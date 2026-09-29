Las imágenes de la acampada en la Puerta del Sol para protestar contra la crisis de vivienda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
La confesión de Maxi Iglesias en ‘El Hormiguero’: “Hasta los 19 años viví en casa de mi madre y no tenía habitación propia. Dormía en el sofá cama”
El actor ha acudido a ‘El Hormiguero’ junto a Susana Abaitua para presentar ‘Nuda propiedad’, una película que aborda el difícil acceso a la vivienda y que le ha permitido alejarse de la imagen de galán
El tormento de Begoña Gómez no termina: el juez Peinado estudia abrir un bufete de abogados tras jubilarse
Según adelanta ‘El Confidencial’, el exmagistrado sopesa montar un despacho y dedicarse al asesoramiento jurídico, una posibilidad que ya habría consultado con varias personas de su confianza
El precio de los carburantes empuja al IPC hasta el 4,9%, su mayor nivel desde febrero de 2023
El Instituto Nacional de Estadística señaló que la inflación encadena tres meses consecutivos de ascensos y se ubica por encima del 4% por segunda vez desde abril de 2023
Fatima Ezzahra El Mansouri gana fuerza para convertirse en la primera mujer jefa de Gobierno de Marruecos
El nombre más sonado durante la campaña fue el de Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación de Fútbol. Sin embargo, la alternativa de la coordinadora del PAM ha cogido fuerza en los últimos días
La Policía inicia el desalojo de los migrantes que quedaban en la playa de Benítez de Ceuta por “motivos de seguridad”
Los agentes los están trasladando hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para filiarlos
MÁS NOTICIAS