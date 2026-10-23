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Dónde ver las películas de Studio Ghibli, el estudio de animación japonés que ha recibido el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026

Las 25 cintas que integran su filmografía desde 1984 pueden disfrutarse en plataformas en España

'Mi vecino Totoro'. (Studio Ghibli/GKIDS via AP)
'Mi vecino Totoro'. (Studio Ghibli/GKIDS via AP)
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La artesanía cinematográfica no se entiende sin Studio Ghibli, la productora de animación japonesa más famosa del mundo. El estudio fundado por Hayao Miyazaki, de 85 años, Isao Takahata, fallecido en 2018, y el productor Toshio Suzuki, de 78, recibe este viernes el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026. Un galardón que recogerá el presidente de la compañía, Kenichi Yoda, concedido “por haber transformado excepcionalmente la creatividad en conocimiento y comunicación” y que ha creado joyas audiovisuales como El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke o La tumba de las luciérnagas.

Y si no se entiende la artesanía sin ellos, es porque Studio Ghibli crea sus películas completamente a mano, desde el dibujo hasta la pintura, con técnicas que van desde las acuarelas, las témperas hasta los acrílicos. Por ejemplo, de los 144.000 dibujos creados para La princesa Mononoke, Miyazaki revisó personalmente su totalidad y retocó alrededor de 80.000. De hecho, la animación por ordenador y el uso del CGI suelen representar menos del 10% de la película terminada.

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El estudio de animación japonés, Studio Ghibli, ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026. El jurado ha leído el fallo a las 12.00 horas en el Hotel Eurostars de la Reconquista de Oviedo. (Fuente: Fundación Princesa de Asturias)

Y por eso, el jurado presidido por el director del Museo del Prado, Miguel Falomir, destacó “su proceso artesanal de gran imaginación”. “Ha creado historias universales llenas de sensibilidad y de valores humanistas: la empatía, la tolerancia y la amistad, así como el respeto por las personas y la naturaleza. Sus películas trascienden generaciones y fronteras, y son un referente para los desafíos de la sociedad globalizada y la protección del medioambiente”.

Netflix, ‘monopolio’ Ghibli

El reconocimiento llega cuando se cumplen más de cuatro décadas de su fundación, que llegó después del éxito de Nausicaä del Valle del Viento (1984), inspirada en la novela gráfica homónima del propio Miyazaki publicada dos años antes y a cargo del estudio Topcraft. En total, desde su primera cinta, hasta la última, El chico y la garza (2023), el estudio ha creado 25 películas, de las cuales 24 de ellas pueden disfrutarse en Netflix.

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La película de 1997 volvió a proyectarse en algunos cines de la pantalla grande en IMAX.
La Princesa Mononoke.

Entre los títulos disponibles destacan Mi vecino Totoro (1988), La princesa Mononoke (1997), El viaje de Chihiro (2001), El castillo ambulante (2004), Ponyo en el acantilado (2008) y El chico y la garza (2023). Las dos últimas películas dirigidas por Miyazaki que han ganado el Oscar a la mejor película de animación son El viaje de Chihiro, premiada en 2003, y El chico y la garza, que consiguió la estatuilla en 2024.

La plataforma también permite recuperar otros clásicos como Nausicaä del Valle del Viento (1984); El castillo en el cielo (1986), Nicky, la aprendiz de bruja (1989), Recuerdos del ayer (1991), Porco Rosso (1992), Puedo escuchar el mar (1993), Pompoko (1994), Susurros del corazón (1995) y Mis vecinos los Yamada (1999).

A ellas se suman Haru en el reino de los gatos (2002), Cuentos de Terramar (2006), Arrietty y el mundo de los diminutos (2010), La colina de las amapolas (2011), El viento se levanta (2013), El cuento de la princesa Kaguya (2013), El recuerdo de Marnie (2014) y Earwig y la bruja (2020). También puede verse La tumba de las luciérnagas (1988), el desgarrador relato de Isao Takahata sobre dos hermanos que intentan sobrevivir durante la Segunda Guerra Mundial. La excepción está en La tortuga roja (2016), dirigida por el neerlandés Michaël Dudok de Wit, el único cineasta no nipón que ha dirigido para Ghibli. En este caso, la cinta está disponible mediante suscripción en Amazon Prime Video y Filmin.

El director japonés Goro Miyazaki (d) y Kenichi Yoda de Studio Ghibli, en una fotografía de archivo del 20 de mayo de 2024. (EFE/ Sebastien Nogier)
El director japonés Goro Miyazaki (d) y Kenichi Yoda de Studio Ghibli, en una fotografía de archivo del 20 de mayo de 2024. (EFE/ Sebastien Nogier)

Pero el futuro de Studio Ghibli sigue siendo una incógnita. Preguntado este miércoles en Oviedo por el relevo generacional, Kenichi Yoda aseguró que, aunque desde fuera pueda parecer que el estudio “permanece inactivo”, sus responsables continúan trabajando en nuevas ideas. “Miyazaki ya tiene 85 años, pero todos los días sigue dibujando”, explicó. También se refirió a su hijo, Goro Miyazaki, que ha seguido los pasos de su padre como director de películas como Cuentos de Terramar, La colina de las amapolas y Earwig y la bruja. No obstante, Yoda reconoció que no todas las ideas en las que trabajan terminan convirtiéndose en películas y que el estudio no tiene una planificación cerrada para sus próximos proyectos.

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