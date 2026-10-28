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Los creadores de ‘Autodefensa’ estrenan ‘Segunda temporada’: “Esta serie plantea contradicciones morales que pueden perdurar más y tener otras lecturas dentro de 20 años”

Berta Prieto y Miguel Ángel Blanca, creadores detrás del fenómeno que “retrató a una generación”, vuelven a Filmin con una nueva serie sobre una joven en plena crisis existencial

Tráiler de 'Segunda temporada', la nueva serie de los creadores de 'Autodefensa' Berta Prieto y Miguel Ángel Blanca. Cuenta la historia de Paula, una joven que en su día fue encumbrada por una novela y que ahora se dedica a trabajar con influencers sin mucho ánimo. Todo cambia cuando le llega una propuesta para escribir la biografía de Lil Rogelio, un cantante de trap que acaba de salir de la cárcel.
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Puede que algunos lo recuerden y otros tantos no, pero lo cierto es que en 2022, además de estrenarse series tan exitosas como The bear, La Casa del Dragón, Severance (Separación) o Miércoles, hubo una en España que irrumpió con una fuerza inaudita. Se trataba de Autodefensa, una serie sobre dos jóvenes de Barcelona sin miedo al ridículo ni a incomodar, y que desde una plataforma en pleno crecimiento como Filmin consiguieron remover alguna que otra conciencia y alentar a toda una generación. Cuatro años después, dos de sus creadores —Belén Barenys no está en este proyecto— regresan con Segunda temporada, que no es la continuación literal de Autodefensa aunque sí una en espíritu de lo iniciado con aquella.

“Cuando la estrenamos, me molestaba que se hablara de retrato generacional. Ahora pienso que, objetivamente, sí lo era, aunque también tenía una forma de trabajar y de contar distinta de otros retratos más convencionales”, reconoce ahora Berta Prieto, creadora y protagonista de ambas series de Filmin. “En Autodefensa escribíamos desde posiciones más firmes. Ahora planteamos temas sobre los que no tenemos una opinión cerrada. Quizá por eso la serie pueda durar más: el tiempo irá respondiendo a preguntas que hoy siguen abiertas”, sostiene Prieto en su entrevista con Infobae, secundada por su compañero Miguel Ángel Blanca. “Autodefensa tenía que pasar de moda en cinco años. Respondía a una moral muy concreta del momento pospandemia. Esta serie plantea contradicciones morales que pueden perdurar más y tener otras lecturas dentro de 20 años”.

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Berta Prieto protagoniza 'Segunda temporada'
Berta Prieto protagoniza 'Segunda temporada'

Esas preguntas, dudas y contradicciones se manifiestan en la figura de Paula, una joven no tan joven que aún recuerda el éxito de crítica que vivió con su rompedora novela El coño y la navaja, pero que tiempo después no ha logrado despegar del todo ni profesional ni personalmente. Trabaja en la sombra para una niña influencer, pero la gran oportunidad le llega cuando una editorial le propone hacer la biografía de Lil Rogelio, un polémico cantante de trap que ha obtenido un permiso para salir de la cárcel y está dispuesto a colaborar. Al principio, Paula no está muy convencida, pero poco a poco la relación entre ambos comienza a estrecharse, aunque no entienda muy bien qué saldrá de todo ello.

Entre el scroll y la desubicación constante

“Lil Rogelio despierta en Paula ganas de moverse. Hoy es difícil generar en las personas ese impulso para pasar del pensamiento a la acción”, reconoce Prieto, quien da vida a la joven y quien cree que la serie, lejos de estigmatizar la figura de los influencers y la relación de la sociedad actual con las redes sociales, busca escenificar precisamente cómo de interiorizada está en nuestras vidas. “Queríamos tratarlos de igual a igual. En la serie son los amigos y confidentes de Paula; no queríamos reírnos de ellos ni colocarnos por encima. Podemos criticar a los influencers por convertir su vida en contenido, pero en la ficción ocurre todo el tiempo”.

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Más allá de su controvertida propuesta, lo realmente diferente de Segunda temporada es su manera de llevar eso narrativamente, con una estructura de siete episodios no ya autoconclusiva, sino autodestructiva. ”El punto de partida es que cada capítulo destruya al anterior, que sabotee todo lo que el espectador ha visto. El primer episodio tenía que ser el más mainstream, para que confiaras en un lenguaje, y a partir de ahí cambiarlo todo. El scroll infinito ha inundado el relato: llevamos 100 años de lenguaje cinematográfico y las redes sociales llevan 15 o 20, y estamos en ese momento en el que esa mezcla tiene que afectar al audiovisual", reflexiona Miguel Ángel Blanca, comparando el ADN de Segunda temporada con la imprevisibilidad del algoritmo.

Imagen de 'Segunda temporada'
Imagen de 'Segunda temporada'

“Cuando haces scroll te encuentras una catástrofe, después un plato cocinado en las calles de la India y luego una chica que se maquilla. Esa esquizofrenia, ese relato entrecortado, tiene que entrar de alguna forma en el cine. Por eso el capítulo tres es una película de maldiciones adolescentes, el cinco está rodado en vertical y, de repente, los personajes cambian de lugar dentro de la historia. No sabemos nunca cuál es la verdad, porque la verdad puede ser todo”, explicaba Blanca, algo que secunda Prieto. “La gente que ve la serie sabe que está viendo una ficción, pero a la vez es espectadora constante de muchas otras cosas: del scroll, de TikTok, de series. No queríamos hacer una propuesta naturalista que conectara solo desde la empatía. Damos por hecho que el espectador también es ciudadano de este mundo y que reconoce esos códigos. Por eso la serie se puede permitir ciertos saltos temporales y de tono: no porque todo sea una red social, sino porque partimos de que quien la ve ya está acostumbrado a moverse entre formatos y relatos distintos.”

“El sacrificio que han tenido los Javis es transformarse en memes”

Segunda temporada también plantea a mitad de sus siete episodios el gran conflicto que supone vampirizar la vida de alguien, ya sea esta una niña influencer o un cantante de trap afligido. “Hace unos años parecía importante conquistar el espacio público para ciertas minorías. Ahora quizá hemos entendido hasta qué punto la visibilidad puede esclavizar, y que cierta libertad pasa por recuperar espacios íntimos”, señala Prieto, cuyo personaje se cuestiona esta idea en los episodios finales, aunque sus creadores admiten que no tienen una posición ni respuesta clara al respecto.

Algo más claro lo tienen con el otro fenómeno más reciente en el audiovisual español, el de La bola negra de Los Javis, quienes para Blanca son el ejemplo perfecto de cómo entender el lenguaje moderno. “Los Javis son influencers, y no lo digo como algo negativo. Si ves cómo se muestran, cómo manejan sus fotos o cómo se relacionan con el público, entiendes que han asumido esas reglas. Han entendido hasta qué punto tienen que ser naturales y hasta qué punto tienen que construirse. Eso no implica que haya algo falso: es la forma en la que hoy muchos artistas se comunican y generan un vínculo con la gente. El único sacrificio que han tenido que hacer es tranformarse en memes, pero son los artistas más de su tiempo que existen”.

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