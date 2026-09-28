El triste 90º cumpleaños que vivirá la reina Sonia de Noruega tras cancelar la doble fiesta que había preparado junto al fallecido rey Harald

La reina Sonia junto al rey Harald, en imagen de archivo (Europa Press)

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Con la muerte del rey Harald V de Noruega, se ha cancelado automáticamente la celebración conjunta que el monarca y la reina Sonia preparaban para sus 90 años en febrero de 2027: tres jornadas en Oslo con una cena de gala y una lista de invitados formada por dirigentes nórdicos, casas reales europeas y representantes de las principales instituciones noruegas.

Según Dagbladet, el Palacio Real de Oslo reservó del 19 al 21 de febrero de 2027 para la celebración conjunta de los 90 años de Harald y Sonia, con una cena de gala prevista para el día 20. La fecha elegida respondía al calendario de la pareja: Harald habría cumplido 90 años el 21 de febrero y la reina Sonia alcanzará esa edad el 4 de julio. Ambos habían optado por reunir los dos aniversarios en una única celebración, en vez de organizar dos grandes fiestas por separado.

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Sin embargo, los invitados previstos acabaron reuniéndose antes de lo planeado y por una razón distinta. El funeral del rey Harald se celebró el 9 de septiembre, un mes después de su fallecimiento, mientras la Casa Real cancelaba los proyectos de su reinado y reorganizaba la agenda de la nueva etapa encabezada por Haakon VIII.

El féretro del rey Harald V recorre Oslo, acompañado por la familia real.

El cumpleaños fallido del rey Harald

El periódico noruego llegó a tener acceso a las invitaciones preliminares enviadas a finales de junio, con casi ocho meses de antelación. Entre los destinatarios figuraban la presidenta de Islandia Halla Tómasdóttir y su esposo, Björn Skúlason, una muestra del nivel internacional que habría tenido la convocatoria. La celebración central estaba prevista para el sábado 20 de febrero en el Palacio Real de Oslo, en la víspera del cumpleaños del rey fallecido.

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La comunicación adelantaba el envío posterior de una invitación formal con más detalles, aunque se desconoce si llegó a cursarse antes de la muerte del monarca. Los reyes Harald y Sonia pretendían reproducir el formato de sus 80 años, celebrados durante dos días en mayo de 2017. Aquel aniversario reunió a familiares, amigos, autoridades y representantes de las principales monarquías europeas.

El programa incluyó una celebración popular en la plaza del Palacio, una recepción para representantes del país y una cena de gala. Al día siguiente, el Gobierno noruego ofreció un banquete en la Ópera de Oslo al que acudieron la mayoría de las casas reales europeas, entre ellas los reyes Juan Carlos y Sofía en representación de la familia real española.

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La reina Sonia en el funeral del rey Harald (Reuters)

El luto de la reina Sonia de Noruega

Los tres días reservados para 2027 apuntaban a una conmemoración incluso mayor que la organizada una década antes. Los preparativos tenían además un valor sentimental para la pareja, que quería celebrar junta una cifra redonda. Dagbladet señala que el Palacio Real considera inapropiado detallar, tras el fallecimiento de Harald, los planes que ambos habían diseñado. La Casa Real tampoco ha precisado si el 90 cumpleaños de la reina Sonia tendrá una conmemoración pública en julio.

El rey Harald V de Noruega murió el 28 de agosto a los 89 años y fue despedido el 9 de septiembre en la catedral de Oslo ante cientos de miles de personas que se congregaron en las calles con flores, velas y mensajes durante días. En el funeral, la reina Sonia se acercó al féretro, depositó una rosa roja, se llevó la mano al corazón y se inclinó ante su esposo, con quien había estado casada durante casi 58 años, un aniversario que se cumplía apenas un día después de su fallecimiento.

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La reina Sonia en el funeral del rey Harald (Reuters)

La pérdida de la reina Sonia se agravó apenas dos semanas después, cuando murió también la princesa Astrid, hermana de Harald, de 94 años, quien había podido asistir al funeral de su hermano el 9 de septiembre pero falleció el día 11. Además del duelo personal se suma que la muerte del rey haya obligado a cancelar los planes que la pareja había preparado para celebrar juntos sus 90 años.