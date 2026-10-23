Antes de las pensiones, jubilarse dependía de la caridad: así sobrevivían los ancianos en la España medieval y en el Renacimiento

Un anciano avanza por un camino de tierra hacia una aldea y una fortaleza de piedra en un entorno medieval. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Envejecer sin poder trabajar era, durante la Edad Media y buena parte de la Edad Moderna, un problema que cada persona afrontaba con los recursos que tenía a su alcance. No existía un sistema público de pensiones que garantizara ingresos después de una vida de trabajo. La supervivencia de los mayores dependía, sobre todo, de la familia, la caridad y las redes de ayuda creadas por determinados oficios. Mucho antes de que las pensiones se convirtieran en un derecho, la sociedad ya había desarrollado fórmulas para atender a quienes perdían la capacidad de ganarse el sustento.

La vejez tampoco tenía un significado único. En determinados contextos, los ancianos eran respetados por su experiencia y considerados depositarios de la memoria colectiva. Sin embargo, quienes llegaban a esa etapa sin familiares, propiedades o vínculos profesionales podían encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad. La protección existía, pero no alcanzaba a todos por igual, señalan expertos en pensiones de BBVA.

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Los historiadores han identificado en las cofradías, los hospitales y la solidaridad vecinal algunos de los antecedentes de la previsión social. Estas instituciones proporcionaban asistencia en caso de enfermedad, pobreza o fallecimiento, aunque sus prestaciones estaban lejos de las garantías de los sistemas actuales. La diferencia fundamental era que recibir ayuda no constituía un derecho universal, sino una posibilidad condicionada por la posición social y las circunstancias de cada individuo.

Las cofradías, el primer apoyo para quienes ya no podían trabajar

Durante los siglos XIV y XV, las cofradías gremiales desempeñaron una función importante en las ciudades de los reinos cristianos peninsulares. Estas asociaciones reunían a personas de un mismo oficio y combinaban prácticas religiosas con mecanismos de solidaridad. Sus miembros podían recibir ayuda cuando enfermaban, atravesaban dificultades económicas o necesitaban asistencia para afrontar los gastos de un entierro.

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La cooperación no se limitaba a las aportaciones económicas. Cuando un cofrade enfermaba, otro podía encargarse de atenderlo durante la noche. Si carecía de recursos, la organización podía proporcionarle comida. En la segunda mitad del siglo XV, algunas cofradías de sastres, tejedores, armeros y herreros habían incorporado a sus estatutos cuotas destinadas a financiar ayudas para los miembros y sus familias.

Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE): explica las medidas que se podrían tomar para bajar el gasto en pensiones y dar sostenibilidad al sistema público.

Aquellas aportaciones constituyen uno de los antecedentes de la protección social vinculada al trabajo. Sin embargo, no equivalían a una pensión de jubilación. Cuando fallecía el cabeza de familia, la cofradía podía pagar el funeral, entregar limosnas a la viuda o ayudarla a mantener el taller familiar. Eran prestaciones concretas, no una renta periódica garantizada durante el resto de la vida.

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Los hospitales: refugio para los ancianos sin recursos

La asistencia hospitalaria ofrecía otra vía de protección. Los hospitales medievales no funcionaban únicamente como centros sanitarios, tal y como se entienden hoy, sino también como lugares de acogida para personas enfermas, pobres o sin apoyo familiar. Algunos ancianos encontraban allí alimento, alojamiento y cuidados durante sus últimos años.

Muchos de estos establecimientos estaban vinculados a cofradías y hermandades profesionales. Además de atender a sus miembros en caso de enfermedad o accidente, podían asumir los gastos funerarios y auxiliar a las familias que quedaban desamparadas. Su capacidad de respuesta, no obstante, variaba en función de los recursos disponibles y de las normas de cada institución.

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El acceso a esta protección tenía límites claros. La pertenencia a una cofradía podía exigir el pago de cuotas, mientras que los jornaleros sin oficio reconocido y las personas más pobres quedaban frecuentemente al margen de las redes gremiales. Para quienes no tenían familia ni podían acogerse a una institución, la limosna seguía siendo, en muchos casos, el último recurso.

El Renacimiento y la búsqueda de nuevas respuestas a la pobreza

Durante el siglo XVI, la pobreza adquirió una creciente relevancia en el debate social español. La mendicidad se extendía por las ciudades y los espacios religiosos, mientras pensadores como Luis Vives, Francisco de Vitoria y Domingo de Soto reflexionaban sobre la necesidad de organizar la asistencia más allá de la limosna ocasional.

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Las manos arrugadas de un hombre anciano descansan sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hospitales se consolidaron como instituciones centrales de atención a los sectores más desfavorecidos. Su administración podía recaer en particulares, órdenes religiosas, municipios o iniciativas de la Corona, mientras los gremios contribuían mediante donaciones y trabajo. La asistencia también se convirtió en una expresión de compromiso cívico y religioso.

Un ejemplo significativo aparece en la documentación del Hospital de la Santa Creu de Barcelona. Algunas personas mayores sin recursos ni familiares en la ciudad entregaban sus bienes a cambio de recibir alojamiento, vestido, alimentación y atención hasta su muerte. En la práctica, quienes disponían de patrimonio podían asegurar su cuidado mediante este acuerdo. Quienes no tenían nada dependían de la caridad.

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De la caridad al derecho: una diferencia decisiva

La consolidación de hospitales de mayor tamaño, en sustitución de numerosos establecimientos pequeños, reflejó los cambios en la organización de la asistencia. En Castilla, ese proceso se prolongó hasta finales del siglo XVI, mientras que en otros territorios tuvo una evolución diferente.

La historia de estas instituciones permite entender el largo camino que condujo a los sistemas modernos de previsión social. Las cofradías y los hospitales demostraron que la sociedad podía organizar mecanismos de ayuda, pero también dejaron al descubierto sus límites: quienes no pertenecían a una corporación, carecían de familia o no poseían bienes podían quedar desprotegidos. La jubilación entendida como un derecho general llegaría mucho después.

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