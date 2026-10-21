Detenido un hombre por el asesinato a puñaladas de una mujer de 52 años frente a un portal en Carabanchel (Madrid)

Detenido un hombre por la muerte a puñaladas de una mujer en una urbanización de Carabanchel. (Policía Nacional/Europa Press)

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Los agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor del asesinato a puñaladas de una mujer de 52 años frente a un portal de una urbanización en el distrito madrileño de Carabanchel. Los hechos, que ocurrieron antes de las 15.00 horas del martes, se investigan como un posible caso de violencia de género.

Según ha informado Europa Press, el presunto autor del crimen fue localizado en el interior de su vehículo gracias a un indicado del Grupo Operativo de Respuesta perteneciente a la comisaría de distrito de Usera-Villaverde. Esto fue posible gracias al dispositivo de búsqueda establecido por la Policía Nacional tras determinar la identidad del sospechoso por el asesinato de la mujer.

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La mujer fue asesinada frente a un portal en Carabanchel

En torno a las 14.45 horas de este martes 20 de octubre, el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (Cimacc) recibió una llamada alertando de que una persona se encontraba herida en la vía pública, a plena luz del día. Hasta el lugar, frente al portal de una urbanización de la calle Ontanilla, en Carabanchel, se desplazaron los sanitarios del Samur Protección Civil y Summa 112.

Servicios sanitarios de emergencias atienden a una mujer de 52 años que finalmente ha fallecido por heridas de arma blanca en Carabanchel, Madrid. (Emergencias Madrid/Europa Press)

La mujer, que presentaba múltiples heridas de arma blanca, principalmente en el tórax y en el abdomen, fue localizada en parada cardiorrespiratoria. Después de que los servicios sanitarios lograsen revertir la parada, la víctima fue trasladada en estado crítico al Hospital 12 de Octubre bajo un dispositivo de escolta de la Policía Municipal de Madrid para agilizar la llegada de la ambulancia. Pese a los esfuerzos por estabilizarla, la víctima acabó falleciendo en el hospital a causa de la severidad de las lesiones sufridas durante el ataque.

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Hasta el lugar de los hechos también se desplazaron los agentes del Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y el Grupo V de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación. Todas las hipótesis permanecen abiertas y no se descarta que pueda tratarse de un nuevo caso de violencia de género.

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, se trataría de la sexta víctima mortal por esta causa en la Comunidad de Madrid en lo que va de año, elevando la cifra nacional a 43 mujeres asesinadas en España en 2026 y a 1.384 desde 2003, año en el que el Ministerio de Igualdad comenzó a recopilar de forma oficial estos registros estadísticos. Asimismo, en lo que va de ejercicio, dejan un balance de más de una treintena de menores huérfanos en el país.

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*Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

*Con información de Europa Press