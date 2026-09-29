España

Las imágenes de la acampada en la Puerta del Sol para protestar contra la crisis de vivienda

Cientos de manifestantes permanecen en la Puerta del Sol para exigir medidas contra los desahucios y el encarecimiento de los alquileres. La protesta, que se replicó en otras ciudades españolas, abrió una disputa entre el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y la Delegación del Gobierno sobre la continuidad de la movilización

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