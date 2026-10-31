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La nueva polémica por el 50 cumpleaños de la princesa Victoria de Suecia: 350.000 euros de dinero público para la fiesta y cuadrar las cuentas de palacio

Una excepción fiscal sin precedentes en Estocolmo para costear la agenda institucional del verano de 2027

El 50 cumpleaños de la princesa Victoria de Suecia. (Grosby Group)
El 50 cumpleaños de la princesa Victoria de Suecia. (Grosby Group)
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A pesar del estricto marco de austeridad económica que impera en el país, el Gobierno de Suecia ha dado luz verde a una partida presupuestaria especial de cuatro millones de coronas suecas, aproximadamente 350.000 euros al cambio actual, destinada a financiar las celebraciones oficiales por el 50 cumpleaños de la princesa heredera Victoria. La asignación, desvelada por la publicación especializada Svensk Damtidning, servirá para sufragar los actos conmemorativos de una efeméride clave para la monarquía escandinava que se celebrará en el verano de 2027.

El grueso de estas celebraciones en honor a la primogénita del rey Carlos XVI Gustavo tiene lugar tradicionalmente cada 14 de julio en la emblemática isla sueca de Öland, epicentro veraniego donde miles de ciudadanos y la familia real al completo se congregan cada año. De cara a este medio siglo de vida, el Ejecutivo ha considerado necesario reforzar el dispositivo habitual con fondos estatales extraordinarios para dar cobertura a la intensa agenda de actos institucionales y recepciones públicas programadas para la ocasión.

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Sin embargo, la medida ha suscitado un inmediato escrutinio político y mediático debido a la particular coyuntura económica del Estado. La partida se ha integrado formalmente en un proyecto de presupuesto transitorio, un mecanismo diseñado por ley para prorrogar de forma estricta las operaciones ordinarias de los servicios públicos sin incorporar nuevos gastos ni fijar prioridades políticas añadidas, lo que convierte esta dotación para la Corona en una llamativa excepción a la regla de la contención fiscal.

“Solo cumple 50 años una vez”

Frente a los primeros cuestionamientos generados por este desembolso público en plena etapa de recortes, la ministra de Finanzas sueca, Elisabeth Svantesson, ha salido al paso para respaldar con firmeza la decisión gubernamental. La responsable de la cartera económica argumentó ante los medios de comunicación que la cuantía resulta plenamente razonable si se atiende a la dimensión institucional del hito: “Solo cumple 50 años una vez, y eso será el año que viene (2027), así que creo que es perfectamente apropiado”, aseveró al justificar la asignación.

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La princesa Victoria y su marido Daniel de Suecia. (EFE/JUANJO MARTÍN)
La princesa Victoria y su marido Daniel de Suecia. (EFE/JUANJO MARTÍN)

Para el gabinete gubernamental, la celebración trasciende con creces el ámbito de lo privado o lo estrictamente familiar. De acuerdo con las explicaciones trasladadas por el ministerio y recogidas por la prensa sueca, el 50 aniversario de Victoria de Suecia es considerado un asunto de indudable “gran interés público”. Bajo esta premisa, la administración defiende la necesidad de garantizar el respaldo institucional y financiero del Estado para que las festividades en Öland cuenten con el despliegue organizativo, el protocolo y la proyección adecuada para la futura jefa de Estado.

La decisión final para la fiesta de Victoria

Pese a los argumentos esgrimidos desde el Ministerio de Finanzas, la concesión de estos cuatro millones de coronas rompe con los principios directores habituales de la técnica presupuestaria del país nórdico. La naturaleza de un presupuesto transitorio exige limitar las partidas al mantenimiento funcional de la maquinaria estatal sin abrir la puerta a desembolsos discrecionales. Al autorizar una inyección extraordinaria para la Casa Real, el Ejecutivo asume una excepción directa frente al rigor demandado al resto de áreas de la administración pública.

Victoria de Suecia, en su formación militar (@kungahuset)
Victoria de Suecia, en su formación militar (@kungahuset)

El calendario institucional ya tiene fijada la fecha clave para decidir esta decisión en el Parlamento sueco. La presentación final del borrador del presupuesto está programada para el próximo 12 de noviembre de 2026, fecha en la que el hemiciclo examinará el texto y debatirá la viabilidad política de financiar con dinero público los fastos monárquicos de 2027, en una votación que medirá la postura de los distintos grupos parlamentarios ante el gasto asignado a la realeza.

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