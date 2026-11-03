El Gobierno cifra los retornos de migrantes de Ceuta a Marruecos en 14.818, casi 1.000 más que la semana pasada

Varios migrantes se protegen de la lluvia con telas y lonas en Ceuta. (Europa Press)

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Un total de 14.818 personas migrantes que llegaron a Ceuta a finales de julio han regresado a Marruecos, 995 más que la semana anterior, según los últimos datos ofrecidos por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra ha detallado que 14.180 retornos fueron voluntarios y 638 correspondieron a expulsiones. No obstante, organizaciones sociales como la Asociación Elín y la Coordinadora de Barrios cuestionan la versión oficial sobre los retornos y sostienen que buena parte de ellos no han sido de forma voluntaria. Esos mismos colectivos denuncian que, en octubre, decenas de agentes de la Policía Nacional ingresaron en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta con material antidisturbios para detener a residentes y ejecutar devoluciones a Marruecos, de forma que afectó a personas que estaban esperando una respuesta sobre sus solicitudes de protección internacional.

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En concreto, uno de los casos que mencionan Elín y la Coordinadora de Barrios es el de Yaseen S. A., un ciudadano yemení al que se le denegó la solicitud de asilo. Su defensa recurrió la resolución y pidió a la Audiencia Nacional una medida cautelarísima para impedir su devolución mientras se resolvía el procedimiento y, aunque el tribunal acordó que el migrante permaneciera en España mientras analizaba el recurso, el Ministerio del Interior ejecutó su devolución a Marruecos. Después, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska sostuvo que la resolución judicial llegó “fuera de plazo”, cuando Yaseen ya se encontraba fuera de España.

Como alternativa, Interior propuso que el ciudadano yemení se presentara en el puesto fronterizo para intentar regresar a territorio español, pero las organizaciones sociales consideraron inviable esa opción, dadas las condiciones en las que se encontraba el hombre en Marruecos, “sin dinero ni otros recursos”.

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La ciudad autónoma acoge a 3.600 menores migrantes

Por otro lado, la ministra Saiz también ha informado ante la prensa que son 6.113 personas las que ya han pasado por el procedimiento de triaje y que 3.650 menores permanecen en el sistema de protección de la ciudad autónoma.

Efectivos de la Policía Nacional localizan a 74 migrantes en situación de hacinamiento dentro de un inmueble en Ceuta, entre los cuales se encontraban diez menores de edad. (Policía Nacional)

Respecto de los traslados a la Península, la ministra ha precisado que 135 menores fueron derivados por reagrupación familiar y otros 181 fueron acogidos por distintas comunidades autónomas en aplicación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. El Ejecutivo, además, ha remitido 89 informes a Marruecos.

La portavoz del Gobierno ha señalado que el Ejecutivo trabaja para desmontar “lo antes posible” los centros de acogida temporal instalados en Ceuta, con el objetivo de que la ciudad “recupere la normalidad cuanto antes”.

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Ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda

Este martes el Gobierno también ha aprobado un real decreto ley dotado con 30 millones de euros para atender a los afectados por el accidente ferroviario de Urda. La norma establece un régimen extraordinario de transferencias y anticipos por responsabilidad civil, con el objetivo de que los damnificados no tengan que esperar a que terminen los procedimientos administrativos y judiciales.

Los allegados de cada víctima mortal percibirán 72.121,46 euros a fondo perdido y otros 72.121,46 euros como adelanto de la responsabilidad civil, hasta sumar 144.242,92 euros. Las primeras “son ayudas no reembolsables y compatibles con otras indemnizaciones”, ha destacado el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante la rueda de prensa. Los anticipos tampoco deberán devolverse aunque la compensación definitiva fuera inferior al importe inicial abonado.

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