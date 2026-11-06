La Fiscalía Europea registra Adif, la AESF y el Tribunal de Cuentas por un presunto desvío de fondos europeos en la línea del AVE Madrid-Sevilla (ADIF / Europa Press)

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La Fiscalía Europea ha llevado a cabo diligencias de investigación en la sede del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas, todas ellas en Madrid. Las actuaciones se enmarcan en una causa abierta por un posible fraude relacionado con fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, el mismo trayecto en el que se produjo el accidente del 28 de octubre cerca de Urda, en la provincia de Toledo. Las medidas de investigación han contado con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de ejecutar las diligencias sobre el terreno.

La Fiscalía Europea registra Adif, la AESF y el Tribunal de Cuentas por un presunto desvío de fondos europeos

Según ha explicado la propia Fiscalía Europea en un comunicado, la causa se inició por iniciativa propia del organismo, es decir, de oficio, sin que mediara una denuncia previa de terceros. La Fiscalía es el organismo independiente de la Unión Europea encargado de investigar, ejercer la acción penal y llevar a juicio los delitos que afecten a los intereses financieros del bloque comunitario. Su intervención en este caso se debe precisamente a que la obra investigada se financió, al menos en parte, con fondos europeos.

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Desde la institución han precisado que la confirmación pública de las diligencias responde al “gran interés público” que ha despertado el caso., aunque han evitado ofrecer más detalles sobre el contenido de la investigación mientras esta continúa en una fase inicial.

España sigue conmocionada tras el grave accidente de tren en Urda, Toledo. Equipos de emergencia trabajan en la zona mientras la investigación judicial busca reconstruir los hechos y determinar las causas. Las hipótesis apuntan a un posible error humano y fallos en el sistema de señalización.

Fuentes jurídicas citadas por EFE explican que la UCO ha acudido este viernes a las tres sedes para requerir contratos que habrían sido financiados con fondos europeos. Según las mismas fuentes, se investiga la presunta desviación de fondos europeos, fraude en las subvenciones y malversación, entre otros presuntos delitos. En concreto, la Fiscalía Europea está examinando contratos relacionados con el mantenimiento de la vía y con los sistemas de seguridad, tras el accidente de Urda, producido después de la caída del sistema de seguridad LZB.

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Un segundo antecedente en la misma línea

No es la primera vez que la Fiscalía Europea pone su atención sobre las obras de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. El 20 de marzo de este año, tras el accidente de Adamuz, en la provincia de Córdoba, el organismo ya había abierto de oficio otra investigación en los mismos términos. En aquella ocasión, la Fiscalía informó sobre el inicio de pesquisas en relación con “el mantenimiento del tramo de vía férrea cercano al kilómetro 318,7 y a la localidad de Adamuz (Córdoba, España), en la línea de alta velocidad (AVE) que conecta Madrid y Sevilla”. Por el momento no se ha informado de ninguna vinculación directa entre ambas causas ni de si comparten objeto de investigación.

Ni Adif, ni la AESF ni el Tribunal de Cuentas han hecho declaraciones públicas sobre los registros practicados en sus sedes, y la Fiscalía Europea ha advertido que no ofrecerá información adicional mientras no existan avances que justifiquen una nueva comunicación oficial.

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