El director de ‘Scream’ reveló por qué quería que Neve Campbell volviera a la franquicia de terror: “Sabía lo que quería y que se lo merecía”

Kevin Williamson, el guionista original de la saga, se pone al mando de esta nueva entrega con la que siempre ha sido la gran musa del proyecto

Cuando un nuevo asesino Ghostface aparece en la tranquila ciudad donde Sidney Prescott (Neve Campbell) ha construido una nueva vida, sus peores temores se hacen realidad cuando su hija (Isabel May) se convierte en el próximo objetivo.

El esperado regreso de Neve Campbell como protagonista en la séptima entrega de la saga Scream ha marcado un nuevo rumbo para la franquicia, con Sidney Prescott ocupando de nuevo el centro de la trama.

Tal y como ha detallado el director y guionista Kevin Williamson en el estreno mundial, Campbell ha vuelto después de que el estudio accediera a revisar las condiciones económicas que motivaron su ausencia en la sexta entrega, un cambio al que la actriz se ha referido mostrándose “realmente agradecida de que el estudio me escuchase cuando expuse el problema de desigualdad salarial”.

El universo de Scream ha experimentado transformaciones relevantes desde el estreno de la última película en 2023. Entonces, Campbell se ausentó por la oferta económica que, en sus propias palabras, “no se correspondía con el valor que he aportado a la franquicia”.

Neve Campbell regresa a la
Neve Campbell regresa a la saga 'Scream'

Ahora regresa, aunque sin la compañía de Melissa Barrera y Jenna Ortega, protagonistas principales de las dos entregas anteriores. Barrera ha sido apartada del elenco a raíz de sus publicaciones sobre la guerra de Gaza, que la productora Spyglass ha calificado de antisemitas.

Posteriormente, tanto Ortega como el entonces director Christopher Landon han abandonado también el proyecto. Como reflejo del clima que ha rodeado estas decisiones, el estreno de la película ha coincidido con una manifestación de simpatizantes pro Palestina a las puertas del evento.

El nuevo enfoque tras el adiós de Barrera y Ortega ha colocado a Sidney Prescott en el centro del relato, un movimiento que Williamson ha reconocido como lógico tras recibir la llamada del productor William Sherak: “Tuve una llamada de uno de los productores y me dijo: ‘Bueno, vamos a tener que idear algo diferente’”, ha explicado Williamson durante el estreno.

Ghostface ataca de nuevo en
Ghostface ataca de nuevo en 'Scream 7'

El regreso de Campbell allanó el camino para apostar por una visión centrada en Sidney, algo que, según el cineasta, responde tanto a la demanda de un papel relevante como a las aspiraciones profesionales de la actriz. “Llevo treinta años conociendo a Neve, sabía lo que quería y que se lo merecía. Sí, hubo un conflicto por el salario y por pagarle lo que le corresponde, pero también es actriz y lo que busca es actuar. Quiere un papel”, ha recalcado Williamson.

El autor y director ha subrayado que, por ese motivo, han decidido hacer una película profundamente ligada a la figura de Sidney y explorar su situación después de todos estos años.

Sidney Prescott y su familia, eje narrativo

El desarrollo del personaje de Sidney Prescott en esta nueva etapa pasa por abordar su faceta familiar y cómo gestiona el legado traumático de su pasado. Williamson ha detallado que la película plantea cuestiones como “¿cómo es su familia? ¿Qué ocurriría si tuviese una hija de la misma edad que tenía Sidney cuando empezó esta historia? ¿Cómo educa, cómo habla sobre el pasado?”, todo ello derivado de la huella que la violencia ha dejado en su vida.

Este elemento se traduce, según Williamson, en diálogos cargados de ironía trágica: “Está tan traumatizada que cada conversación de Sidney acaba en sangre y vísceras. ‘Mamá, ¿cómo fue tu primera vez?’ ‘Pues fue la noche en la que mataron a todos mis amigos’. ‘¿Cómo fue la universidad?’ ‘Bueno, en mi primer semestre mataron a todo el mundo’. No es algo de lo que quiera hablar, pero si tienes una hija que quiere conectar contigo desesperadamente, ese es el conflicto que planteamos en la película”, ha subrayado Williamson.

Poster de'Scream 7'
Poster de'Scream 7'

En esta séptima entrega, la actriz Isabel May interpreta a la hija de Sidney. May ha agradecido el consejo recibido por parte de Campbell sobre cómo afrontar el fenómeno fan que rodea a la franquicia: “Me dijo que tuviese presente que existe una base de fans enorme. No solo adoran estas películas, sino que las valoran profundamente; para ellos es algo muy importante. Eso conlleva una responsabilidad, y yo simplemente intento tomármelo con algo de ligereza y disfrutarlo. No pienso mucho en ello porque quiero dar lo mejor de mí y hacerles felices”, ha manifestado Isabel May.

Veteranos y sorpresas en el reparto

La película recupera además a actores cuyos personajes fallecieron en anteriores entregas, como David Arquette, Matthew Lillard y Scott Foley. Este último, que interpretó a Roman Bridger (muerto en la tercera película), ha calificado como “extraño” e “inesperado” haber sido invitado de nuevo: “Ya había dado por zanjado el asunto. Cuando a un personaje le disparan en la frente, normalmente das por hecho que no va a volver”, ha compartido Foley.

El actor ha confesado desconocer por completo cómo justificará el guion el regreso de su personaje y ha bromeado al respecto: “Nadie me ha explicado nada, y yo aún no tengo claro cómo va a funcionar, porque no he visto la película ni he leído el guion, así que estoy completamente perdido”, pero ha mostrado su confianza en la capacidad de Williamson para sorprender, añadiendo: “Estoy seguro de que él lo logrará: será aterradora, divertida y te mantendrá pegado a la butaca. Redefinió el género con la primera y ha conseguido mantenerlo vivo”.

