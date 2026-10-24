Sánchez lee un poema de Lorca en Granada y acusa a Feijóo y Abascal de plantear “una involución” con una “lista interminable de recortes” (EFE)

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Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo y secretario general del PSOE, ha anunciado que si gobierna en la próxima legislatura reforzará y blindará en la Constitución el derecho al aborto y mantendrá “en pie como una conquista” el de la eutanasia. Feijóo decía en Hoy por Hoy que, si llega a gobernar, integraría el Ministerio de Igualdad “dentro de otros ministerios” y que reabriría el debate sobre la necesidad de que las menores de 16 años cuenten con el conocimiento de sus padres para abortar.

Lo ha hecho en un mitin de precampaña celebrado en la sala Federico García Lorca del Palacio de Congresos de Granada, donde ha alertado de los recortes en derechos sociales y económicos que, a su juicio, llevarían a cabo gobiernos del PP o de Vox encabezados por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal: “Feijóo es el envoltorio y Abascal el regalo, y hay regalos que no merece la pena abrir”. Lo que “proponen Abascal y Feijóo no es una alternancia”, ha dicho, sino “una involución” con una “lista interminable de recortes”.

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Alberto Núñez Feijóo habla sobre el Ministerio de Igualdad en una entrevista con Aimar Bretos en Hoy por Hoy. (Cadena SER)

Sánchez abre su mitin en Granada con un poema de Lorca

Sánchez ha empezado su intervención con la lectura de un poema de Federico García Lorca. El presidente del Gobierno ha explicado que la idea no partió de él, sino del hispanista Ian Gibson, a quien ha descrito como “un amigo que es hispanista de Irlanda”.

Según ha relatado, Gibson le trasladó lo siguiente: “Pedro, tienes que incorporar a Federico García Lorca a tus discursos ahora que se está conmemorando el 90 aniversario de su muerte y que ha vuelto a ser recordado, sobre todo y principalmente por esa fantástica película de los Javis, La bola negra”. Sánchez ha añadido que el hispanista le pidió “que reivindicara la figura de ese poeta, ese poeta que habló de amores no correspondidos, que habló de personas que no podían vivir como ellas querían, que habló de empatía y de proximidad ante aquellas personas que sufrían”.

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Atendiendo a esa petición, el presidente ha leído el poema “Cantos nuevos” y, al terminar, ha vinculado los versos con un mensaje político. “Esta, esta es la España de Lorca, la España que no tiene miedo a su cultura, la España que no borra su memoria para vivir confortablemente, la España que abraza a la diversidad y al diferente, la España humanista, solidaria, universal, la España por la que merece seguir luchando la pena, la España de Lorca, la España de Lorca que reivindicamos”, ha afirmado.

Pedro Sánchez recita unos versos de Lorca en el mitin de Granada (PSOE)

Sánchez aprovecha el lapsus de Feijóo para defender la subida salarial y las pensiones

Más adelante, Sánchez ha hecho referencia al diálogo en curso entre sindicatos y patronal para mejorar el salario medio, un asunto que ha aprovechado para aludir a un lapsus que Feijóo había cometido días antes en una entrevista.

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“Alberto, el salario medio, no el mínimo. Que te lías en las entrevistas. Que te lías. Y, por cierto, te digo que el salario mínimo interprofesional no tiene retención del IRPF. En todo caso, si tienen alguna dificultad, que le digan a la patronal que pacte con los sindicatos una mejora del salario medio, del salario de la clase media trabajadora en nuestro país. Así seguiremos garantizando la solvencia del sistema público de pensiones”, ha sentenciado.

Abascal, Feijóo y Milei, el “club de la motosierra”

El presidente también ha planteado ante los asistentes al acto socialista que España se ha convertido en un punto de referencia internacional. “¿Por qué Milei viene recurrentemente a España? ¿Por qué Trump constantemente se fija en España? ¿Por qué hace poco tuvimos al segundo del partido de Le Pen en Francia también apoyando a Abascal? Yo lo tengo muy claro por qué vienen aquí a España. Vienen porque este gobierno y esta nación, España, es la prueba fehaciente de que la esperanza es mucho más eficiente que el odio que ellos esparcen”, ha comentado.

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El presidente de Argentina ha alabado las soluciones que proponen para España sus "amigos" Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal frente al "liberticida" de Sánchez.

En ese contexto, Sánchez ha abordado la reciente visita a España del presidente argentino, Javier Milei, y ha señalado que ni Feijóo ni Abascal se reunieron con él en persona pese a pertenecer, según sus palabras, “al mismo club de la motosierra”. “No sabían dónde meterse o dónde meterlo porque, claro, le invitaron a Feijóo y a Abascal a Milei a venir a Madrid y ya visteis que no querían hacerse una foto con él”, ha señalado, antes de ironizar sobre la actitud de ambos dirigentes: “El uno de perfil hablando de pizzas y de pisos el Feijóo, y Abascal diciendo ‘¡ay va! que me has pillado en Santiago de Compostela, nos hacemos un zoom’”.

Según Sánchez, esa actitud respondería a un intento de disimular afinidades ideológicas. “Todo para no hacerse una foto y que no nos demos cuenta de que pertenecen al mismo club de la motosierra, de los tijeretazos y de los recortes”, ha sostenido, para después añadir: “Pero nos viene muy bien, nos viene muy bien porque nos permite contrastar modelos”.

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El presidente ha cerrado ese bloque de su intervención con una reflexión sobre la movilización social, en la que ha defendido que las reivindicaciones no requieren pertenecer al colectivo afectado. “No hace falta ser pensionista para movilizarse por una pensión digna. No hace falta ser gay para movilizarse y reivindicar los derechos del colectivo LGTBI. No hace falta ser mujer para defender una España en igualdad entre hombres y mujeres. No hace falta ser ucraniano o palestino para reivindicar la paz”, ha defendido.