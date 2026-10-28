España

Bolaños y Albares se quedan sin tiempo para identificar a los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’: el último balance del censo solo recogía 1.278 comprobados

El último balance de la Oficina del Censo Electoral recoge que solo pudo comprobar 1.278 registros del primer listado útil remitido por Exteriores. Los ministros se enfrentan a multas coercitivas de 1.000 euros y a posibles responsabilidades penales

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños. (Eduardo Parra / Europa Press)
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños. (Eduardo Parra / Europa Press)
Guardar

Félix Bolaños y José Manuel Albares afrontan las últimas horas del plazo que les ha dado el Tribunal Supremo para identificar a los 163.020 nacionalizados por la llamada ‘ley de nietos’ cuyo derecho al voto está suspendido cautelarmente de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El Alto Tribunal ha exigido a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y de Asuntos Exteriores que entreguen antes de las 15.00 horas de este miércoles la relación nominal de los afectados, una información que la Administración todavía no había facilitado cuando el tribunal lanzó su ultimátum, pese a conocer el número exacto de electores sobre los que recae la medida.

El último balance incorporado a la causa, con datos del 21 de octubre, reflejaba las dificultades para completar la identificación. Hasta esa fecha se habían revisado 31.390 expedientes, el 19,3% de los 163.020 electores afectados, y los consulados habían expedido únicamente 91 certificados que acreditaban la condición de descendientes de exiliados. La cifra de expedientes examinados dejaba otros 131.630 pendientes de revisión, aunque ese cálculo no permite determinar cuántos ciudadanos están ya identificados ni cuántos podrían recuperar el derecho a votar.

PUBLICIDAD

La diferencia entre los registros disponibles y la relación que reclama la Justicia se ha convertido en el principal obstáculo para ejecutar la resolución. El Gobierno asegura que ha remitido a la Oficina del Censo Electoral los nombres de unos 76.000 expedientes digitalizados, pero ese conjunto incluye nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática que no necesariamente figuran entre los electores afectados. En él hay menores de edad y personas cuya inscripción en el censo no estaba completada el pasado 1 de agosto, fecha de referencia para las elecciones del 29-N.

Una lista que no sale de los registros informáticos

La dificultad para identificar a los afectados reside en que la Administración no dispone de una base de datos que permita cruzar automáticamente todas las inscripciones y determinar quién obtuvo la nacionalidad por cada una de las vías contempladas en la normativa. La información disponible tampoco permite distinguir de forma inmediata entre quienes adquirieron la nacionalidad por los supuestos previstos en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática y quienes lo hicieron al amparo de la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia el 25 de octubre de 2022.

PUBLICIDAD

Esta última amplió los supuestos para acceder a la nacionalidad y estableció una presunción de exilio para determinados emigrantes españoles. El Supremo considera que esa interpretación excedió lo previsto legalmente, lo que dio origen a la controversia sobre la participación electoral de los nacionalizados por esta vía.

Según explicó el ministro de Justicia, su departamento entregó el 15 de octubre a la Oficina del Censo Electoral los nombres de unos 76.000 expedientes digitalizados, correspondientes a los procedimientos incorporados a este sistema desde mediados de 2024. Sin embargo, la mayoría de los expedientes de los afectados no estarían disponibles en ese formato. Para reconstruir la información, los consulados deben localizar los asientos registrales y comprobar individualmente las anotaciones que permitan conocer la vía por la que se concedió la nacionalidad.

La Embajada de España en Buenos Aires. (Gustavo Garello / AP)
La Embajada de España en Buenos Aires. (Gustavo Garello / AP)

La Abogacía del Estado ya había advertido al Supremo de las dificultades materiales de la operación. La Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares había calculado que revisar cada expediente podía llevar una media de 20 minutos. Con ese ritmo, el cumplimiento de los requerimientos anteriores ya se consideraba prácticamente inviable para algunas de las oficinas con mayor volumen de inscripciones, incluso antes del adelanto electoral.

Dieciséis consulados concentran más del 80% de los casos

El grueso del trabajo se concentra, además, en un reducido número de oficinas. Según los datos trasladados al procedimiento, 16 consulados acumulan alrededor de 142.000 inscripciones, más del 80% de los casos afectados por la suspensión. Entre las sedes que afrontan mayores dificultades figuran las de La Habana, Rosario, Buenos Aires, Ciudad de México, Caracas y Mendoza.

La distribución territorial y las condiciones de trabajo explican parte de los problemas. Exteriores ha señalado circunstancias estructurales, como el volumen de solicitudes, y otras coyunturales, entre ellas los cortes de electricidad, la falta de combustible o los efectos de desastres naturales, que dificultan las comprobaciones.

El balance consular cerrado el 21 de octubre recogía que 58 oficinas habían completado el examen de los expedientes y cumplimentado los ficheros correspondientes, mientras otras 29 habían remitido información parcial. Las 85 restantes todavía no habían incorporado sus datos a esos ficheros, aunque el departamento sostenía que estaban trabajando en la revisión.

Refuerzo de personal y trabajo durante el fin de semana

Tras el ultimátum judicial, Exteriores ha tratado de acelerar la revisión. El departamento autorizó las solicitudes de refuerzo planteadas por los consulados, puso a disposición de estas oficinas al personal de las embajadas y ordenó priorizar la tarea, incluso durante el fin de semana. También suspendió permisos y vacaciones para concentrar recursos en la identificación de los afectados.

El ministro José Manuel Albares reconoció las dificultades de completar el proceso en el margen concedido, pero defendió que el Servicio Exterior estaba volcado en el cumplimiento de las resoluciones. El Ejecutivo sostiene que la revisión exige comprobaciones manuales que no pueden sustituirse por una extracción informática de los datos.

El Supremo amenaza con multas y posibles responsabilidades penales

El Alto Tribunal ha elevado la presión sobre el Ejecutivo al dirigir su requerimiento directamente a Bolaños y Albares. Hasta ahora, las peticiones de información se habían canalizado a través de la Junta Electoral Central y la Abogacía del Estado. En los autos notificados el 23 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo reprochó a la Administración que conozca el número de afectados, pero no haya facilitado sus identidades.

Por ello, el Supremo ha apercibido a los ministros de que, si no entregan la documentación antes de las 15.00 horas de este miércoles, podrá imponerles multas coercitivas de 1.000 euros, reiterables hasta la completa ejecución del fallo. También contempla deducir testimonio de particulares para que se examinen eventuales responsabilidades penales, además de otras responsabilidades patrimoniales.

El voto exterior, pendiente de la depuración del censo

El requerimiento a los ministros se produce, además, cuando ya ha comenzado el calendario para el voto de los residentes en el extranjero. El Supremo ha ordenado a la Junta Electoral Central que la documentación electoral incluya una advertencia sobre el carácter provisional de la inscripción de los afectados por la Ley de Memoria Democrática.

El tribunal ha rechazado el recurso del Gobierno que reclamaba levantar la suspensión cautelar.

La Sala también ha establecido que, una vez recibida la relación nominal, se excluya del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a los afectados que no dispongan del certificado consular exigido, y ha fijado instrucciones para la custodia y el recuento de los votos que puedan recibirse de electores que finalmente no figuren en la relación válida.

El problema es que la identificación no solo condiciona la elaboración de las listas, sino también la organización del voto y la seguridad del escrutinio. En un proceso electoral adelantado, con los plazos ya en marcha, la depuración del censo se ha convertido en una carrera contrarreloj que enfrenta al Supremo con las limitaciones administrativas que el Gobierno lleva semanas alegando.

Temas Relacionados

Félix BolañosMinisterio de JusticiaJosé Manuel AlbaresMinisterio de Asuntos Exteriores EspañaLey de Nietos EspañaTribunal SupremoJusticiaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este 28 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este 28 de octubre

España concentra el 44% de la superficie quemada total de la Unión Europea en 2026, el año que se propagó el incendio más grande y destructivo

El informe de Zero Carbon Analytics sitúa a España como el país más afectado del continente con 301.106 hectáreas arrasadas; por delante de las 114.165 hectáreas quemadas de Italia y las 97.971 hectáreas de Francia

España concentra el 44% de la superficie quemada total de la Unión Europea en 2026, el año que se propagó el incendio más grande y destructivo

Francia elabora un informe sobre el aumento de los ataques híbridos y apunta a Rusia, China o Irán: “No estamos en guerra, pero ya no estamos en paz”

Según el estudio de la Comisión de Defensa del Parlamento, la confrontación ya no se limita al campo de batalla ni a las fronteras

Francia elabora un informe sobre el aumento de los ataques híbridos y apunta a Rusia, China o Irán: “No estamos en guerra, pero ya no estamos en paz”

Patricia, la camarera autodidacta con su propia taberna de comida casera y vinos naturales en La Latina: “Las albóndigas son las de mi abuela”

Su despensa está ligada al pequeño comercio, los mercados y los productores artesanales, con nombres como Carnicería Noviciado, el Mercado de los Mostenses, La Gilda de Oro, Obrador San Francisco o Quesería Fuentevieja

Patricia, la camarera autodidacta con su propia taberna de comida casera y vinos naturales en La Latina: “Las albóndigas son las de mi abuela”

Marcus Massalami, el primer drag king de la historia de ‘Drag Race España’: “Hay mucho prejuicio de que la masculinidad es aburrida; he intentado alejarme de eso”

El concursante fue el eliminado del quinto programa de la sexta temporada tras no lograr triunfar con su interpretación de Beethoven en el esperado ‘Snatch Game’

Marcus Massalami, el primer drag king de la historia de ‘Drag Race España’: “Hay mucho prejuicio de que la masculinidad es aburrida; he intentado alejarme de eso”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francia elabora un informe sobre el aumento de los ataques híbridos y apunta a Rusia, China o Irán: “No estamos en guerra, pero ya no estamos en paz”

Francia elabora un informe sobre el aumento de los ataques híbridos y apunta a Rusia, China o Irán: “No estamos en guerra, pero ya no estamos en paz”

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

La jueza ve la protesta de Blocus “vacía de contenido” y orientada al saqueo en los disturbios de Barcelona

Policías y guardias civiles se encierran en la Secretaría de Estado de Seguridad por la jubilación: el Gobierno pone fin a la negociación por las elecciones del 29-N

El informe que rastrea a Blocus: del plan de saqueos en Telegram al uso de códigos para eludir controles

ECONOMÍA

Las empresas buscan trabajadores para la transición energética, sin éxito: España mantiene a más de 800.000 mayores de 50 en paro y sin formación en sostenibilidad

Las empresas buscan trabajadores para la transición energética, sin éxito: España mantiene a más de 800.000 mayores de 50 en paro y sin formación en sostenibilidad

Los bancos empiezan a cerrar el grifo de las hipotecas: las encarecen, cae la demanda y prevén dificultades para lograr financiación

La nueva PAC cambia las ayudas al campo y da prioridad a los agricultores en activo, a los jóvenes y a las pequeñas explotaciones

Los ‘ninis’ ganan terreno a los ‘sisis’: 1,22 millones de jóvenes ni estudia ni trabaja frente al millón que sí lo hace

Uber Eats acuerda con UGT y CCOO el fin de los falsos autónomos: contratará a sus últimos repartidores independientes antes del 30 de noviembre

DEPORTES

Mbappé le puede costar a LaLiga 100 millones de euros al año, pero Tebas “ha corrido demasiado”: “No entiendo por qué hay que pedir perdón a un país en una dictadura”

Mbappé le puede costar a LaLiga 100 millones de euros al año, pero Tebas “ha corrido demasiado”: “No entiendo por qué hay que pedir perdón a un país en una dictadura”

La brecha salarial del Balón de Oro 2026: ni Harry Kane ni Alexia Putellas reciben un euro por ganar el premio, pero les separa un abismo de 24 millones de euros

Honda ya tiene su plan para que Fernando Alonso vuelva a ser competitivo en 2027: “Podremos aplicar todo lo aprendido”

Alexia Putellas, sobre la gestión de la presión: “Mi relajación me la da estar en mi casa, con mi familia y con mis amigos. Compartir preocupaciones, conversaciones...”

La confesión de un exjugador del Real Madrid sobre Mourinho: “Me agarró la cabeza y me dice ‘te voy a hacer el gitano más famoso del mundo”