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Reino Unido y Polonia sellan un frente de defensa con misiles y drones conjuntos para “disuadir las amenazas rusas” en el este de Europa

El secretario británico de Defensa, Wes Streeting, presentó este martes en Varsovia la primera fase de colaboración junto a su homólogo polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz

Dos hombres con abrigos oscuros caminan sobre adoquines junto a una formación militar que porta fusiles y un estandarte bordado
Wes Streeting y Władysław Kosiniak-Kamysz durante la presentación de la colaboración bilateral de defensa en Varsovia. (Ministerio de Defensa británico))
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Reino Unido y Polonia han acordado desarrollar misiles de defensa aérea y tecnologías contra drones para reforzar su capacidad militar conjunta en el flanco oriental de Europa. El objetivo declarado por ambos gobiernos es “disuadir las amenazas rusas”, según el Ministerio de Defensa británico. El acuerdo, denominado Plan de Defensa de Varsovia, contempla cooperación en tierra, mar, aire, ciberseguridad e industria militar. Prevé la producción conjunta de armamento, la protección de infraestructuras críticas y un aumento de las maniobras defensivas en el mar Báltico.

El secretario británico de Defensa, Wes Streeting, presentó este martes en Varsovia la primera fase de colaboración junto a su homólogo polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz. El plan se inscribe en el marco del tratado bilateral de seguridad y defensa que ambos países firmaron a comienzos de año. Londres y Varsovia aseguran que la iniciativa contribuirá en gran medida a reforzar la seguridad europea y la capacidad de respuesta de la OTAN.

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Efectivos de las Fuerzas Armadas del Reino Unido realizan maniobras militares a bordo de un submarino alemán (Royal Navy)

Misiles, respuesta ante drones y colaboración naval

Uno de los ejes del acuerdo será la fabricación y el desarrollo de una nueva generación de misiles de defensa aérea. Reino Unido y Polonia también trabajarán en el diseño de drones y de sistemas destinados a neutralizarlos, con el objetivo de proteger a la población y a instalaciones estratégicas. El comunicado explica que es una respuesta al aumento de las incursiones de drones en Reino Unido y Europa y plantea una cooperación técnica para afrontar ese tipo de amenazas. Los dos gobiernos buscan desarrollar herramientas que permitan detectar, seguir e interceptar aparatos no tripulados que puedan afectar a aeropuertos, instalaciones militares, redes energéticas u otros servicios esenciales.

La ciberseguridad también forma parte del plan. Ambos países prevén reforzar su capacidad para proteger infraestructuras militares y civiles frente a ataques hostiles y mejorar la resistencia de sus sistemas digitales. La colaboración se extenderá al ámbito naval. Las fuerzas británicas y polacas aumentarán su actividad defensiva en el Báltico mediante ejercicios y mecanismos de coordinación regional. El propósito es proteger las rutas marítimas y las líneas de comunicación consideradas esenciales para la seguridad de la zona.

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El Ministerio de Defensa ha avanzado que España incrementará con medio aéreos "su contribución a la seguridad y disuasión" en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN, "en misiones de vigilancia y control", tras la reciente incursión de drones rusos en Polonia. (Fuente: Europa Press / OTAN / EBS / Moncloa / Defensa)

Cooperación industrial y misiones militares

El pacto también da un papel central a las empresas de defensa de ambos países. BAE Systems, del Reino Unido, y el grupo polaco PGZ ampliarán su capacidad de producción de munición de gran calibre. Quieren acercar sus procesos de adquisición militar para facilitar nuevos contratos conjuntos. Polonia ya ha recurrido a la industria británica para su sistema de defensa aérea Narew, suministrado por MBDA UK. La nueva etapa busca profundizar ese vínculo comercial e industrial, con programas de formación, educación especializada y movilidad laboral entre las compañías de los dos países.

Otra de las áreas previstas es el intercambio de experiencias sobre fragatas. Reino Unido desarrolla el modelo Tipo 31, mientras que Polonia construye los buques Miecznik a partir de un diseño común. La cooperación pretende aprovechar esa base compartida para mejorar las capacidades navales de ambas armadas. Los ejércitos de los dos países mantendrán su participación en maniobras como Steadfast Defender, Polish Dragoon y Joint Warrior. Esos ejercicios incluirán prácticas vinculadas a la guerra electrónica, la defensa antimisiles y la lucha contra drones. Reino Unido y Polonia preparan además un ejercicio de la Coalición de Voluntarios (grupo de apoyo a Ucrania) que tendrá lugar en territorio polaco el próximo mes con miles de militares implicados.

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