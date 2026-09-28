Solo sale tres minutos en ‘La bola negra’, pero su presencia es fundamental: quién es el actor que interpreta a Federico García Lorca

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

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Su intervención es de lo más breve, pero se queda incrustada en la memoria. Nos referimos a la aparición en La bola negra de Federico García Lorca, al que interpreta el dramaturgo malagueño Alberto Cortés, en un papel que supone su debut en el cine.

Alberto Cortés, nacido en Málaga en 1983, tiene 43 años y ha desarrollado su carrera en las artes escénicas. Su aparición en la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo, dura menos de tres minutos dentro de un filme de más de dos horas y media.

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La película entrelaza tres vidas de épocas distintas a través del deseo, el dolor y la memoria y parte de un proyecto teatral inacabado de Lorca del que se conservan cuatro páginas manuscritas y dialoga con La piedra oscura, la obra de Alberto Conejero que imagina un encuentro entre Rafael Rodríguez Rapún, miembro de La Barraca y pareja del poeta, y un soldado.

Quién interpreta a Federico García Lorca

Cortés ha construido su carrera entre el teatro, la danza, la poesía y la performance. Se formó en Dirección Escénica y Dramaturgia en la ESAD de Málaga y en Historia del Arte en la Universidad de Málaga, y comenzó su trayectoria escénica en 2009.

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El creador suele escribir, dirigir e interpretar sus propios montajes. Entre sus trabajos figuran El ardor, Hollywood, Masacre en Alaska y la pieza One night at the Golden Bear.

También es autor de Analphabet, propuesta que ha recorrido festivales y teatros nacionales e internacionales. En 2024 publicó Siempre vengo de noche, un volumen que reúne el texto de esa obra y un cuaderno de notas sobre su proceso escénico.

Alberto Cortés en uno de sus espectáculos (Foto de Alejandra Amere)

La elección del malagueño surgió durante la búsqueda de un intérprete que pudiera encarnar una dimensión queer de Lorca. Javier Calvo, codirector de la película, ha explicado a que leyó Siempre vengo de noche y se preguntó qué rostro tendría su autor: “Porque Lorca tenía que ser un poeta queer. Cuando lo encontré vi que no se parecía… pero que podría parecerse”.

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Ambrossi ha resumido el resultado de la prueba de selección con una frase: “Le hicimos una prueba… y era él”. El parecido físico entre Cortés y el autor de Romancero gitano ha llamado la atención de los espectadores desde la difusión de las primeras imágenes de la película.

La escena de Lorca que se negaron a eliminar

La presencia de Lorca no estuvo prevista desde el principio. Ambrossi ha reconocido que durante una larga etapa el proyecto fue “la peli de Lorca sin Lorca”, mientras que Calvo defendió conservar la secuencia pese a las recomendaciones en contra: “Todo el mundo nos decía que elimináramos esa escena y yo pensando: ¿Pero cómo voy a cortar el diálogo más bonito que hemos escrito en nuestra vida?”.

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El diálogo que Calvo quiso preservar incluye estas palabras: “Si me muero, que se enteren los señores. España tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan”. Los directores habían consultado con sobrinas del poeta, visitado la fundación y examinado el manuscrito original de La bola negra, además de leer su obra y textos de personas de su entorno.

Alberto Cortés interpreta a Federico García Lorca en 'La bola negra'

La reconstrucción cinematográfica remite a la historia de Lorca y Rapún. El poeta fue asesinado en 1936 y Rapún murió en 1937 tras resultar herido durante la guerra.

Cortés ha descrito su aproximación al personaje desde las afinidades que percibe entre ambos: la escritura, Andalucía, el deseo y la identidad homosexual. “Me acerqué a él desde el autor de teatro, desde el poeta, desde el marica andaluz que escribe sus propias creaciones”, ha dicho al Diario Sur.

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En conversación con la Cadena SER, el intérprete ha definido la propuesta de los directores como “un regalo” y ha afirmado: “He conectado con el marica amante y con el autor”. Para él, Lorca conserva vigencia por las preguntas sobre amor, deseo, belleza, vulnerabilidad y libertad presentes en su obra.

El artista acaba de publicar Libro de las devociones, que reúne un intercambio epistolar con el religioso Fernando Donaire, el texto teatral El corazón de Ester y el poemario Los chicos de la playa Adoro.

En estos momentos se está rodando una película sobre Federico García Lorca por parte de Fernando Franco y el actor elegido ha sido Nacho Sánchez. Otros intérpretes que se han metido en el papel han sido Andy García, en Muerte en Granada, Ángel Ruiz, en El Ministerio del Tiempo o Nickolas Grace en Lorca, muerte de un poeta, de Juan Antonio Bardem.

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