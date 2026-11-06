Así es el emotivo anuncio de la Lotería de Navidad 2026: se titula ‘Corazonada’ y trata sobre historias compartidas

Anuncio de la Lotería de Navidad 2026: "Corazonada"

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Hay pocos estrenos de anuncios que marcan las temporadas del año y uno de ellos es el de Loterías de Navidad. Este viernes 6 se ha estrenado el spot publicitario del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Cada año tiene una historia diferente que resalta algún tema de la sociedad y en este año destaca la donación de órganos. El título ‘Corazonada’ hace buena referencia a ello, tanto por el transplante que recibe el protagonista como por el presentimiento. El Sorteo Extraordinario se celebrará el próximo 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid. Allí, los niños del Colegio de San Ildefonso cantarán los números y los premios en retrasmisión para todo el país. Una mañana en la que tener la radio puesta de fondo en casa, en el trabajo y estar pendiente de cuándo ha salido el “gordo”, será lo normal.

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La historia de Edu: de qué va el anuncio de Loterías

El protagonista del spot de Loterías de Navidad 2026 es Edu, una persona que vive una segunda oportunidad. (Loterías y Apuestas del Estado)

La historia gira en torno a Edu, un hombre que recibe un trasplante de corazón. Tras la operación, vive cada día disfrutando de las cosas pequeñas y de probar cosas distintas. Un día en un trayecto en bus, una “corazonada” lo lleva a bajarse del autobús varias paradas antes de la suya para comprar un décimo en una administración de lotería.

Allí descubre que solo queda un boleto disponible, el mismo número que cada año compra una mujer en memoria de su hermano fallecido. Edu decide compartirlo con ella y, en el giro final del relato, se revela que el corazón que recibió pertenecía justamente al hermano de esa mujer. “Trasplantar es compartir”, resumió el presidente de LAE, Jesús Huerta Almendro, tras la presentación del anuncio, que tuvo un presupuesto de 740.000 euros, una cifra levemente inferior a la del año anterior.

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El anuncio dura 5 minutos en total en el canal oficial de Youtube de Loterías, pero en la televisión se emitirá durante la temporada una versión más reducida.

Loterías y Apuestas del Estado estrenó la campaña navideña rodada en Santander, que este año reparte 98 millones de euros. (Youtube/Loterías y Apuestas del Estado)

Santander fue el elegido para rodar el anuncio

El anuncio de la Lotería de Navidad 2026 se ha rodado en Santander, según confirmó El Diario Montañés el pasado mes de octubre. Se han escogido escenarios en El Sardinero, Cañadío y el Paseo de Pereda. El rodaje tuvo lugar durante la primera semana de octubre, bajo un sol intenso, y estuvo a cargo de la productora Proximity, responsable de la campaña.

El anuncio de la Lotería de Navidad de 2025

El anuncio de la Lotería de Navidad 2025, que se tituló ‘Décimo enmarcado’, narra la historia de Vero y Max. En un paseo por el Rastro, la pareja se encuentra un décimo enmarcado de hace 30 años y se pregunta qué significado tendría para que alguien lo hubiera dejado así. La búsqueda del porqué dará lugar a múltiples conjeturas, pero al final descubrirá algo que ya sabíamos: el valor de las prioridades más importantes de la vida.

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