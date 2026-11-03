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David Bustamante se convierte en el décimo expulsado de ‘MasterChef Celebrity Legends’: “Le he ganado la batalla al destino”

El cantante no consiguió completar la tarta con forma de bola de Navidad en la prueba de eliminación contra María Escoté

David Bustamante y su hija Daniella en 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE).
David Bustamante y su hija Daniella en 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE).
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La recta final de MasterChef Celebrity Legends ya está aquí. El décimo programa de la edición ha dejado definidos los cinco aspirantes que continúan en la competición y ha puesto punto final al recorrido de David Bustamante, que se ha convertido en el último expulsado antes de la semifinal. Una noche de reencuentros familiares, viajes, tensiones entre compañeros y elaboraciones de gran complejidad que ha terminado con el cantante despidiéndose de las cocinas.

La primera prueba tuvo un componente especialmente emotivo. Los concursantes recibieron la visita de sus seres queridos, que no solo les acompañaron durante el cocinado, sino que también se pusieron manos a la obra con ellos. David Bustamante compartió fogones con su hija Daniella; María Escoté, con sus hijas Lila y Alabama; Florentino Fernández, con su hijo Juan; Edu Soto, con su mujer Cristina; Santiago Segura, con su hija Sirena, y Paz Vega, con sus hijos Orson, Ava y Lenon. A la jornada se sumó también el chef Rafa Zafra, que participó junto a su madre, Conchi.

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El reto consistía en preparar platos con un acabado sofisticado y la ayuda de los familiares, aunque las distracciones y los nervios hicieron que no todos consiguieran el resultado esperado. Flo y su hijo Juan destacaron por encima del resto y lograron conquistar a las invitadas de la prueba, Blanca Romero y Toñi Moreno. Su propuesta, un arroz con dorada y gambas, le permitió al humorista hacerse con el mejor puesto. Un reconocimiento que quiso compartir con su hijo: “Le doy las gracias a mi hijo Juan porque siempre que estoy con él estoy feliz”.

Los semifinalistas de 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE).
Los semifinalistas de 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE).

Una doble capitanía que terminó en enfrentamiento

La competición se trasladó después a Portugal. Los aspirantes viajaron hasta Oporto para cocinar en el hotel Tivoli Kopke Porto Gaia, ubicado en las históricas bodegas Kopke. Allí tuvieron que reproducir un menú diseñado por el chef Nacho Manzano, en una prueba que incorporó una dificultad añadida: Santiago Segura tendría que ejercer como capitán de los dos equipos.

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La distribución dejó a Paz Vega y Edu Soto en un grupo, mientras que Flo, María Escoté y David Bustamante integraron el otro. Sin embargo, la doble capitanía no tardó en convertirse en un foco de tensión. La relación entre Segura y Flo, marcada habitualmente por sus pullas y bromas, acabó pasando factura al desarrollo del cocinado. Ante lo que consideró una actitud poco colaborativa por parte del humorista, Santiago llegó incluso a apartarlo de la cocina.

La situación fue especialmente complicada para el equipo de Flo, donde los errores y la falta de coordinación se sucedieron. El propio concursante reconoció que había decidido poner obstáculos a su capitán, con la intención de que no consiguiera superar la prueba. “Mi misión en el cocinado era que Santiago vaya al foso porque lleva muchas semanas con el pin y hoy ha demostrado que no está a la altura”, explicó.

La estrategia no sentó bien a María Escoté, que no dudó en reprocharle su comportamiento: “Flo es un pelota y un boicoteador”. Mientras tanto, Paz Vega y Edu Soto consiguieron sacar adelante sus elaboraciones con mayor tranquilidad y se aseguraron el pase directo a la semifinal.

Una tarta navideña decide el futuro de los aspirantes

La prueba de eliminación llegó con una decisión inesperada. Santiago Segura, consciente de la dificultad del siguiente reto, optó por desprenderse del pin de inmunidad y renunciar a su ventaja para ponerse a salvo. El desafío consistía en elaborar una tarta con forma de bola de Navidad, con un interior de bizcocho de limón y frambuesa, una decoración de chocolate y nata y una delicada cúpula de isomalt que exigía mucha precisión.

David Bustamante en 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE).
David Bustamante en 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE).

Flo, María Escoté y David Bustamante se enfrentaron a 150 minutos de trabajo. Para sorpresa de los jueces, el humorista mostró una concentración y una destreza que no siempre habían acompañado sus anteriores pruebas. Su resultado recibió numerosos elogios, especialmente por la finura de la cobertura y el equilibrio de las elaboraciones. Pepe Rodríguez llegó a felicitarlo por su evolución, mientras Flo respondía con ironía: “Sí, pero ya voy a parar”.

La peor parte se la llevaron Bustamante y María Escoté, que terminaron jugándose la continuidad en el programa. El cantante tuvo dificultades para completar todos los pasos del postre y llegó a plantearse abandonar. Aunque los jueces reconocieron su esfuerzo y su capacidad para llegar hasta el final, consideraron que la propuesta de Escoté había estado por encima.

De este modo, David Bustamante se convirtió en el décimo expulsado de MasterChef Celebrity Legends, quedándose a las puertas de la semifinal. Visiblemente emocionado, se despidió agradeciendo la experiencia y reivindicando todo lo que había conseguido durante el concurso. “He entregado todo lo que llevo dentro. Le he ganado la batalla al destino. Soy un chaval de un pueblo de 3.500 habitantes que soñaba con convertirse en una estrella de la televisión. Todo aquello que imaginaba parecía inalcanzable, pero me empeñé en hacerlo realidad. He conseguido cosas que parecían imposibles y todavía me quedan muchas por lograr”.

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