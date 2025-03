La actriz de ‘Matrix’ que abandonó el cine para centrarse en ser madre: “No me arrepiento”

La escena de las píldoras en 'The Matrix'

“Esta es tu última oportunidad. Después de esto, no hay vuelta atrás. Tomas la píldora azul: la historia termina, te despiertas en tu cama y crees lo que quieras creer. Tomas la píldora roja: te quedas en el País de las Maravillas y te enseño lo profunda que es la madriguera del conejo. Recuerda: todo lo que ofrezco es la verdad. Nada más”, decía Morfeo, el personaje de Laurence Fishburne, en una de las escenas más icónicas de Matrix, la película protagonizada por Keanu Reeves. Y si en el filme original era Neo quien tomaba la pastilla roja para adentrarse en Matrix, en la realidad una de sus actrices tomó una bien distinta.

Tal y como desvela ahora, Carrie-Anne Moss tomó la decisión de retirarse del cine a la conclusión de la trilogía Matrix. Según la intérprete, este cambio radical en su carrera se debió a que quería centrarse en ser madre, tras haber dado a luz en 2003 a su primer hijo, Owen Roy, y dos años después el segundo, Kaden Roy. Ambos con su marido, el también actor Steven Roy. Moss daba vida en la saga a Trinity, la hacker que resucita a Neo y lo acompaña en su aventura en la Matrix. La actriz admite ahora que se tomó un gran descanso tras el final de la tercera entrega, Matrix Revolutions, estrenada en 2003.

“Después de que Matrix fuera un gran éxito, me tomé un gran descanso para tener hijos y estar con ellos. Recuerdo que estaba indecisa, con una pequeña punzada: ‘Dios mío, me están ofreciendo cosas tan grandes. Sería algo muy importante’. Tenía a mi bebé en brazos y pensé: ‘Al final de mi vida, ¿me importará tener otra película en mi currículum? ¿O me importará haber sostenido a mi bebé? Y al instante pensé que no. Era una obviedad. Y estoy tan contenta de haberlo hecho. Me alegro mucho de no tener ese remordimiento”, reconocía la actriz, quien estuvo apartada varios años de los focos, cuando pudo haber recibido grandes papeles durante aquella época.

La cuarta película traerá de vuelta a Neo y Trinity, personajes originales de la franquicia creada por las hermanas Wachowski. (Warner Bros.)

La vuelta a la saga y al cine

No obstante, con la vuelta de la saga en 2021, también lo hizo Moss. Fue con Matrix Resurrections, con la que admite que tuvo una curiosa experiencia: “Fue un momento extraño. La pusieron en alguna plataforma de streaming. Pero realmente no paso demasiado tiempo pensando en lo que la gente piensa de las cosas. Siempre lo he dicho, y es un poco tópico, pero sólo tienes control sobre tu propia experiencia. Esa película fue realmente un regalo, y me encantó hacerla”, reflexionaba la actriz, que en los últimos años ha tenido papeles en otras producciones como las relacionadas con el Universo Marvel a través de la serie Jessica Jones y derivadas, como Daredevil, The Defenders o Iron Fist.

La actriz apareció el año pasado en la serie de Star Wars The Acolyte, en la que daba vida a la maestra Jedi Indara. Sin embargo, su experiencia tampoco fue del toda satisfactoria, ya que la serie terminó siendo cancelada tras su primera temporada: “Siempre es decepcionante cuando algo no se recoge. Pero nunca me sorprende demasiado. Este es el tipo de negocio que no es para todo el mundo; al final tienes que ser bastante realista al respecto”, concluía con filosofía la intérprete.