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Interior detecta un llamamiento yihadista a atacar a policías y manifestantes en España

Los extremistas identifican las protestas en Francia, Italia y Portugal como el contexto propicio para atentar

Varios agentes de la Guardia Civil llevan a un detenido tras una operación policial antiyihadista en una vivienda, a 16 de enero de 2024, en Martorell, Barcelona. (David Zorrakino./ Europa Press)
Varios agentes de la Guardia Civil llevan a un detenido tras una operación policial antiyihadista en una vivienda, a 16 de enero de 2024, en Martorell, Barcelona. (David Zorrakino./ Europa Press)
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El Ministerio del Interior ha recibido una alerta urgente por un llamamiento yihadista afín al Dáesh que incita a atentar contra agentes de policía y manifestantes durante las protestas que recorren varios países europeos, con mención explícita a España. La información, adelantada por el ABC, proviene de un informe elaborado por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, que durante sus labores habituales de monitorización detectó la amenaza de un portal web vinculado al terrorismo islámico.

El documento describe un llamamiento a atacar de forma simultánea a los agentes de las fuerzas de seguridad y a los propios manifestantes que participan en las concentraciones. Y no solo eso, sino que también incorpora manuales e instrucciones detalladas para ejecutar los ataques. Según el informe al que accedió el citado diario, los mensajes sugieren el empleo de armas blancas y explosivos como principales métodos de agresión.

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Para los atentados con explosivos, las consignas incitan directamente a la inmolación del atacante mediante actos de martirio. En cuanto a las armas blancas, la publicación detalla las dimensiones que deben poseer los cuchillos para causar la mayor letalidad posible y señala las zonas anatómicas donde las puñaladas “garantizan el éxito”, según recoge el documento. En los comentarios al hilo del mensaje original, otros usuarios aconsejan además el uso de vehículos para realizar atropellos masivos.

Las protestas europeas, vistas como una oportunidad por los extremistas

El análisis de la alerta señala que los autores del llamamiento consideran las masivas concentraciones registradas en el continente —con mención expresa al volumen de manifestantes en Francia— como “una rara y valiosa oportunidad” para perpetrar acciones con un alto número de víctimas. El documento añade que los agentes de policía se convierten en “presas fáciles” al encontrarse distraídos o envueltos en forcejeos con la multitud durante los disturbios. El Español, que también se ha hecho eco de esta noticia, precisa que el llamamiento también menciona las protestas registradas en Italia y Portugal, además de España, y que el aviso fue clasificado internamente con el identificador OCC-00055-097, bajo la categoría DC-AA.

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Una mujer pasa en bicicleta junto a una barricada en llamas cerca del Jardín de las Tullerías, con la Torre Eiffel al fondo. (REUTERS/Stephanie Lecocq/Foto de archivo)
Una mujer pasa en bicicleta junto a una barricada en llamas cerca del Jardín de las Tullerías, con la Torre Eiffel al fondo. (REUTERS/Stephanie Lecocq/Foto de archivo)

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya analizan el alcance de la alerta para reforzar los dispositivos de prevención y protección en las convocatorias públicas y en los puntos considerados sensibles. La comunicación no concreta el número de efectivos que se movilizarán ni las provincias afectadas, y tampoco fija una fecha para una eventual acción violenta, un patrón habitual en las publicaciones de este tipo, que funcionan más como estímulo que como un plan cerrado.

España mantiene de forma ininterrumpida el Nivel 4 de Alerta Antiterrorista (riesgo alto), de los cinco niveles previstos en la escala regulada por el Ministerio del Interior. El documento no anuncia ningún cambio en ese dispositivo, aunque sí se suma a un contexto de refuerzo de la vigilancia habitual ante eventos de alta concurrencia.

Las cifras de detenciones por terrorismo yihadista en lo que va de año

Según los datos recogidos en las informaciones posteriores sobre esta alerta, hasta el 14 de octubre el Ministerio del Interior contabilizaba 95 detenidos por terrorismo yihadista durante el año, de los cuales 91 se produjeron en territorio español y cuatro en operaciones realizadas en otros países. En 2025 se habían registrado 113 arrestos por el mismo motivo, 100 de ellos dentro de España.

La investigación sobre el origen del llamamiento permanece abierta. La OCC mantiene la vigilancia sobre el portal detectado y sobre las réplicas del mensaje en otras plataformas digitales, sin que por el momento exista previsión de modificar el nivel de alerta vigente.

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