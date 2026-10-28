España

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Aquí están los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas (Infobae)
Aquí están los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas (Infobae)
Guardar

Estos son los números ganadores del sorteo 5 de las 21:15 horas de la Triplex de la Once de hoy 28 de octubre, llevado a cabo por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados ganadores de la Triplex de la Once

Fecha: 28 de octubre.

Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.

Combinación ganadora: 9, 5, 0.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)
Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral

El BOE publica este miércoles las listas al Congreso y al Senado, en una precampaña marcada por los pactos PP-Vox y PSOE-Frente Amplio que Podemos considera “bipartidismo 2.0”. Feijóo viaja a Barcelona, Illa presenta sus listas en la misma ciudad y Abascal cierra la jornada con un mitin en Valladolid.

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral

Antes de tirar las cáscaras de las nueces, mira estas ideas prácticas para reciclarlas en casa

Pegamento, pintura y cuerda bastan para transformar cáscaras de nuez en adornos navideños, cajas de regalo y marcasitios para la mesa de otoño

Antes de tirar las cáscaras de las nueces, mira estas ideas prácticas para reciclarlas en casa

En directo | Accidente ferroviario en Toledo: al menos 10 muertos tras el choque de dos trenes en la línea Madrid-Andalucía

El accidente de tren se ha producido a primera hora de este miércoles y ha hecho volcar dos vagones por un terraplén

En directo | Accidente ferroviario en Toledo: al menos 10 muertos tras el choque de dos trenes en la línea Madrid-Andalucía

Begoña Gómez denuncia al PP por el vídeo con IA que le hace decir que es “zurda” porque consiguió una cátedra “gracias” a que su marido es presidente del Gobierno

El avatar generado con inteligencia artificial asegura que “si tener una cátedra gracias a que mi marido es presidente es de zurdos, pues sí, soy zurda”. El mismo vídeo recrea a Ábalos diciendo que es zurdo porque consume prostitución, y a Zapatero asegurando que lo es porque “esconde joyas”

Begoña Gómez denuncia al PP por el vídeo con IA que le hace decir que es “zurda” porque consiguió una cátedra “gracias” a que su marido es presidente del Gobierno

Un alcance entre dos trenes en Toledo provoca una tragedia ferroviaria con numerosas víctimas en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía

Adif anunció el incidente en su perfil de X. Train Tracker 34 señala el punto en el que se encuentra uno de los trenes parado, mientras que dos vagones del otro, un Iryo, cayeron a un terraplén.

Un alcance entre dos trenes en Toledo provoca una tragedia ferroviaria con numerosas víctimas en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral

Begoña Gómez denuncia al PP por el vídeo con IA que le hace decir que es “zurda” porque consiguió una cátedra “gracias” a que su marido es presidente del Gobierno

Un alcance entre dos trenes en Toledo provoca una tragedia ferroviaria con numerosas víctimas en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía

Iustitia Europa pide al Tribunal Supremo que extienda la suspensión del voto de la ‘ley de nietos’ a los nacionalizados que residen en España

La segunda fragata de la Armada de la serie F-110 sale al agua: así fue la botadura de la ‘Roger de Lauria’ en Ferrol

ECONOMÍA

Ni la pausa del desayuno ni llegar 15 minutos tarde se descuentan siempre de la jornada: el Supremo confirma que pueden contar como horas trabajadas

Ni la pausa del desayuno ni llegar 15 minutos tarde se descuentan siempre de la jornada: el Supremo confirma que pueden contar como horas trabajadas

Banco Santander eleva su beneficio un 20% y gana 12.405 millones de euros hasta septiembre gracias a la venta de su filial en Polonia

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de octubre

El BCE congelará los tipos de interés en octubre, pero la tregua para los hipotecados solo durará hasta diciembre

Las empresas buscan trabajadores para la transición energética, sin éxito: España mantiene a más de 800.000 mayores de 50 en paro y sin formación en sostenibilidad

DEPORTES

El Real Madrid también pide disculpas a China tras las polémicas palabras de Mbappé: “Nuestro club mantiene un profundo respeto por su historia, cultura y ciudadanos”

El Real Madrid también pide disculpas a China tras las polémicas palabras de Mbappé: “Nuestro club mantiene un profundo respeto por su historia, cultura y ciudadanos”

Mbappé le puede costar a LaLiga 100 millones de euros al año, pero Tebas “ha corrido demasiado”: “No entiendo por qué hay que pedir perdón a un país en una dictadura”

La brecha salarial del Balón de Oro 2026: ni Harry Kane ni Alexia Putellas reciben un euro por ganar el premio, pero les separa un abismo de 24 millones de euros

Honda ya tiene su plan para que Fernando Alonso vuelva a ser competitivo en 2027: “Podremos aplicar todo lo aprendido”

Alexia Putellas, sobre la gestión de la presión: “Mi relajación me la da estar en mi casa, con mi familia y con mis amigos. Compartir preocupaciones, conversaciones...”