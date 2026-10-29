Cuando una obra de arte se convierte en la escena de un crimen: “Quiero convertir al lector y a la lectora en detectives”

Manuel López, autor de 'El museo del crimen'. (Montaje de Infobae)

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Pensar en arte suele ser sinónimo de pensar en belleza. Pasear por las galerías de un museo y admirar sus cuadros suele ser sinónimo de éxtasis, arrebato o discreta epifanía. Sin embargo, valga la redundancia, el arte nunca es solo arte. Cada obra esconde tras de sí diferentes realidades, algunas de ellas atroces, llenas de muerte y violencia, tal y como nos enseña a descubrir el periodista y divulgador cultural Manuel López en El museo del crimen (Temas de hoy).

Con más de 120.000 seguidores en sus redes sociales (@cuervoconaros), este joven toledano lleva años creando contenido en el que se mezclan sus dos pasiones: el arte y la criminología. “A lo largo de todo este tiempo investigando, analizando y leyendo sobre estos temas, me he dado cuenta de que una de las partes que siempre han estado presentes dentro de la iconografía artística de los museos es el crimen”.

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Pieter Brueghel, Miguel Ángel Buonarroti, Edvard Munch, Francisco de Goya, Pedro Pablo Rubens... todos tienen cabida en el tétrico museo de Manuel López, donde cada cuadro contiene pruebas, rastros y señales que lo convierten en una escena del crimen. Y el objetivo es claro: “Si una persona no está acostumbrada a ir a museos ni sabe interpretar una obra de arte, a lo mejor, enfrente de un cuadro, está viendo el 20 % de la obra de arte. Lo que quiero conseguir con este libro es que tanto quienes tienen control intelectual sobre la historia del arte como las personas que no han pisado nunca ese terreno lo entiendan y lo disfruten”.

Imagen de 'El museo del crimen', de Manuel López. (Temas de hoy)

Misterios con la muerte en los talones

El museo del crimen está organizado en cinco bloques. El libro comienza con Encuentro en las escaleras de la torre, de Frederic William Burton. “Para mí es la historia, junto a su obra de arte, que más puede tocar las emociones más profundas del lector y la lectora”, cuenta López. Después, el libro pasa por la ficción, el true crime, los vínculos entre artistas, movimientos religiosos y muerte, y las tragedias personales de pintores y pintoras, con un apartado final que aborda aquellas obras que especulan con lo que ocurre después de la muerte.

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El análisis de cada cuadro se acercaría más, a priori, a un capítulo de CSI que a un paseo por el Prado. Hay pruebas, detalles, curiosidades y símbolos. “Es como una carpeta archivada para convertir al lector y a la lectora en detectives, por así decirlo, y que vivan esa experiencia diferente dentro de lo que es un museo, como si cada obra tuviera su expediente policial”. Algunos de estos ‘casos’ guardan también un significado especial para el autor, como La muerte de Marat, de Jacques-Louis David, cuya historia y lo que representa le provocan siempre un gran impacto, o Saturno devorando a un hijo: “Violencia expresiva cien por cien”.

En el centro de todo, como un hilo invisible que conecta los cuadros uno a uno, siempre está la muerte. Manuel López confiesa que, durante la escritura del libro, vivió una experiencia traumática relacionada con ella, y que eso modificó por completo su mirada del tema: “Puede aparecer de la noche a la mañana, en cualquier momento”. El autor quiso reflejar la tensión entre su irrupción y las consecuencias que deja. “Esa fugacidad en la que aparece y a la vez te produce un dolor eterno”.

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Fragmento del cuadro 'Saturno devorando a su hijo', de Francisco de Goya.

“La historia del arte siempre ha sido la mejor propaganda”

Los cuadros El museo del crimen plantean también varias reflexiones sobre cómo mirar la violencia, o cómo esta, mejor dicho, pide ser siempre mirada. “Si algo tienen en común el arte y el crimen es que ambos representan todo aquello que a nosotros no es que nos guste vivir, pero sí que vemos que podríamos ver a distancia y sentirnos seguros de ello”. Como ejemplo, Manuel López pone La decapitación de san Juan Bautista de Caravaggio. “No podemos quitar la vista de esa obra de arte, aunque nosotros, por supuesto, odiemos terminar con la cabeza decapitada”.

Otro elemento que también sobrevuela es el de la censura, puesto que el libro, lleno de imágenes y detalles, muestra mucho más de lo que el propio autor puede enseñar en sus redes sociales. “Como va cambiando cada mes, es un poco noria”, reconoce, recordando también cómo una vez incluso le eliminaron un vídeo en el que aparecía el señor Burns, de Los Simpson, de espaldas. Todo esto, en definitiva, habla del poder de las imágenes, utilizado muchas veces con fines que iban más allá de lo estético: “La historia del arte, por lo general, siempre ha sido la mejor propaganda para reyes y artistas”.

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Dos restauradoras del Museo del Prado nos abren las puertas de su taller para compartir los secretos de su profesión.

No obstante, la violencia no siempre está presente, porque muchas veces se representa el momento previo a que la muerte llegue, como en el cuadro de Doña Juana la Loca de Francisco Pradilla. “En la cultura occidental no estamos muy acostumbrados, como en otras culturas, a reflexionar sobre cómo vemos la muerte. Esto lo vemos a través de obras de arte desde hace muchos siglos: los diferentes momentos y las diferentes formas que hay de morir”. Por eso, asegura, le ha encantado escribir este libro: “Porque creo que se muestra un abanico gigante de cómo el arte puede llegar a representar”.