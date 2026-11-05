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Karmele Marchante confirma su fichaje por ‘GH VIP 9′ y se convierte en la concursante más veterana de la historia del reality

La periodista, de 80 años, ha adelantado el anuncio de Telecinco durante una conversación con El Sótano, donde también ha hablado de la posibilidad de coincidir con Belén Esteban

Karmele Marchante, en montaje de 'Infobae' (Mediaset España)
Karmele Marchante, en montaje de 'Infobae' (Mediaset España)
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Karmele Marchante vuelve a dar un paso al frente en televisión y lo hace con uno de los retos más exigentes del medio. La periodista catalana ha confirmado su participación en la novena edición de Gran Hermano VIP, cuyo estreno prepara Telecinco para las próximas semanas. A sus 80 años, se convertirá en la concursante de mayor edad que ha pasado por el conocido reality de convivencia, un récord que añade un aliciente especial a su fichaje.

Aunque Mediaset todavía no ha anunciado oficialmente el casting, Karmele ha decidido adelantarse a la cadena. Después de que El Televisero desvelara en exclusiva su incorporación, el equipo de El Sótano se puso en contacto con ella para preguntarle directamente. Su respuesta no dejó lugar a dudas: “Sí, sí. Es verdad”.

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La colaboradora también ha reconocido que afronta esta aventura con ilusión y muchas ganas. Preguntada por la posibilidad de compartir experiencia con Belén Esteban, no ha mostrado inconveniente: asegura que no le importaría coincidir con ella. Tampoco ha querido alimentar rumores sobre posibles vetos a otros rostros conocidos. “Nunca he vetado a nadie. Nunca lo he hecho y nunca lo haré”, ha afirmado.

Sebas Gallego y Karmele Marchante en una entrevista con Infobae por 'De lunes a Viernes' (ALEJANDRO HIGUERAS LÓPEZ).
Sebas Gallego y Karmele Marchante en una entrevista con Infobae por 'De lunes a Viernes' (ALEJANDRO HIGUERAS LÓPEZ).

Un récord de edad y un regreso a la primera línea televisiva

La participación de Karmele supone un nuevo capítulo en una trayectoria muy vinculada a la televisión. La periodista alcanzará los 80 años dentro de la casa y superará así a otras concursantes veteranas de la anterior edición, como Karina y Laura Bozzo, que participaron en GH VIP 8 en 2023.

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Su fichaje llega, además, después de un breve regreso a Telecinco. En los últimos meses, Marchante ha vuelto a aparecer en la cadena a través de ¡De viernes! y De lunes a viernes, recuperando el contacto con una audiencia que la recuerda especialmente por su etapa en Sálvame. Su personalidad y su larga experiencia ante las cámaras serán ahora dos de sus principales bazas en un formato que exige convivir, adaptarse a las pruebas y exponerse a la valoración constante del público.

No es la primera vez que la periodista se plantea volver a un reality. Durante la presentación de De lunes a viernes, ya dejó entrever que estaría dispuesta a participar en una edición de leyendas de Supervivientes, concurso en el que compitió en 2008. Su incorporación a GH VIP confirma ahora que no ha perdido las ganas de afrontar nuevos desafíos televisivos.

El reencuentro con Jorge Javier Vázquez, otro de los grandes alicientes

La presencia de Karmele en la casa también puede dar lugar a uno de los reencuentros más comentados de la edición. Si se mantiene la previsión de que Jorge Javier Vázquez vuelva a ponerse al frente de las galas, la periodista y el presentador volverán a coincidir ante las cámaras después de una etapa marcada por sus desencuentros públicos.

Jorge Javier Vázquez en una imagen de 'GH VIP 7'. (Mediaset España)
Jorge Javier Vázquez en una imagen de 'GH VIP 7'. (Mediaset España)

En 2020, Marchante dedicó duras palabras al comunicador en distintas publicaciones, en las que llegó a llamarle “enano psicópata” y le acusó de ejercer “maltrato” durante su etapa en Sálvame. Unas declaraciones que convierten su posible reencuentro en uno de los puntos de interés de esta nueva edición.

Por el momento, Telecinco mantiene en secreto el resto de los nombres. La cadena ya ha puesto en marcha la promoción de GH VIP 9 bajo el lema ‘Siente la llamada’ y ha comenzado a jugar con pistas para que los espectadores intenten descubrir las identidades de los participantes. Una de ellas ha sido la imagen de un yogur, un alimento que Karmele solía tomar como merienda en sus programas, aunque la cadena no ha confirmado oficialmente que esa pista se refiera a ella.

La nueva edición llegará después de la recta final de Supervivientes All Stars 3. La fecha que se maneja para el estreno es el jueves 19 de noviembre, aunque todavía no existe confirmación oficial. Mientras tanto, Karmele ya ha despejado la primera incógnita del casting y ha dejado claro que está preparada para volver a ponerse a prueba.

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