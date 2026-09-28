Una hamburguesa de Córdoba gana la final de The Champions Burger: una receta con láminas de oro, cecina de wagyu y caviar de trufa

La hamburguesa ganadora de The Champions Burger 2026 ha sido la Umami Royale, del restaurante Godeo. (Instagram / @godeo_es)

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Tras ocho meses recorriendo más de 40 ciudades y miles de kilómetros, The Champions Burger 2026 ya tiene un ganador. El evento hamburguesero más viral de los últimos años ha celebrado su gran final en Leganés, una última cita con 18 días de duración en la que las burgers más votadas de cada ciudad se batían en un duelo por el gran premio. El trofeo ha sido en esta ocasión para la hamburguesa ‘Umami Royale’, del restaurante cordobés Godeo, una receta de lujo que se ha impuesto a los otros 22 finalistas que participaban en la gran final del campeonato.

No es el único premio que esta receta se ha llevado en los últimos tiempos. Hace solo unos días, ‘Umami Royale’ conquistó en Francia el título europeo del mismo certamen, un reconocimiento que se suma al premio nacional para cerrar una temporada histórica para los cordobeses. Llegar hasta aquí ha supuesto meses de trabajo; desde febrero, el macroevento ha recorrido España de punta a punta, ciudades en las que miles de personas han probado, comparado y votado diferentes propuestas hasta seleccionar a las 23 que han competido en Madrid.

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La propuesta del restaurante cordobés ha conquistado a los asistentes con su brioche tipo cruasán, coronado con cecina de wagyú, láminas de oro y caviar de trufa. Dentro, la burger lleva carne de chuletón, parmesano trufado, salsa Emmy, costilla ahumada 48 horas y mermelada de cecina; todo un festival de sabores intensos que se ha llevado la mayoría de los votos en el concurso.

La coronada como mejor hamburguesa de España aún no está disponible en los restaurantes Godeo, aunque sí una similar, la ‘Royale’, por 15,50 euros. Esta receta, de la que parte la burger ganadora, lleva un brioche negro recubierto de oro comestible, además de carne de buey y vaca madurada, costilla vacuna ahumada en bourbon, base de mayo coreana, queso cheddar inglés fundido, sour cream trufada, copos crujientes de bacon y encurtidos.

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Hamburguesa Royale, del restaurante cordobés Godeo (Facebook)

Godeo nació en 2021 en el municipio cordobés de Pozoblanco, en manos de los hermanos Carlos Javier y Juan José Gómez Pérez, procedentes de una familia ganadera, que decidieron apostar por un negocio basado en productos de producción propia, de cercanía y ecológicos.

Situados en una de las mejores zonas de producción animal de todo el mundo, el Valle de los Pedroches, los Gómez Pérez se propusieron servir hamburguesas de enorme calidad, con una materia prima que incluye ternera y vaca de pasto, ibérico y cordero ecológico. Las hamburguesas se elaboran diariamente, incluida la picada de la carne, y se acompañan de otros ingredientes y sabores de la zona.

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Actualmente, Godeo cuenta con tres establecimientos en la provincia de Córdoba: el de Pozoblanco, en la avenida Marcos Redondo, 26, y dos en Córdoba capital, situados en avenida Isla Fuerteventura, 62, y en su nueva ubicación de avenida del Gran Capitán, 35.

Un podio repartido por toda España

Madrid ha vivido una final a lo grande, 18 días en los que el recinto ferial de Leganés se ha transformado en un macroevento de 35.000 metros cuadrados en el que las hamburguesas han compartido protagonismo con conciertos, tributos, sesiones de DJ, espectáculos y actividades para todos los públicos.

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Además de la hamburguesa ganadora, el evento ha coronado a otras dos recetas originales y llenas de sabor. La segunda posición ha sido para el restaurante alicantino The Vicbros Burger con la ‘Gladiadora’, la cual había sido la más votada durante toda la gira. La receta la componen un pan brioche tipo pretzel; medallón de vaca Simmental; queso chédar curado; mermelada de bacon y mayonesa ahumada, cebolla crujiente, salsa Emmy Love y polvo de queso pecorino.

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Completa el podio la ‘Phantom’, de los malagueños Gottan, con un brioche con doble de mozzarella ahumada gratinada que envuelve un chuletón prémium acompañado de costilla cocinada a baja temperatura y una intensa reducción de mayonesa de beicon en su jugo. El queso fundido, la mayonesa ahumada y un toque crujiente de cebolla rematan esta elaboración.