Cuál es el precio de la luz en España para este 25 de octubre

La tarifa de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

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El precio de energía eléctrica en España varían continuamente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la energía eléctrica en el país para este domingo 25 de octubre, detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

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Precio del servicio de electricidad

La luz tendrá una tarifa media en territorio español de 111.75 euros por megavatio hora para este domingo, según los datos del OMIE.

El operador europeo dio a conocer que la tarifa más elevado del servicio eléctrico será de 245.42 euros por megavatio hora.

En contraste, el precio más bajo de la energía eléctrica en España llegará a los -1.46 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este domingo 25 de octubre, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 196.7 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 160.69 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 151.52 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 133.26 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 113.55 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 99.47 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 100.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 124.85 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 132.86 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 39.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.15 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.89 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de -1.46 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -1.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de -0.88 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.81 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.64 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 13.7 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 118.54 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 221.63 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 232.64 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 243.6 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 245.42 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 244.8 euros por megavatio hora.

De 24:00 a 25:00 horas, el precio de la electricidad será de 226.95 euros por megavatio hora.