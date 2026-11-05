La izquierda y la derecha se alían en un pequeño pueblo de Madrid para quitarle el sueldo de 2.512 euros mensuales a la alcaldesa independiente, que ha recurrido en el juzgado

Lucia Moya, la alcaldesa de Chapinería

Guardar

Lucía Moya, alcaldesa de Chapinería, un pequeño pueblo de la sierra madrileña de 2.700 habitantes, no tiene sueldo desde octubre de 2025, hace ya más de un año. La izquierda y la derecha se aliaron en un Pleno celebrado en septiembre del año pasado para retirarle la asignación mensual que tenía desde que empezó el mandato tras las elecciones municipales de 2023: una retribución de 2.512 euros mensuales. La moción partió del único edil de Mejorar Chapinería, una agrupación vecinal donde hay gente de Podemos, IU y Anticapitalistas. La moción contó con el apoyo de los cuatro ediles de PP y de la única concejala de Vox.

Infobae ha hablado con Lucía Moya, ya que la regidora ha recurrido ante los tribunales esta decisión, aunque estuvo avalada por la mayoría del Pleno municipal. “Como el asunto está en un contencioso administrativo, prefiero no hablar, es mejor esperar a que haya una resolución judicial”, explica. Este asunto se dirime actualmente en la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid número 1. Los sueldos de los alcaldes son potestad de cada Consistorio, aunque hay unos límites recogidos en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local del año 2013, cuando se introdujeron unos niveles máximos para delimitar el gasto público. La norma fija que las retribuciones estarán acotadas según los parámetros que marquen cada año los Presupuestos Generales del Estado, para los que se tiene en cuenta el tamaño de la localidad.

PUBLICIDAD

Las cuentas públicas de 2023 (prorrogadas en 2024, 2025 y 2026) fijan un máximo de 46.464 euros para los regidores de los municipios de entre 1.000 y 5.000 vecinos, como es este caso. Lucía Moya llegó a la alcaldía (aunque la lista más votada fue la del PP) porque logró armar una mayoría y un tripartito con Independientes por Chapinería (cuatro concejales), PSOE (un edil) y Mejorar Chapinería (otro edil). Pero todo se torció en mayo de 2025, cuando la alcaldesa decidió sacar del Ejecutivo local al entonces concejal de Transparencia y Participación Ciudadana, Xabier Pedroso, de Mejorar Chapinería. ¿El motivo? “Una pérdida manifiesta de confianza política”, según reza el decreto de su cese.

Foto aérea de la localidad de Chapinería

La verdad es que la relación entre Pedroso y la alcaldesa no pasaba por su mejor momento. Él era el responsable de transparencia, “y esta brillaba por su ausencia. El objetivo de mi concejalía era que el Ayuntamiento rindiera cuentas y abrir a la ciudadanía a la dinámica de la vida comunitaria, pero no nos dejaron”. explica Pedroso, que en su día aprobó que la alcaldesa, con dedicación exclusiva, tuviera esa asignación mensual.

PUBLICIDAD

Pero uno de los concejales del PP (es decir, la oposición) se dio cuenta de que Lucía Moya se había subido el sueldo un 3% en 2024 aprovechando la mejora aprobada para los funcionarios. Llevaba casi un año con ese aumento sin que nadie se hubiera dado cuenta. Al inicio del mandato, el Pleno debatió que la regidora debería tener una asignación mensual, que se cuantificó en 2.512 euros netos al mes. Independientes y Mejorar votaron a favor, y PP, PSOE y Vox votaron en contra. Hubo empate y decidió el voto de calidad de la alcaldesa.

Expulsión del Tripartito

“Le aprobamos la asignación salarial en 2023, pero no habíamos aprobado la subida del 3% a espaldas del Pleno. Por eso, cuando el PP se dio cuenta y presentó una moción para que devolviera esa subida, nosotros votamos a favor con PP y Vox, y tuvo que devolverla. Supongo que no le gustó”, rememora Pedroso. “Me acabó echando del tripartito en mayo de 2025”, señala. Y en septiembre de 2025 Pedroso presentó una moción para retirarle toda la asignación a la regidora, moción que contó con el apoyo de PP y Vox. “Nosotros votamos a favor porque estamos disconformes con la gestión de la alcaldesa. Esa gestión es nefasta. Y en un pueblo tan pequeño como el nuestro si el alcalde o alcaldesa tiene una asignación esta se pone para compensar su dedicación exclusiva y una correcta gestión”, explica José Luis Martín, portavoz del PP.

PUBLICIDAD

Mejorar Chapinería presentó incluso una propuesta para que se realizara en el pueblo la propuesta de una consulta popular para que los vecinos votaran si querían que la alcaldesa tuviera, o no, una asignación mensual. “La propuesta fue rechazada cerrándose así la mayor vía democrática posible para la adopción de una decisión consensuada en cuanto a la procedencia o no de su mantenimiento”, señala Pedrodo, que entonces presentó la moción de septiembre de 2025.

El actual vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, asumirá la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible tras la dimisión de Óscar Puente.

El texto de la moción recalcaba que en el Ayuntamiento de Chapinería no existe un registro horario implementado que pueda avalar la dedicación total o parcial de la Alcaldía al desempeño de sus tareas en beneficio del municipio e igualmente no existe una agenda de Alcaldía que arroje trasparencia sobre las mismas tal y como establece la ‘Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid’. Hay que recordar que en 2023 se había asignado una retribución a la regidora porque iba a tener dedicación exclusiva. Lucía Moya ya está en edad de jubilación, por lo que “la retirada de su asignación, además de suponer sin duda un significativo ahorro a las deficientes arcas municipales, no conllevaría ningún menoscabo a la situación de un cargo que sin duda es absolutamente voluntario y de compromiso personal con el municipio”, recuerda Xabier Pedroso.

PUBLICIDAD