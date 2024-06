Aitana responde a las críticas con un aplaudido discurso: “El machismo no tolera que el ideal inocente que vieron en mí se eche a perder”

Aitana Ocaña, en la entrega de premios Elle Style. (Europa Press)

Aitana ha protagonizado este lunes 3 de junio uno de los discursos más reivindicativos de su carrera. La cantante, que ha recibido el premio ELLE Style Award Musical Shitfer, ha aprovechado la tribuna de estos galardones para ofrecer un alegato feminista y responder públicamente a las críticas machistas que ha tenido que sufrir en sus siete años de trayectoria.

La artista, que ha confesado que está acostumbrada a ser más espontánea en sus intervenciones públicas, ha recordado que en 2021 ya recibió un premio en estos galardones, aprovechando para contar cómo ha evolucionado desde entonces: “Esta vez formo parte de un conjunto de mujeres tan icónicas como relevantes y de todas las edades. La Aitana de 2021 se quedó mirando, la de 2024 empieza a hablar, a compartir lo aprendido en tres años, a contarse y a contar con todas”, ha expresado.

Así, la intérprete de Las babys ha asegurado que “creciendo en el siglo XXI, es fácil creer que no queda nada por reivindicar”, por lo que muchas mujeres se preguntan “qué más podemos pedir, si tenemos los mismos derechos que los hombres”. “Esa cuestión tiene sentido para quienes aún no han aprendido que la ley y la realidad no son lo mismo”, apunta la barcelonesa.

“Me arrebatan la identidad”

Sobre los comentarios machistas, Aitana ironiza con que desde su salida de Operación Triunfo 2017 y su salto a la fama ha perfeccionado mucho su “audición selectiva”. “Desoigo cada vez con mayor precisión los comentarios y consejos generados desde perspectivas machistas”, asevera. Y agrega: “Resulta que por ser mujer, todo está sujeto a una especulación”.

"Sé que estoy madurando por otra razón: y es que el machismo no tolera que el ideal femenino inocente juvenil,que muchos vieron en mí,sin ser consciente de ello,se eche a perder para convertirse en una mujer". Aitana en su discurso al recibir el premio ELLE Style Awards Shitfer. pic.twitter.com/IB4w2zbNaX — Dulce María Ramos 🇮🇨🇻🇪 (@DulceMRamosR) June 4, 2024

La cantante confiesa que las actitudes machistas le llevan a preguntarse qué ven los hombres en ella para hacerle comentarios que no se atreverían a hacer a otros hombres y que a ellos mismos “les ofenderían”. Según ella, el más denigrante y común que recibe es ser definida como “producto de una discográfica”. “No solo te despersonaliza, sino que te arrebata la identidad y la creatividad, considerándote una marioneta de una compañía”, espeta.

Otra práctica común entre el machismo es cuestionar la autoría de las compositoras o el hecho de bailar como quiera, algo que ella misma ha sufrido en su Alpha Tour recientemente: “Una madura y mueve el culo de una forma que estará bien para otras, pero que es impropio para mí”.

“Sé que estoy madurando por otra razón: el machismo no tolera que el ideal inocente y juvenil que muchos vieron en mí, sin ser yo consciente de ello, se transforme o, mejor dicho, se ‘eche a perder’ para convertirme en una mujer”, defiende finalmente Aitana, que ha cerrado su aplaudido discurso con una reflexión que la vuelve “invencible”: “La gran suerte de las mujeres es que nos tenemos las unas a las otras”.