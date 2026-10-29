De Mallorca a Tenerife: los viajes de Harald y Sonia de Noruega a España y el regreso de la reina como viuda dos meses después de la muerte del rey

Harald y Sonia de Noruega, en montaje de 'Infobae' (Instagram)

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La relación de Harald y Sonia de Noruega con España se ha construido a lo largo de los años entre vacaciones discretas, jornadas dedicadas a la navegación y visitas vinculadas a su interés por la cultura. Nuestro país se convirtió en uno de los destinos elegidos por los monarcas para alejarse temporalmente de sus obligaciones y disfrutar de unos días de descanso. Este jueves 29 de octubre, esa historia adquiere un nuevo significado con la llegada de Sonia a Málaga, en el que será su primer viaje oficial al extranjero desde el fallecimiento de su marido el pasado agosto.

A sus 89 años, la reina viuda regresa a España en una etapa muy diferente de su vida. Su visita a la capital malagueña tiene como motivo la inauguración de la exposición Munch-Picasso en el Museo Picasso, pero también representa la reanudación de sus compromisos internacionales tras el duelo. Al día siguiente, viernes, visitará el Colegio Noruego de la Costa del Sol, en Arroyo de la Miel, Benalmádena.

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El último adiós de Sonia de Noruega a Harald V. (Casa Real de Noruega)

Aunque esta vez el desplazamiento tiene carácter oficial, España ya ocupaba un lugar especial en la vida de Sonia y Harald mucho antes de este viaje. A lo largo de los últimos años, ambos encontraron en diferentes rincones del país una alternativa para descansar lejos de Noruega.

Mallorca, una pasión compartida por el mar

Uno de los escenarios que unió a los monarcas con España fue Mallorca. Harald, gran aficionado a la navegación, acudió en distintas ocasiones junto a Sonia a la isla balear para participar en la Copa del Rey de vela. Las regatas les permitían disfrutar de una de sus grandes aficiones y, al mismo tiempo, compartir tiempo con otros miembros de la realeza europea.

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La reina Sonia de Noruega en una imagen difundida por la Casa Real noruega (Instagram @norwegianroyalfamily)

Su relación con la familia real española también dejó imágenes que reflejan la cercanía entre ambas casas. En el verano de 2004, Sonia coincidió con la reina Sofía en aguas mallorquinas durante una jornada de regatas en la que también estuvieron presentes doña Letizia, recién casada entonces con Felipe, e Iñaki Urdangarin.

La amistad entre las dos familias venía de mucho antes. Harald y Sofía se conocían desde jóvenes y mantuvieron una relación cercana durante décadas, incluso después de que el entonces príncipe noruego se enamorara de Sonia y contrajera matrimonio con ella en 1968. La buena sintonía entre los monarcas españoles y noruegos se hizo especialmente visible en sus encuentros oficiales y celebraciones familiares.

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Fotografía de archivo del 29 de julio de 2003, en la que puede verse al rey Harald de Noruega a bordo del velero 'Fram XV' en la Copa del Rey de vela, en Palma de Mallorca (Baleares). EFE/Manuel H. de León

Tenerife, el refugio para sus vacaciones de invierno

En los últimos años, las Islas Canarias adquirieron un protagonismo especial en los planes privados de Harald y Sonia. En 2025, los monarcas eligieron el sur de España para disfrutar de unas vacaciones invernales de varias semanas. La decisión llegaba después del susto de salud que había sufrido Harald durante una estancia en Malasia en 2024, cuando tuvo que ser hospitalizado por una infección y posteriormente trasladado a Noruega.

Tras aquella experiencia, la posibilidad de permanecer más cerca de casa, sin renunciar a un clima agradable, cobró importancia. España ofrecía esa combinación de temperaturas suaves, discreción y una distancia más manejable respecto a Noruega en caso de que surgiera algún imprevisto.

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Los reyes de Noruega en Tenerife durante un viaje realizado en 2025. ( EFE/Parque Etnográfico Pirámides de Güímar)

Por ello, la pareja volvió a escoger Tenerife en febrero de 2026. Ambos se alojaron en el hotel Bahía del Duque, situado en Costa Adeje, un complejo conocido por sus jardines y sus espacios privados. Durante aquella estancia, que se prolongó varias semanas, aprovecharon para disfrutar de la isla lejos de sus compromisos públicos.

Sin embargo, en esta ocasión el monarca también pasó por un pequeño bache de salud. Tuvo que ser ingresado varios días tras sufrir una infección cutánea en la pierna y deshidratación durante su estancia de vacaciones privadas junto a la reina Sonia.

La reina Sonja de Noruega abandona el hospital donde el rey Harald de Noruega fue ingresado el martes tras sufrir una infección y deshidratación, 2026. (REUTERS/Borja Suarez)

Un regreso a España marcado por la ausencia de Harald

La visita de Sonia a Málaga llega después de que la reina retomara progresivamente su actividad pública en Noruega. El pasado 12 de octubre acudió al Archivo Nacional de Oslo para conocer los mensajes y las cartas que los ciudadanos habían dejado ante el Palacio Real tras la muerte de Harald. Ahora, su viaje a España supone un paso más en esa vuelta a sus responsabilidades.

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La inauguración de Munch-Picasso, una exposición que reúne más de un centenar de obras y explora los vínculos entre ambos artistas, conecta además con el interés personal de Sonia por el arte y la cultura. La muestra, que cuenta con préstamos de instituciones internacionales, podrá visitarse hasta el 28 de febrero de 2027.