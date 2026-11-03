España

El Gobierno cifra los retornos de migrantes de Ceuta a Marruecos en 14.818, casi 1.000 más que la semana pasada

Organizaciones sociales cuestionan la versión oficial sobre los retornos y sostienen que buena parte de ellos no han sido voluntarios

Varios migrantes se protegen de la lluvia con telas y lonas en la ciudad autónoma. (Europa Press)
Varios migrantes se protegen de la lluvia con telas y lonas en Ceuta. (Europa Press)
Guardar

Un total de 14.818 personas migrantes que llegaron a Ceuta a finales de julio han regresado a Marruecos, 995 más que la semana anterior, según los últimos datos ofrecidos por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra ha detallado que 14.180 retornos fueron voluntarios y 638 correspondieron a expulsiones. No obstante, organizaciones sociales como la Asociación Elín y la Coordinadora de Barrios cuestionan la versión oficial sobre los retornos y sostienen que buena parte de ellos no han sido de forma voluntaria. Esos mismos colectivos denuncian que, en octubre, decenas de agentes de la Policía Nacional ingresaron en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta con material antidisturbios para detener a residentes y ejecutar devoluciones a Marruecos, de forma que afectó a personas que estaban esperando una respuesta sobre sus solicitudes de protección internacional.

PUBLICIDAD

En concreto, uno de los casos que mencionan Elín y la Coordinadora de Barrios es el de Yaseen S. A., un ciudadano yemení al que se le denegó la solicitud de asilo. Su defensa recurrió la resolución y pidió a la Audiencia Nacional una medida cautelarísima para impedir su devolución mientras se resolvía el procedimiento y, aunque el tribunal acordó que el migrante permaneciera en España mientras analizaba el recurso, el Ministerio del Interior ejecutó su devolución a Marruecos. Después, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska sostuvo que la resolución judicial llegó “fuera de plazo”, cuando Yaseen ya se encontraba fuera de España.

Como alternativa, Interior propuso que el ciudadano yemení se presentara en el puesto fronterizo para intentar regresar a territorio español, pero las organizaciones sociales consideraron inviable esa opción, dadas las condiciones en las que se encontraba el hombre en Marruecos, “sin dinero ni otros recursos”.

PUBLICIDAD

La ciudad autónoma acoge a 3.600 menores migrantes

Por otro lado, la ministra Saiz también ha informado ante la prensa que son 6.113 personas las que ya han pasado por el procedimiento de triaje y que 3.650 menores permanecen en el sistema de protección de la ciudad autónoma.

Efectivos de la Policía Nacional localizan a 74 migrantes en situación de hacinamiento dentro de un inmueble en Ceuta, entre los cuales se encontraban diez menores de edad. (Policía Nacional)

Respecto de los traslados a la Península, la ministra ha precisado que 135 menores fueron derivados por reagrupación familiar y otros 181 fueron acogidos por distintas comunidades autónomas en aplicación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. El Ejecutivo, además, ha remitido 89 informes a Marruecos.

La portavoz del Gobierno ha señalado que el Ejecutivo trabaja para desmontar “lo antes posible” los centros de acogida temporal instalados en Ceuta, con el objetivo de que la ciudad “recupere la normalidad cuanto antes”.

Ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda

Este martes el Gobierno también ha aprobado un real decreto ley dotado con 30 millones de euros para atender a los afectados por el accidente ferroviario de Urda. La norma establece un régimen extraordinario de transferencias y anticipos por responsabilidad civil, con el objetivo de que los damnificados no tengan que esperar a que terminen los procedimientos administrativos y judiciales.

Los allegados de cada víctima mortal percibirán 72.121,46 euros a fondo perdido y otros 72.121,46 euros como adelanto de la responsabilidad civil, hasta sumar 144.242,92 euros. Las primeras “son ayudas no reembolsables y compatibles con otras indemnizaciones”, ha destacado el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante la rueda de prensa. Los anticipos tampoco deberán devolverse aunque la compensación definitiva fuera inferior al importe inicial abonado.

Temas Relacionados

MigrantesInmigración EspañaCeutaMarruecosGobierno de EspañaEspaña-SociedadEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reflexión de Dr. Seuss, escritor estadounidense, sobre la curiosidad: “El sinsentido despierta las células del cerebro. Y ayuda a desarrollar el sentido del humor”

El autor de ‘El Grinch’, ‘El gato con sombrero’ y ‘El Lorax’ defendió el sinsentido como una forma de despertar la imaginación

La reflexión de Dr. Seuss, escritor estadounidense, sobre la curiosidad: “El sinsentido despierta las células del cerebro. Y ayuda a desarrollar el sentido del humor”

Un sindicato ferroviario denuncia a Óscar Puente ante la Fiscalía del Supremo después de que admitiera haber escuchado las grabaciones del accidente de Urda

Alferro considera que las declaraciones del ministro y la posterior difusión de las conversaciones entre los maquinistas y el centro de control de Adif justifican investigar una posible revelación de información reservada

Un sindicato ferroviario denuncia a Óscar Puente ante la Fiscalía del Supremo después de que admitiera haber escuchado las grabaciones del accidente de Urda

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 4 de noviembre: Tasio confiesa sus sentimientos a Damián y Gabriel teme que salga a la luz su mayor secreto

La ficción de Antena 3 avanza con un capítulo marcado por el chantaje de Félix Cifuentes, las consecuencias de la relación de Tasio y Paula y las sospechas de Andrés sobre Gabriel

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 4 de noviembre: Tasio confiesa sus sentimientos a Damián y Gabriel teme que salga a la luz su mayor secreto

El padre de Meghan Markle ingresa en una residencia para personas con demencia en plena investigación por posesión de pornografía infantil

Su propio hijo le ha denunciado ante las autoridades por tener presuntamente miles de archivos que encontró en su domicilio

El padre de Meghan Markle ingresa en una residencia para personas con demencia en plena investigación por posesión de pornografía infantil

Reino Unido intensifica su actuación contra Rusia con tres buques seguidos en octubre y el estreno del dron ‘Protector RG1′ para vigilar los barcos desde el cielo

El ejército británico ha aumentado en lo que va de año un 25% sus despliegues ante naves del Kremlin respecto al mismo periodo de 2025 y planea cientos de millones de euros para impulsar la defensa

Reino Unido intensifica su actuación contra Rusia con tres buques seguidos en octubre y el estreno del dron ‘Protector RG1′ para vigilar los barcos desde el cielo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un sindicato ferroviario denuncia a Óscar Puente ante la Fiscalía del Supremo tras reconocer que había escuchado las grabaciones del accidente de Urda

Un sindicato ferroviario denuncia a Óscar Puente ante la Fiscalía del Supremo tras reconocer que había escuchado las grabaciones del accidente de Urda

Reino Unido intensifica su actuación contra Rusia con tres buques seguidos en octubre y el estreno del dron ‘Protector RG1′ para vigilar los barcos desde el cielo

Seis vuelos en Europa reciben amenazas de bomba y se activan protocolos de seguridad en varios aeropuertos

El juez Pedraz prorroga el ‘caso Leire Díez’ hasta junio de 2027 ante la posibilidad de tener que abrir nuevas líneas de investigación tras los registros en Ferraz

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: El ministro promete recuperar la línea Madrid-Sevilla “en un máximo de 10 días” con menos frecuencias pero sin perder capacidad

ECONOMÍA

Qué pasa si cancelas una hipoteca fija cuando bajan los tipos de interés: una experta explica la compensación que puede cobrarte el banco

Qué pasa si cancelas una hipoteca fija cuando bajan los tipos de interés: una experta explica la compensación que puede cobrarte el banco

Un joven construye una casa para su madre en un terreno abandonado de 15.000 euros: “Para mí esto es una mansión”

Óscar Puente anuncia que cada familia de los fallecidos en Urda recibirá 144.242 euros: “Son ayudas no reembolsables y compatibles con otras indemnizaciones”

Amancio Ortega vuelve a liderar el ranking de los más ricos de España con una fortuna de 125.200 millones de euros: le siguen su hija y Juan Roig

Cuál es la diferencia entre talón y pagaré y cómo puede afectarte

DEPORTES

Suspendidos los partidos de Copa del Rey por segunda vez tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, a raíz del duro golpe con el portero del Andorra

Suspendidos los partidos de Copa del Rey por segunda vez tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, a raíz del duro golpe con el portero del Andorra

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?

Muere Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que acabó en el hospital tras un duro golpe con el portero del Andorra

El ‘Spanish Aston Villa’ de Unai Emery y la misión de acabar con el FC Barcelona en Champions

El verdugo de 1974 ante su territorio ‘maldito’: el Bayern de Múnich nunca ha ganado al Atlético de Madrid en su casa