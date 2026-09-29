Las imágenes de la acampada en la Puerta del Sol para protestar contra la crisis de vivienda

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El tormento de Begoña Gómez no termina: el juez Peinado estudia abrir un bufete de abogados tras jubilarse Según adelanta ‘El Confidencial’, el exmagistrado sopesa montar un despacho y dedicarse al asesoramiento jurídico, una posibilidad que ya habría consultado con varias personas de su confianza

El precio de los carburantes empuja al IPC hasta el 4,9%, su mayor nivel desde febrero de 2023 El Instituto Nacional de Estadística señaló que la inflación encadena tres meses consecutivos de ascensos y se ubica por encima del 4% por segunda vez desde abril de 2023

Fatima Ezzahra El Mansouri gana fuerza para convertirse en la primera mujer jefa de Gobierno de Marruecos El nombre más sonado durante la campaña fue el de Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación de Fútbol. Sin embargo, la alternativa de la coordinadora del PAM ha cogido fuerza en los últimos días