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Silvia Bronchalo rompe su silencio y se sincera sobre el crimen de su hijo Daniel Sancho: “No creo que sea una persona normal, ni que pueda vivir fuera de prisión”

La expareja de Rodofo Sancho ha ido a ‘¡De Viernes!’ a hablar de cómo se enteró de lo ocurrido, de la indemnización y de los audios filtrados

Silvia Bronchalo
La entrevista más íntima de Silvia Bronchalo. (Mediaset)
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Silvia Bronchalo se sentó en directo este viernes en el plató de ¡De Viernes! en Telecinco tras la confirmación de la condena a cadena perpetua de su hijo, Daniel Sancho, por el asesinato de Edwin Arrieta. En una intervención de máxima crudeza emocional, la madre del preso abordó el desgaste personal y familiar acumulado desde agosto de 2023, visibilizando la fractura absoluta tanto con el equipo legal como con su expareja, Rodolfo Sancho, de quien se distanció aún más tras el proceso judicial celebrado entre ambos.

La relación maternofilial, rota definitivamente la pasada primavera tras meses de desencuentros y la filtración de conversaciones privadas, centró los primeros compases de su relato. “Desde abril no tengo relación con mi hijo Daniel Sancho. Ni siquiera en prisión quiere entrar en la conversación de por qué se había alejado de mí”, admitió Bronchalo, reconociendo que en la actualidad la comunicación es nula y que asume este distanciamiento como la opción más prudente: “Este tiempo que no estamos hablando, para nosotros es mejor”.

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El balance sobre el vínculo afectivo con su hijo dejó una de las declaraciones más tajantes de la noche al confesar que no logra comprender el rumbo que tomó su vida. “Lo que he descubierto es que no conozco a mi hijo Daniel Sancho. Pensé primero que no era consciente de lo que había hecho”, subrayó, añadiendo que siente que “a partir de sus 15 años ya no le conozco” y diagnosticando una evidente carencia emocional: “Creo que le falta mucha empatía (...) y él tiene un poco de aires de superioridad”.

El trasfondo de los 100.000 euros

Durante la entrevista, Bronchalo abordó la polémica suscitada por los audios en los que el joven le solicitaba una cuantiosa suma económica bajo el pretexto de eludir la prisión provisional mediante una fianza y la adquisición de terrenos a través de una intermediaria. Bronchalo desconfió de inmediato de aquella propuesta: “La embajada y varios abogados de allí me aseguraron que era imposible. Ese dinero no era para una fianza, no sé para qué era, preguntárselo a Alice”. Asimismo, denunció que dicha asistente de la defensa también le reclamó en persona “más de 100.000 euros para pagar la fianza” en dos ocasiones distintas. Luego, Bronchalo habló de que cuando se enteró de todo. “Pensaba que había consumido drogas, que no era consciente de lo que había hecho”.

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La entrevistada sostuvo que las grabaciones omitían partes fundamentales del diálogo y apuntó a una maniobra deliberada por parte de Daniel para presionarla. “Lo está fingiendo, por supuesto, por cómo modula su voz a cada momento”, aseveró sobre la desesperación que transmitía el condenado en las llamadas. Además, Bronchalo desveló la propuesta que le hizo para convencerla: “Daniel me dijo que si le ayudaba, le daría una hostia a su padre y quedaba como una heroína”, alimentando sus sospechas de que fue objeto de manipulación en un entorno condicionado por los conflictos previos con la familia paterna.

La deuda moral con los Arrieta

Lejos de la postura hermética mantenida por otros portavoces, Bronchalo dedicó palabras directas a los allegados del cirujano colombiano asesinado, marcando distancias con las quejas carcelarias de Daniel. “Llora por la situación de la cárcel, pero suerte tiene de estar vivo”, sentenció de forma rotunda antes de manifestar su pesar hacia las víctimas: “Me siento en deuda con la familia, siento pena de que no haya reconocimiento. Para la familia Arrieta esto ha debido de ser demoledor. Creo que se los ha machacado hasta el infinito. Todo el proceso ha sido muy cruel”.

Silvia Bronchalo
La entrevista a Silvia Bronchalo. (Mediaset)

En paralelo, Bronchalo cuestionó con dureza el despliegue mediático orquestado en torno a la causa desde el inicio de las pesquisas en Tailandia. Recordó cómo la apartaron de la toma de decisiones al poco de llegar al país asiático y criticó la sobreexposición en los medios: “Creo que unos abogados deben trabajar en la defensa de su cliente. No creo que un plató de televisión sea el lugar más adecuado para plantear una defensa”. Una gestión que, a su juicio, terminó de dinamitar la relación familiar y dejó a su hijo cumpliendo condena en Surat Thani sin asumir, según sus palabras, el impacto de sus actos.

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