España

La Fiscalía Europea registra Adif, la AESF y el Tribunal de Cuentas por un presunto desvío de fondos europeos en la línea del AVE Madrid-Sevilla

Desde la institución han precisado que la confirmación pública de las diligencias responde al “gran interés público” que ha despertado el caso, aunque han evitado ofrecer más detalles sobre el contenido de la investigación

La Fiscalía Europea registra Adif, la AESF y el Tribunal de Cuentas por un presunto desvío de fondos europeos en la línea del AVE Madrid-Sevilla (ADIF / Europa Press)
La Fiscalía Europea registra Adif, la AESF y el Tribunal de Cuentas por un presunto desvío de fondos europeos en la línea del AVE Madrid-Sevilla (ADIF / Europa Press)
Guardar

La Fiscalía Europea ha llevado a cabo diligencias de investigación en la sede del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas, todas ellas en Madrid. Las actuaciones se enmarcan en una causa abierta por un posible fraude relacionado con fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, el mismo trayecto en el que se produjo el accidente del 28 de octubre cerca de Urda, en la provincia de Toledo. Las medidas de investigación han contado con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de ejecutar las diligencias sobre el terreno.

La Fiscalía Europea registra Adif, la AESF y el Tribunal de Cuentas por un presunto desvío de fondos europeos

Según ha explicado la propia Fiscalía Europea en un comunicado, la causa se inició por iniciativa propia del organismo, es decir, de oficio, sin que mediara una denuncia previa de terceros. La Fiscalía es el organismo independiente de la Unión Europea encargado de investigar, ejercer la acción penal y llevar a juicio los delitos que afecten a los intereses financieros del bloque comunitario. Su intervención en este caso se debe precisamente a que la obra investigada se financió, al menos en parte, con fondos europeos.

PUBLICIDAD

Desde la institución han precisado que la confirmación pública de las diligencias responde al “gran interés público” que ha despertado el caso., aunque han evitado ofrecer más detalles sobre el contenido de la investigación mientras esta continúa en una fase inicial.

España sigue conmocionada tras el grave accidente de tren en Urda, Toledo. Equipos de emergencia trabajan en la zona mientras la investigación judicial busca reconstruir los hechos y determinar las causas. Las hipótesis apuntan a un posible error humano y fallos en el sistema de señalización.

Fuentes jurídicas citadas por EFE explican que la UCO ha acudido este viernes a las tres sedes para requerir contratos que habrían sido financiados con fondos europeos. Según las mismas fuentes, se investiga la presunta desviación de fondos europeos, fraude en las subvenciones y malversación, entre otros presuntos delitos. En concreto, la Fiscalía Europea está examinando contratos relacionados con el mantenimiento de la vía y con los sistemas de seguridad, tras el accidente de Urda, producido después de la caída del sistema de seguridad LZB.

PUBLICIDAD

Un segundo antecedente en la misma línea

No es la primera vez que la Fiscalía Europea pone su atención sobre las obras de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. El 20 de marzo de este año, tras el accidente de Adamuz, en la provincia de Córdoba, el organismo ya había abierto de oficio otra investigación en los mismos términos. En aquella ocasión, la Fiscalía informó sobre el inicio de pesquisas en relación con “el mantenimiento del tramo de vía férrea cercano al kilómetro 318,7 y a la localidad de Adamuz (Córdoba, España), en la línea de alta velocidad (AVE) que conecta Madrid y Sevilla”. Por el momento no se ha informado de ninguna vinculación directa entre ambas causas ni de si comparten objeto de investigación.

Ni Adif, ni la AESF ni el Tribunal de Cuentas han hecho declaraciones públicas sobre los registros practicados en sus sedes, y la Fiscalía Europea ha advertido que no ofrecerá información adicional mientras no existan avances que justifiquen una nueva comunicación oficial.

Temas Relacionados

Fiscalía EuropeaTrenesAccidente de trenes ToledoÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

Las autoridades confirmaron ayer la entrega a las familias de los cuerpos de 66 víctimas del accidente de Urda. ‘Cadena Ser’ publicaba que Koldo acusa al PP de haberle ofrecido un millón de euros a cambio de declarar contra Sánchez, y horas después la Guardia Civil detuvo a seis personas en una nueva operación del caso Koldo. Todas las encuestas dan una ventaja holgada a PP y Vox

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

Pilar Rubio (48 años): “Tomo caldo de huesos todos los días, y lo preparo horneando la carne y la verdura y cociéndola a fuego lento durante 9 horas”

El enorme potencial nutritivo de este caldo, debido a su alto contenido en colágeno y su bajo aporte calórico, ha catapultado su popularidad en redes sociales

Pilar Rubio (48 años): “Tomo caldo de huesos todos los días, y lo preparo horneando la carne y la verdura y cociéndola a fuego lento durante 9 horas”

La Séptima se estrena con un 2,8% de cuota de pantalla: los programas de Javier Ruiz y Sarah Santaolalla son los más vistos

El nuevo canal de la TDT alcanza los 320.000 espectadores con ‘La última hora’ y supera en su primera jornada a todas las cadenas temáticas

La Séptima se estrena con un 2,8% de cuota de pantalla: los programas de Javier Ruiz y Sarah Santaolalla son los más vistos

Los veterinarios de España siguen luchando contra la Ley del Medicamento: “El perjudicado final de todo esto es vuestro animal”

Los profesionales del sector denuncian que el Real Decreto limita sus funciones, lo que puede ocasionar la muerte del animal si no se actúa a tiempo

Los veterinarios de España siguen luchando contra la Ley del Medicamento: “El perjudicado final de todo esto es vuestro animal”

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

Miguel Ángel Revilla cree que Vox saldrá del 29N con la capacidad de imponer “condiciones tremendas” al PP, que sacaría “menos votos que la última vez”

La OCU señala el “efecto cohete y pluma” con el que las gasolineras automáticas no han aplicado los descuentos del Gobierno

Las reclamaciones de los militares a los partidos políticos de cara al 29-N: profesión de riesgo, salarios más altos y reformas laborales

El organismo que custodia millones de datos sobre la Seguridad del Estado se ha pasado medio año con sus cinco ascensores con el sistema de tracción que los sujeta “caducado” y en estado “grave”

ECONOMÍA

Multa de 38.500 euros a Lidl en Cataluña por anunciar descuentos falsos y no redactar en catalán el ticket

Multa de 38.500 euros a Lidl en Cataluña por anunciar descuentos falsos y no redactar en catalán el ticket

El Gobierno ordena a las almazaras almacenar el 12% del aceite de oliva producido en la nueva campaña

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La especulación llega al campo: 900 fondos buitre controlan tierras por valor de 100.000 M€ y bloquean el acceso de jóvenes agricultores al agua y la tierra

Las pensiones españolas, las más generosas de la Unión Europea, absorben un tercio de la recaudación fiscal del Estado

DEPORTES

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El protector bucal inteligente de la NFL: un chip del tamaño de una uña para medir los golpes en la cabeza y evitar conmociones cerebrales

Operan de urgencia a un futbolista de 20 años tras un fuerte golpe en la mandíbula: “Tengo miedo de volver a jugar”

El futbolista Javi Martínez, sobre su inversiones: “Tengo una empresa de promoción de viviendas. Busco un terreno y lo compro”

Los futbolistas de LaLiga piden parar el fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel: “No se dan las circunstancias anímicas ni humanas”