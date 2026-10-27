No pican como los mosquitos, sino que cortan la piel: cómo actúan los culicoides, los insectos señalados como vectores del virus Shamonda

Los culicoides miden entre 1 y 3 milímetros y son considerados los principales vectores del virus Shamonda, que afecta sobre todo a bovinos y otros animales de producción (Wikimedia Commons)

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Los culicoides, conocidos también como jejenes o mosquitas mordedoras, son insectos de apenas 1 a 3 milímetros que pueden dejar ronchas y picazón tras sus picaduras. Además, son considerados los principales vectores del virus Shamonda, una infección que afecta principalmente a bovinos y otros animales de producción.

Las hembras se alimentan de sangre para completar el desarrollo de sus huevos. Su actividad suele aumentar al atardecer y durante la noche, sobre todo cerca de zonas húmedas, barro, arroyos, lagunas y lugares con acumulación de materia orgánica.

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Una infografía detalla las características biológicas de los culicoides, su mecanismo de picadura y su función como vectores del virus Shamonda en animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hembras de culicoides realizan pequeños cortes en la piel

La picadura de un culicoide no se produce de la misma forma que la de un mosquito. Estos insectos cuentan con piezas bucales que cortan la superficie de la piel para alimentarse. Por eso, el ataque puede sentirse como una punzada o ardor y dejar después una marca rojiza.

Las reacciones dependen de cada persona y de la cantidad de insectos. Según detalla la Universidad de Purdue, la picadura puede causar desde una roncha pequeña hasta inflamación localizada y picazón intensa. Su tamaño también dificulta la prevención, ya que algunas especies pueden atravesar mosquiteros convencionales.

Un ejemplar de culicoides, un pequeño jején cuya picadura puede transmitir el virus Shamonda entre animales. (Wikimedia Commons)

El virus Shamonda se transmite principalmente a través de sus picaduras

El virus Shamonda pertenece al grupo Simbu y al género Orthobunyavirus. Fue aislado por primera vez en ganado de Nigeria en 1965 y desde entonces se ha identificado en zonas de África, Asia y Europa.

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Según detalla la Organización Mundial de Sanidad Animal, la transmisión se entiende principalmente a partir de las picaduras de culicoides infectados. El virus puede afectar a bovinos, ovinos, caprinos, caballos y alpacas, y se ha asociado con problemas reproductivos y malformaciones congénitas cuando la infección ocurre durante la gestación.

La transmisión directa entre animales no cuenta con pruebas

La presencia de culicoides en un establecimiento no confirma, por sí sola, la circulación del virus Shamonda. Para que exista propagación, el insecto debe estar infectado y pertenecer a una especie capaz de actuar como vector.

No se conoce que el virus se transmita directamente entre animales, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La excepción es la transmisión vertical, es decir, de una madre infectada a su cría durante la gestación. Un análisis publicado por Veterinaria Italiana considera a los culicoides los vectores más probables, aunque todavía se estudian detalles de su competencia para transmitir el virus y de su papel en el ciclo epidemiológico.

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Europa registró casos en animales y el primer caso humano se informó en Francia

La presencia de culicoides aumenta en áreas húmedas, cercanas a agua estancada, barro o materia orgánica. (Wikimedia Commons)

El virus se detectó por primera vez en Europa en junio de 2026, en bovinos del sur de Alemania y Suiza. Desde entonces, se identificó en animales de varios países europeos, entre ellos Francia, Bélgica, Austria, Italia, España, Irlanda, Portugal, Países Bajos, Luxemburgo y Liechtenstein, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

En Francia, las autoridades sanitarias fueron informadas el 7 de octubre de 2026 el primer caso documentado de infección por virus Shamonda en una persona. Se trató de un paciente con inmunosupresión grave, que murió tras haber permanecido internado por una enfermedad neurológica. Según Santé publique France, hasta el 20 de octubre el virus se había detectado en bovinos de 52 departamentos franceses, además de ovinos en dos departamentos y un caballo en Hérault.

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La investigación sobre ese caso continúa. Según los ministerios de Salud y de Agricultura de Francia, las complicaciones cerebrales que presentó el paciente estarían, con toda probabilidad, vinculadas a la infección por Shamonda. La hipótesis principal es que se contagió por la picadura de un culicoide infectado en el este de Francia, una zona donde el virus circuló entre animales durante la primavera y el verano. Las autoridades sanitarias aclararon que, hasta ahora, no se identificaron contagios entre personas ni un riesgo para la población general.

La actividad al atardecer eleva la exposición a las picaduras

Los culicoides suelen estar más activos al final de la tarde y durante la noche. Reducir la exposición en esas franjas horarias, usar repelentes autorizados para insectos picadores y colocar mosquiteros de trama fina son algunas de las medidas que pueden disminuir las picaduras.

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En establecimientos ganaderos, el control resulta complejo porque las larvas se desarrollan en ambientes húmedos o saturados de agua. La reducción de acumulaciones de barro, pérdidas de agua y otros sitios favorables para su reproducción puede contribuir a limitar su presencia.

La vigilancia veterinaria y la identificación de los insectos en áreas donde se detecten casos en animales forman parte de las medidas para seguir la circulación del virus Shamonda.