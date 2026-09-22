España es el país europeo que más expone a menores en redes sociales pese a los riesgos: “En cualquier lugar online donde haya niños va a haber depredadores sexuales”

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En la era de las redes sociales, es raro encontrar padres que no publiquen imágenes de sus hijos, bien sea de sus primeras horas de vida, de su graduación de un ciclo escolar o de las vacaciones en la playa. Son nueve de cada diez familias en España las publican contenido de sus hijos sin pedir consentimiento y sin evaluar los riesgos legales, psicológicos o de seguridad, según alerta Aldeas Infantiles en un informe publicado este martes.

El estudio Crecer en el escaparate digital muestra como documenta cómo el sharenting —la práctica de compartir imágenes y datos de menores en redes sociales— expone a niños y adolescentes a amenazas que van desde la manipulación de sus fotografías mediante inteligencia artificial hasta el acoso sexual y el daño a su salud mental.

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Pese a ello, el 47% de los progenitores y abuelos españoles publica imágenes de sus hijos o nietos, y que el 65,3% de esa exposición ocurre durante la primera infancia. Es más, a pesar de que el 86,7% de los padres teme que esas imágenes lleguen a manos de terceros, el 55,5% publica fotografías donde el rostro del menor es perfectamente visible.

España es el país europeo donde más sharenting se practica: una de cada cuatro familias lo hace varias veces al año, frente a una de cada cinco de media en Europa, según recoge el informe.

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El riesgo de que las imágenes lleguen a manos de pedófilos

El mismo informe recoge que el 3,5% de las familias españolas ha publicado alguna vez fotos de sus hijos desnudos, siendo bebés o menores de seis años. En este sentido, desde Aldeas Infantiles recuerdan que el 72% de las imágenes halladas en ordenadores de agresores sexuales son fotografías de “nivel 0”, es decir, imágenes cotidianas y no sexualizadas de menores.

El riesgo más desconocido y documentado en el informe es el uso delictivo de fotografías aparentemente inocentes. Un estudio del Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales de la Universidad de Valencia que cita el informe reveló que el 72% de las imágenes incautadas a agresores sexuales eran fotografías cotidianas de menores, sin ningún componente sexual.

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El peligro no se limita a que un pederasta descargue una imagen. La inteligencia artificial ha convertido cualquier fotografía en materia prima para la generación de pornografía infantil sintética. “En cualquier lugar online donde haya niños va a haber depredadores sexuales”, advierte el subinspector del Grupo IV de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, Eduardo Casas, quien añade en una entrevista que figura en el informe que la IA agrava el riesgo ya que se pueden crear falsos desnudos o escenas sexualizadas y utilizarlos para humillar, extorsionar o chantajear.

“Los pederastas pueden entrenar estos programas con fotos reales para crear imágenes de explotación sexual infantil”, señala Casas, cuyo consejo a las familias es sencillo: “No suban fotos de sus hijos a internet”.

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En Telegram existen bots que generan imágenes desnudas a partir de fotos reales de personas vestidas: ofrecen una o dos de forma gratuita y después cobran por el servicio. Los sistemas de IA descargables localmente permiten, según Casas, que los pederastas entrenen los programas con fotografías reales para producir material de explotación sexual infantil a partir de imágenes de víctimas concretas o de menores de determinadas edades.

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Sin capacidad para poner límites

Más allá del riesgo criminal, el informe describe con detalle el daño psicológico que el sharenting inflige sobre los propios menores. Mercedes Bermejo, psicóloga sanitaria experta en infancia y directora de un equipo de 36 psicólogos y psiquiatras que atiende a una media de mil familias al mes, alerta desde la práctica clínica: “Incurrimos en faltas de respeto sin pensarlo, sin plantearnos qué pensará ese bebé o ese pequeño cuando sea adolescente o adulto, sobre todo eso que colgamos en redes sobre él sin su permiso”.

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El psiquiatra infantojuvenil Diego Figuera detalla cómo el impacto varía según la edad. En la primera infancia, el daño es sobre todo acumulativo: se construye un archivo digital cuando el niño carece de capacidad para comprenderlo o rechazarlo. Entre los siete y los once años pueden aparecer ya incomodidad y rechazo. En la adolescencia, la exposición se vive como una intrusión especialmente intensa, porque coincide con la necesidad de construir una identidad propia y diferenciarse de los padres.

Las consecuencias van desde una autoestima debilitada y ansiedad ante la opinión ajena hasta la pérdida de confianza en los progenitores. Cuando los padres fotografían momentos íntimos para publicarlos, el niño puede interiorizar que su valor depende de cuántos likes recibe, lo que lastra su relación con su propia imagen.

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Cómo proteger a los menores de los riesgos de las redes sociales

El informe concluye con un bloque de recomendaciones prácticas que incluye no publicar imágenes de menores sin haber reflexionado previamente sobre la finalidad, pedir permiso al menor de acuerdo con su edad y madurez, comprobar qué información revela la imagen —un uniforme escolar, una ubicación reconocible o una rutina familiar pueden ser suficientes para localizar a un niño—, y acordar normas claras con familiares y personas del entorno.