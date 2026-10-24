Tres antiguos colaboradores denuncian a Tesh Sidi, número dos de Frente Amplio por Madrid, por presunto acoso laboral

La diputada de Sumar Tesh Sidi. (Carlos Luján - Europa Press)

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Tres antiguos trabajadores del equipo de la diputada Tesh Sidi, número dos de Frente Amplio por Madrid, han presentado denuncias internas por presunto acoso laboral tras atribuirle conductas “abusivas, hostiles y vejatorias” durante su relación profesional en el Congreso de los Diputados.

Las reclamaciones contra Tesh Sidi fueron registradas el 20 de octubre de 2026 ante el Comité de Código Ético y de Estatutos de Más Madrid y el 21 de octubre ante el mecanismo de denuncias de Movimiento Sumar. Según publica La Razón, tres extrabajadores sostienen que sufrieron menosprecios, órdenes contradictorias, mensajes fuera de horario y jornadas superiores a las previstas.

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El escrito, adelantado por el medio mencionado, describe un entorno laboral perjudicial, con presuntos tratos vejatorios, comunicaciones fuera de la jornada y una carga de trabajo que habría excedido los límites establecidos.

Sidi ha sido durante la legislatura el principal rostro de Más Madrid en el espacio parlamentario de Sumar. La diputada ocupa el segundo puesto de la candidatura de Frente Amplio por Madrid para las elecciones generales del 29 de noviembre, por detrás de Emilio Delgado, también integrante de Más Madrid.

Qué denuncian los antiguos trabajadores

Los denunciantes describen ante los órganos internos de ambas formaciones un ambiente de trabajo “hostil” y “tenso”. Atribuyen a la diputada comportamientos de menosprecio personal, cambios bruscos de criterio y de humor, además de insultos dirigidos a miembros del equipo cuando no estaban presentes, según la información publicada por La Razón.

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El relato también cuestiona la organización del trabajo. Un equipo de unas seis personas llegó a utilizar entre 20 y 30 grupos distintos de Telegram para coordinar las tareas asignadas por Sidi, de acuerdo con los escritos remitidos a los órganos de garantías. Los antiguos colaboradores aseguran que recibían mensajes diarios fuera de su horario laboral y que se esperaba una contestación inmediata. Sostienen que la jornada superaba ampliamente las 37,5 horas semanales estipuladas, sin compensación adicional, una situación que consideran compatible con un supuesto de acoso laboral.

Uno de los denunciantes necesitó una baja médica por un cuadro de ansiedad y asistencia psicológica, según los informes clínicos. Los extrabajadores han manifestado su disposición a comparecer ante los órganos internos de Más Madrid y a aportar pruebas sobre los hechos expuestos.

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La diputada de Sumar Tesh Sidi. (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

Entre junio y octubre de 2025, los afectados contactaron con cuatro responsables de Más Madrid para trasladar sus quejas y pedir amparo. Uno de ellos habría reconocido en una conversación privada el comportamiento abusivo atribuido a Sidi, según el diario, que afirma haber comprobado esa comunicación.

Los denunciantes reprochan a la dirección del partido no haber adoptado medidas disciplinarias tras conocer los hechos. Según su versión, Más Madrid temía que la diputada renunciara al escaño si era reprendida, una decisión que habría provocado un corrimiento de la lista electoral de Sumar de 2023 en favor de Isabel Serra, de Podemos.

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“Nos decían que por nuestra culpa poco menos que podía caer el Gobierno”, ha sostenido una de las personas afectadas. Fuentes de Más Madrid han negado los hechos, han restado credibilidad a la acusación por su anonimato y la han atribuido a una “vendetta” coincidente con el periodo electoral.

Los plazos y sanciones previstos por los estatutos de Más Madrid

Los escritos citan las normas internas de Más Madrid y Movimiento Sumar sobre comportamientos hostiles y acoso laboral. Los extrabajadores han pedido al Comité Ético de Más Madrid que actúe de forma independiente, preserve la confidencialidad y abra un expediente disciplinario conforme a los estatutos.

La reclamación ante Movimiento Sumar solicita que su Comisión de Garantías investigue los hechos según su protocolo e informe sobre la evolución del caso. Los denunciantes alegan que su contratación como personal eventual del Congreso se produjo a propuesta del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar.

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El artículo 166.k de los estatutos de Más Madrid considera infracción muy grave los insultos, las expresiones vejatorias y las conductas hostiles contra compañeros, tanto en persona como en canales digitales. Las sanciones pueden llegar a la expulsión.

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha decidido abandonar la formación antes de la celebración de su asamblea general y tras archivarse la investigación interna por presunto trato vejatorio a los trabajadores, que ha calificado como una "campaña de desprestigio" en su contra. (Fuente: Lara Hernández)

El reglamento permite aplicar sanciones internas aunque la conducta no constituya delito. El artículo 165.l incluye entre las infracciones graves incumplimientos éticos contrarios a los principios y al Código Ético de la formación.

Para las infracciones muy graves, el artículo 169 prevé suspensiones de derechos o de militancia de entre seis meses y un año, además de la expulsión cuando corresponda. La sanción exige acreditar los hechos, respetar el derecho de defensa y dictar una resolución motivada. La normativa fija tres días hábiles para decidir si se abre expediente y se designa instructor. La instrucción dispone de diez días hábiles, más los plazos para el informe y las alegaciones.

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Fuentes de Más Madrid han comentado a El Mundo que los escritos se tramitan en órganos independientes, con procedimientos que protegen el anonimato y la confidencialidad. Han añadido que, si se hubieran presentado las denuncias, no conocerían su contenido para preservar las garantías de la investigación.