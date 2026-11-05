Nacen en Cataluña cinco cachorros de lobo: la especie se extinguió en la comunidad autónoma hace un siglo y está comenzando a recuperarse

Uno de los ejemplares de la lopada de Cataluña. (Agents Rurals)

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En Cataluña, la población de lobos está aumentando, después de que la especie se extinguiese en la región hace ya un siglo y de que hubiese que esperar 25 años para el nacimiento de los primeros cachorros desde su regreso a la comunidad autónoma.

El Departamento de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat de Cataluña, a través del cuerpo de los Agentes Rurales, ha confirmado esta semana que han nacido cinco nuevos cachorros de lobo. Las crías pertenecen a la misma pareja que en 2025 tuvo a los primeros ejemplares nacidos en territorio catalán.

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Así, en la actualidad, el grupo está compuesto por los dos adultos, dos subadultos nacidos el año pasado y los cinco cachorros de este año. Uno de los jóvenes de 2025 hace ya unos días que no se detecta con el grupo, por lo que los Agentes Rurales creen que podría haber iniciado su etapa de emancipación o haber desaparecido.

Uno de los ejemplares de la lopada de Cataluña. (Agents Rurals)

Mientras que comunidades autónomas como parte de Castilla y León o Cantabria han autorizado cupos de caza del lobo tras la caída de la protección de la especie al norte del Duero —en marzo de 2025 el Congreso, con los votos a favor del PP, Vox, Junts y PNV, aprobó la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE)—, en Cataluña se está ultimando un Plan de recuperación para garantizar en la región esta especie, “amenazada en peligro de extinción”.

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Este documento se acabará de trabajar con todos los agentes interesados en el marco de la Mesa del Lobo y se prevé que sea sometido a información pública a principios del próximo año.

El retorno del lobo a Cataluña y el nacimiento de los primeros cachorros

En el siglo XX, el lobo desapareció de Cataluña debido a la persecución humana. En 2000, este mamífero regresó de forma natural: se trataba de lobos solitarios procedentes de Francia, que, a su vez, formaban parte de la expansión natural de la población italiana, que en 1992 colonizó los Alpes franceses y se fue expandiendo desde ahí a nuestro país.

Desde entonces, su presencia en Cataluña ha sido continuada, pero hubo que esperar hasta 2025 para la llegada de los primeros cachorros nacidos en Cataluña. Según los datos de los últimos años, la presencia del lobo en la comunidad autónoma se agrupa en la mitad norte de Cataluña, en las comarcas del Pirineo, Prepirineo, Cataluña Central y Gerona. La lopada en la que han nacido los nuevos cachorros, la única registrada a día de hoy en la región, se ubica a caballo entre la Alta Garrotxa y el Alt Empordà.

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Imagen de archivo de un lobo ibérico. (Eliseo Trigo/EFE)

Tal y como señalan en un comunicado los Agentes Rurales, “la presencia del lobo desempeña un papel indiscutible en el equilibrio natural como depredador apical en el ecosistema, ejerciendo una presión de caza sobre los ungulados salvajes y realizando al mismo tiempo un control sanitario remarcable de animales débiles y enfermos, entre otros”.

Acompañamiento al sector ganadero

Según continúa el comunicado, el Govern está trabajando para reforzar el acompañamiento al sector ganadero ante los efectos de la presencia del lobo en el territorio, especialmente en las explotaciones que han sufrido algún ataque al ganado.

Así, el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación pretende modificar su Decreto de estructura para asumir directamente las actuaciones de acompañamiento a los ganaderos y la gestión de las indemnizaciones por los daños ocasionados por los grandes carnívoros.

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Una manada de lobos ataca a un rebaño de bisontes europeos en el Bosque Primaeval de Białowieża (Instituto de Investigación de Mamíferos, Academia Polaca de Ciencias)

“El objetivo es avanzar hacia una prevención más efectiva, con soluciones adaptadas a las necesidades reales de los ganaderos, que contribuyan a reducir el riesgo de ataques y garantizar la continuidad de la actividad ganadera en el territorio”.

Además, el Govern recuerda que ya se ha mejorado el sistema de indemnización del ganado muerto por un ataque de lobo, incluido el lucro cesante, es decir, una compensación al ganadero por lo que ha dejado de ganar por la muerte del animal, así como la actualización de los baremos de las indemnizaciones. También se pagan los servicios veterinarios, los abortos originados por la presencia de fauna protegida o la búsqueda de animales extraviados.

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