Barritas energéticas saludables con solo cuatro ingredientes: una receta nutritiva que se prepara en 10 minutos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Estas barritas energéticas saludables son una opción sencilla para preparar un tentempié casero con solo cuatro ingredientes. Tienen una textura tierna, un sabor dulce gracias al plátano maduro y un toque intenso de chocolate negro. La receta es perfecta para el desayuno, la merienda o para llevar al trabajo, al colegio o de excursión. También permite aprovechar esos plátanos muy maduros que suelen quedar en el frutero.

Estas barritas se preparan con una mezcla de plátano, copos de avena, crema de cacahuete y chocolate negro. El plátano aporta humedad y dulzor natural, mientras que la avena da cuerpo a la masa.

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La crema de cacahuete ayuda a unir los ingredientes y ofrece una textura más cremosa. El chocolate negro añade un contraste de sabor y pequeños trozos fundentes en cada bocado. El resultado es una preparación compacta, fácil de cortar y cómoda para guardar. No hace falta añadir azúcar, miel ni harinas refinadas, ya que el plátano maduro aporta suficiente dulzor.

Para conseguir una textura adecuada, utiliza plátanos con la piel amarilla y varias manchas oscuras. Cuanto más maduros estén, más dulces y blandos serán.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos.

Cocción: 20 minutos.

Enfriado: 30 minutos.

Tiempo total: 1 hora.

Ingredientes

2 plátanos maduros. 150 g de copos de avena. 80 g de crema de cacahuete sin azúcar añadido. 60 g de chocolate negro picado o en pepitas.

Cómo hacer barritas energéticas saludables con solo 4 ingredientes, paso a paso

Precalienta el horno a 180 ºC, con calor arriba y abajo. Pela los plátanos y aplástalos en un bol con un tenedor. Trabaja la pulpa hasta obtener un puré lo más uniforme posible. Añade la crema de cacahuete y mezcla hasta integrarla por completo. Incorpora los copos de avena. Remueve hasta conseguir una masa húmeda y compacta. Agrega la mitad del chocolate negro y repártelo por toda la mezcla. Forra un molde cuadrado de unos 20 × 20 cm con papel vegetal. Vierte la masa en el molde y extiéndela con una espátula. Presiona bien la mezcla para que las barritas queden compactas y no se deshagan después. Reparte el chocolate restante por encima. Hornea durante 20 minutos, hasta que los bordes estén ligeramente dorados. Deja enfriar por completo antes de cortar. No cortes las barritas calientes, porque todavía estarán blandas. Divide la preparación en 8 porciones.

Puedes conservarlas en la nevera y consumirlas frías o dejarlas unos minutos a temperatura ambiente antes de comerlas. Si prefieres una textura más firme, guárdalas directamente refrigeradas.

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En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york o el menú del día hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 barritas energéticas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por barrita:

Calorías: 175 kcal.

Proteínas: 5 g.

Hidratos de carbono: 23 g.

Grasas: 7 g.

Fibra: 3 g.

Azúcares: 8 g aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las barritas en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 4 o 5 días.

También puedes congelarlas durante 1 mes. Coloca papel vegetal entre cada unidad para evitar que se peguen. Para consumirlas, pásalas a la nevera varias horas antes.