Unas patatas de restaurante: el truco de los cocineros para usar menos aceite y que queden igual de crujientes

Cómo lograr patatas al horno crujientes con menos aceite, según los cocineros. (Pexels/Ali Dashti)

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Lograr que las patatas al horno queden crujientes por fuera y tiernas por dentro es uno de los desafíos habituales en la cocina casera, sobre todo para quienes buscan una alternativa más ligera a las patatas fritas tradicionales. La solución más extendida consiste en añadir más aceite o manteca a la bandeja de horno, pero esa opción no siempre garantiza el resultado deseado.

Los cocineros de algunos de los mejores restaurantes especializados en patatas recurren a un método alternativo para lograr piezas crujientes con menos aceite. La clave está en incorporar dos cucharadas de fécula de maíz a la mezcla antes del horneado. Este ingrediente modifica la textura exterior durante la cocción y reduce la cantidad de grasa necesaria para alcanzar el dorado buscado.

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La fécula de maíz forma una barrera que retiene la humedad

Al espolvorear la fécula sobre las patatas bien secas, se genera una película fina que absorbe la humedad externa y acelera el proceso de dorado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para un kilo de patatas, la preparación requiere dos cucharadas de fécula de maíz, una cucharadita de pimentón y entre dos y tres cucharadas de aceite. Esta combinación permite obtener patatas crujientes sin recurrir a un exceso de aceite, sin que el resultado final pierda textura ni sabor.

El fundamento de esta técnica se encuentra en la superficie de la hortaliza. Al espolvorear la fécula sobre las patatas bien secas, se genera una película fina que absorbe la humedad externa y acelera el proceso de dorado. El agua libre en la superficie dificulta que el calor actúe de forma eficiente, de modo que secar los cortes con papel de cocina antes de añadir la fécula resulta un paso indispensable para que esta actúe como barrera protectora durante el horneado.

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Esta capa impide que el aceite se disperse en exceso sobre la bandeja y concentra su efecto justo en la zona donde se necesita, el contacto entre la patata y el calor directo del horno. El resultado es una corteza crujiente que no depende de una capa gruesa de grasa para formarse.

La temperatura y la distribución en la bandeja son determinantes

Las patatas cortadas en bastones se distribuyen en una sola capa sobre la bandeja antes de hornearlas a 220 grados, un paso clave para lograr una textura crujiente con menos aceite. (Pexels/Lena Netkach)

Para que la técnica funcione, el horno debe precalentarse a 220 grados. La disposición de las patatas en la bandeja también afecta al resultado, colocarlas en una sola capa, sin amontonarlas, permite que el calor circule de manera uniforme entre los cortes. Cuando las piezas quedan superpuestas, el vapor que liberan queda atrapado y el efecto crujiente se pierde.

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El tiempo de cocción oscila entre 35 y 45 minutos, con un punto clave a mitad del proceso, resulta necesario dar la vuelta a las patatas para que ambos lados reciban calor por igual. Sin este movimiento, la corteza se forma solo en la cara que permanece en contacto con la bandeja.

El pimentón suma color y sabor sin aportar grasa adicional

Combinada con pimentón y una temperatura precisa, la fécula de maíz reemplaza parte de la grasa necesaria para obtener una textura dorada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto con la fécula, el pimentón cumple una función complementaria en la receta. Una cucharadita de esta especia intensifica el tono dorado de la preparación y suma matices de sabor sin modificar la cantidad de aceite utilizada. La combinación de ambos ingredientes secos, fécula y pimentón, reemplaza el efecto que normalmente se busca con más grasa.

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Con estos ajustes, las patatas salen del horno con bordes crujientes y un interior suave. La técnica no exige procedimientos complejos ni utensilios especiales. Lo que determina el resultado final es respetar las proporciones entre los distintos componentes de la receta.