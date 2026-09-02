Las mejores exposiciones para ver en septiembre en Madrid: de Carmen Laffón en el Thyssen a ‘La Odisea. El viaje inmersivo’

Las exposiciones más destacadas de arte en Madrid.

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El mes de septiembre ya está aquí, y con él la vuelta a la normalidad. Pero no por ello hay que desilusionarse, sino todo lo contrario. Nuevas y grandes exhibiciones aprovechan estas fechas también para presentar su nueva temporada de cara a otoño, y Madrid es la ciudad ideal para disfrutar de grandes propuestas artísticas.

Durante este mes de septiembre, todo aquel que pase por la capital podrá disfrutar de nuevas muestras en centros históricos como el Thyssen o el Reina Sofía, así como descubrir las nuevas y originales propuestas de la Fundación Mapfre o el Museo Casa Natal de Cervantes en Alcalá de Henares, al noreste de Madrid. Carmen Laffón, Aurèlia Muñoz o la mismísima Odisea están esperando.

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Carmen Laffón

Imagen de la exposición del Thyssen en torno a Carmen Laffón.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta una exposición dedicada a Carmen Laffón, pintora y escultora sevillana fallecida en 2021. La muestra reúne 77 obras realizadas entre 1956 y 2021 y recorre los principales motivos de una trayectoria artística de más de seis décadas. El recorrido se organiza en nueve secciones centradas en temas recurrentes de su producción: la muñeca Marcelina, la cuna, los cestos, los armarios, el Coto de Doñana, las viñas, la cal y las salinas. La exposición pone en diálogo piezas de distintas etapas y se concentra en los dos géneros fundamentales de Laffón: la naturaleza muerta y el paisaje. Sus interiores muestran objetos cotidianos, como máquinas de coser y armarios, mientras que sus exteriores remiten a Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, con azoteas, vistas urbanas y entornos naturales.

La artista comenzó con una representación realista, pero progresivamente centró su interés en las posibilidades de la pintura. Sus composiciones, construidas con veladuras y manchas difuminadas, se acercan en algunos momentos a la abstracción. A partir de mediados de los años noventa incorporó la escultura y desarrolló series de gran formato sobre el Coto, las viñas, la cal y las salinas. La muestra es la primera gran exposición monográfica dedicada a Laffón desde su fallecimiento y también recuerda su ingreso como académica de número en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.

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Prerrafaelismo. Itinerarios femeninos, 1850-1914

Imagen de 'El pálido semblante del amor verdadero"

La Sala Recoletos de la Fundación MAPFRE presenta una exposición dedicada a las mujeres artistas vinculadas al prerrafaelismo. La muestra podrá visitarse en Madrid del 24 de septiembre de 2026 al 10 de enero de 2027. El recorrido aborda la participación femenina en este movimiento artístico, surgido en Gran Bretaña en 1848 como oposición al modelo académico oficial de mediados del siglo XIX. Su influencia se mantuvo hasta los primeros años del siglo XX. Comisariada por Pamela Gerrish Nunn, la exposición analiza cómo las artistas de la sociedad victoriana adoptaron, reinterpretaron o desarrollaron las posibilidades del prerrafaelismo desde una posición marcada por las restricciones sociales de la época.

La propuesta también examina sus vínculos con determinados artistas varones, el interés que despertó en ellas la defensa del movimiento realizada por John Ruskin y la independencia con la que construyeron sus propios criterios artísticos. La selección reúne obras de múltiples disciplinas: óleos, acuarelas, dibujos, grabados, fotografías, textiles, bordados, esmaltes y vidrieras. Entre las creadoras representadas figuran Elizabeth Siddal, Julia Margaret Cameron, Evelyn De Morgan, May Morris y Eleanor Fortescue-Brickdale. La muestra ofrece una mirada amplia sobre el papel de las mujeres en el prerrafaelismo y sobre la diversidad de técnicas con las que contribuyeron a su desarrollo.

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Inclinado de mi estrella. Astronomía en época de Cervantes

Inclinado de mi estrella. Astronomía en época de Cervantes

La nueva exposición sobre Cervantes invita a conocer cómo se entendían la astronomía y la cosmografía entre los siglos XVI y XVII, una época marcada por la transición entre la tradición clásica y los primeros avances de la ciencia moderna. La propuesta coincide con un periodo excepcional para la observación del cielo. España será escenario de tres eclipses visibles de forma extraordinaria en 2026, 2027 y 2028, una sucesión que permite recuperar los conocimientos y las creencias que despertaban fascinación hace más de cuatro siglos.

Miguel de Cervantes vivió entre dos siglos decisivos para la historia de la ciencia. Fue contemporáneo de Giordano Bruno, Tycho Brahe, Johannes Kepler y Galileo Galilei, cuyas investigaciones contribuyeron a transformar la manera de interpretar el universo. En aquel momento, el estudio del cosmos todavía estaba condicionado por la herencia grecolatina y por el modelo geocéntrico de Claudio Ptolomeo, que situaba la Tierra en el centro del universo.

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Los textos cervantinos muestran, además, que la astronomía no formaba parte de la vida cotidiana como una ciencia destinada a explicar el cosmos. Para la mayoría de la población, se mezclaba con la experiencia diaria, las creencias tradicionales y las enseñanzas religiosas. La exposición reconstruye esa mirada sobre el cielo y permite entender la distancia entre el conocimiento popular y los debates científicos que comenzaban a desarrollarse en los círculos académicos.

Perspectivas transnacionales sobre Aurèlia Muñoz y el arte de fibra

Imagen de la exposición 'Perspectivas transnacionales sobre Aurèlia Muñoz y el arte de fibra'

La jornada de estudio Perspectivas transnacionales sobre Aurèlia Muñoz y el arte de fibra reunirá a especialistas internacionales con motivo del cierre de la exposición Aurèlia Muñoz. Entes. El encuentro analizará las conexiones entre los movimientos que transformaron el arte textil contemporáneo desde finales de la década de 1960. Entre ellos figuran la nouvelle tapisserie y el Fiber Art, también conocido como «arte de fibra».

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Estas corrientes encontraron centros de desarrollo en ciudades como Lausana, Varsovia, Nueva York, São Paulo y Barcelona. Desde esos espacios se consolidó una comunidad artística vinculada por el intercambio de ideas y la experimentación formal. Aurèlia Muñoz formó parte de ese entorno internacional y mantuvo un diálogo constante con otros creadores que ampliaron los límites tradicionales del textil. Su obra será abordada durante la jornada junto con las afinidades que compartió con distintas tendencias y escenas artísticas.

El programa contará con la participación de voces expertas y del equipo curatorial de la exposición. Sus intervenciones buscarán situar la producción de Muñoz dentro de un marco transnacional, marcado por debates estéticos y ecopolíticos. La jornada también examinará la vigencia de esas discusiones y sus vínculos con las prácticas artísticas actuales. El encuentro propone así una lectura ampliada de la trayectoria de la artista y del papel que tuvo el arte de fibra en la renovación del lenguaje textil contemporáneo.

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La Odisea. Un viaje inmersivo

Imagen de 'La Odisea. Un viaje inmersivo'

El Centro de Experiencias Inmersivas MAD estrenará el 18 de septiembre de 2026 una experiencia dedicada a La Odisea de Homero. La propuesta trasladará al público a la antigua Grecia del periodo micénico para acompañar a Odiseo en su regreso a Ítaca. La producción recreará algunos de los episodios centrales del poema: la batalla ante Troya, el caballo de madera, el encuentro con el cíclope Polifemo, las Sirenas, el descenso al Hades y el paso entre Escila y Caribdis.

Pensada para todos los públicos, la experiencia combinará recreaciones escénicas, proyecciones envolventes en 360°, un espacio de metaverso, realidad virtual multisensorial e instalaciones holográficas. La voz de Homero guiará el recorrido y presentará cada sala. Con auriculares con cancelación de ruido, los visitantes podrán interactuar con el entorno, abrir puertas y utilizar una antorcha para avanzar por el mundo virtual.

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La película inmersiva se dividirá por primera vez en ocho historias independientes. Cada prueba de Odiseo tendrá su propio lenguaje visual, atmósfera y banda sonora, con una estructura formada por ocho cortometrajes reunidos en un mismo espacio. La experiencia estará disponible también en inglés, incluida la sala inmersiva principal. El idioma se incorporará a las salas interactivas, el metaverso, la instalación holográfica y los paneles, con el objetivo de facilitar el acceso del público internacional. Tanto si has visto ya la película de Christopher Nolan como si no, es una experiencia que no se puede dejar escapar.