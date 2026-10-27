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Aitana defiende que los ricos paguen más impuestos y reivindica tributar en España: “La mitad de mis ingresos se van a Hacienda. Nunca me vas a escuchar quejarme de eso”

La cantante ha abordado en una entrevista con ‘GQ’ las críticas por su patrimonio inmobiliario y ha descartado mudarse a Andorra para reducir su factura fiscal: “Yo soy muy feliz en mi país”

La cantante Aitana en un concierto para celebrar la Eurocopa de la selección en 2024
La cantante Aitana en un concierto para celebrar la Eurocopa de la selección en 2024. (Instagram)
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Aitana (Sant Climent de Llobregat, 1999) no solo tiene una, sino dos puertas abiertas sobre el futuro de su música mientras continúa con su gira Cuarto Azul World Tour, que próximamente hará escala en Estados Unidos. La cantante catalana ha adelantado algunos detalles de sus próximos proyectos musicales en una entrevista concedida a GQ, en la que también ha abordado cuestiones que van más allá de lo musical, como la crisis de la vivienda, su patrimonio inmobiliario o incluso el pago de impuestos en España.

Si hace un año y medio Aitana revelaba en La Revuelta que tenía “cuatro casas”, dos de ellas alquiladas, ha rechazado no solo especular con la vivienda, sino también la posibilidad de trasladar su residencia fiscal al extranjero para pagar menos impuestos. “En su momento me compré una casa en Miami para poder trabajar allí, pero tributando siempre en España, porque también dicen que a las personas que ganan más, hay que freírlas a impuestos. Y estoy completamente de acuerdo”, ha afirmado. Yo te aseguro que la mitad de mis ingresos se van a Hacienda y eso nunca lo voy a cambiar. Nunca me vas a escuchar quejarme de eso. Entiendo que tengo un privilegio por ganar dinero con las cosas que hago".

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La cantante, que se encuentra entre las artistas españolas con mayor proyección internacional, también ha reivindicado la importancia de contribuir a la financiación de los servicios públicos. “Se entiende que con ese dinero se paga a médicos, bomberos, profesores…“, ha afirmado el periodista Sebas E. Alonso. “Si esa mitad de mis ingresos va para eso, pues ya está”.

“No voy a buscar estrategias para irme a Andorra ni tampoco excusas para mudarme a Miami”

Cuando en octubre de 2024 se conoció que Aitana se había comprado una casa en el estado de Florida por 1,4 millones de euros, no tardaron en llegar las críticas. Según aseguró la revista Semana, la cantante abandonaba España para poner rumbo a las Américas de manera definitiva. Algo que ella misma tuvo que desmentir. “Cuando se criticó que yo tuviera una casa en Miami tuve que salir a decir: ‘No, yo tributo en España. Mi casa en Miami es únicamente para trabajar y pasar temporadas, pero siempre dentro del límite de días porque yo voy a pagar mis impuestos aquí, en España’”, ha vuelto a recordar.

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De la misma manera, ha querido marcar distancia sobre tributar fuera. “No voy a buscar estrategias para irme a Andorra ni tampoco excusas para mudarme a Miami”, en referencia a dos destinos que han protagonizado el debate sobre la tributación de artistas y creadores de contenido españoles. “No sé si esto en un futuro cambiará, pero la verdad es que yo soy muy feliz en mi país”, ha concluido.

Aitana también ha lamentado que su silencio ante determinadas polémicas haya contribuido a construir una imagen pública con la que no se identifica. “Muchas veces, por el hecho de haberme callado, se crea una imagen de mí que no es real. Pienso: ‘Tío, no tienes ni idea’. Eso me da mucha rabia”, ha reconocido, para además hacer autocrítica: “He hecho cosas mal, pues claro, un montón. Y gracias a eso he podido aprender mucho”.

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