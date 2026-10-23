Pedro Sánchez confirma su presencia en el podcast de Jordi Wild: “¡Acuérdate de que mi lado bueno es el izquierdo!”

Pedro Sánchez será entrevistado por Jordi Wild (Composición Infobae)

Guardar

Pedro Sánchez ha confirmado que participará en las entrevistas de The Wild Project, el espacio de Jordi Wild en YouTube que reunirá por separado a los candidatos de los cuatro principales partidos antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El presidente del Gobierno ha respondido este viernes a la invitación del creador de contenido con un mensaje en X. “Gracias por la invitación, @JordiWild. Ahí estaré. ¡@NachoAmela, acuérdate de que mi lado bueno es el izquierdo!”, escribió Sánchez.

PUBLICIDAD

Con esa publicación, el jefe del Ejecutivo ha cerrado la lista inicial de participantes que prepara Wild. Según había explicado el presentador, Ada Colau, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal ya habían aceptado la propuesta, mientras que la respuesta de Sánchez era la única pendiente.

Gracias por la invitación, @JordiWild. Ahí estaré.



¡@NachoAmela, acuérdate de que mi lado bueno es el izquierdo! — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 23, 2026

Dos periodistas revisarán los datos

Wild anunció que contará con dos periodistas independientes fuera de cámara durante las entrevistas. Ambos tendrán ordenadores para comprobar los datos que se mencionen y podrán advertirle cuando detecten alguna afirmación que requiera precisión o contraste.

El youtuber sostuvo que preguntará por cuestiones delicadas y definió el tono de las conversaciones como “duro e inquisitivo”. A la vez, afirmó que evitará los gritos y las descalificaciones.

PUBLICIDAD

Tras la confirmación de Pedro Sánchez, Jordi Wild ha celebrado que ya cuenta con los cuatro participantes previstos para el ciclo. “Pues ya estaría: 4/4”, ha escrito en X, en alusión a la aceptación del presidente del Gobierno y de los otros tres dirigentes invitados.

La respuesta de Sánchez ha llegado después de que Wild expresara públicamente sus dudas sobre la presencia del líder socialista. Un día antes, el creador de contenido había señalado que aún no tenía noticias del presidente y recordó que el plazo para aceptar la invitación vencía este viernes 23 de octubre. También afirmó que disponía de una alternativa en caso de que rechazara la propuesta.

PUBLICIDAD

En ese mismo mensaje, Wild agradeció a Ada Colau, Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo que aceptaran participar en las entrevistas. Además, indicó que recibió solicitudes de formaciones como Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts y Se Acabó La Fiesta (SALF), aunque adelantó que las limitaciones de agenda y tiempo dificultan que pueda sumar más conversaciones.

Las cuatro entrevistas se publicarán el 13 de noviembre

Wild precisó que difundirá las cuatro charlas el 13 de noviembre, primer día oficial de la campaña electoral, con una hora de diferencia entre cada publicación. El orden dependerá de la representación parlamentaria de cada partido: comenzará por la formación con menos escaños y terminará con la que tenga más.

PUBLICIDAD

Pedro Sánchez acepta el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo pero el PP rechaza el debate a cuatro en TVE.

Ese calendario modifica la previsión inicial de publicar los contenidos en fechas separadas. Cada dirigente mantendrá una conversación individual con Jordi Wild, sin la presencia de los demás candidatos.

El creador también considera “casi imposible” organizar un debate a cuatro. En cambio, planteó la posibilidad de realizar un cara a cara entre dos figuras políticas “conocidas”, con posiciones ideológicas opuestas. No reveló los nombres de los posibles participantes.