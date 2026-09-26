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Cinco plantas de interior que dan vida a la cocina, son fáciles de cuidar y aportan color

Desde plantas aromáticas hasta el mítico potos de toda la vida: estas son plantas que o alegran la vista o dejan un olor agradable

Diversas macetas con potos, albahaca, planta de serpiente, violeta africana y cafeto sobre los muebles de una cocina junto a una ventana.
Cada cocina tiene condiciones propias que determinan la planta ideal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Incorporar vegetación en la cocina cumple una función que va más allá de lo decorativo. Algunas especies contribuyen a purificar el aire del ambiente, mientras que otras permiten disponer de ingredientes frescos durante todo el año sin salir de casa. La elección de la planta adecuada depende de las condiciones de luz, humedad y temperatura de cada espacio, factores que varían de una cocina a otra.

Entre la amplia variedad de opciones disponibles, cinco especies destacan por su capacidad de adaptación a los ambientes domésticos y por los beneficios que ofrecen a quienes las cultivan. A continuación, un repaso por sus características principales, sus necesidades de cuidado y las advertencias sobre toxicidad que corresponde tener en cuenta en hogares con niños o mascotas.

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Cada cocina es un mundo y necesita una distinción diferente

Frascos de vidrio con esquejes de begonia, coleo, potos y filodendro en agua sobre un alféizar de madera, junto a unas tijeras de podar y una taza.
Plantas de begonia, coleo, potos y filodendro en diferentes recipientes de vidrio muestran sus raíces en desarrollo mientras se propagan en el alféizar de una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son 5 plantas para dar un soplo de aire fresco a tu cocina. Algunas con flor y otras simplemente un toque verde para una estancia que quizá necesita color.

El filodendro se adapta a la luz indirecta y filtra el aire

Planta verde en maceta sobre un estante de madera, con sartenes de cobre colgadas, azulejos decorados y un cuenco con limones.
El filodendro tolera la sequía de manera relativa y crece mejor bajo luz brillante e indirecta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El filodendro figura entre las plantas de interior de bajo mantenimiento más recomendadas para la cocina. Se trata de un género que agrupa numerosas especies de follaje y que se adapta bien a cestas colgantes cuando el espacio en la encimera es limitado.

Esta planta tolera la sequía de manera relativa y crece mejor bajo luz brillante e indirecta, condición que la vuelve compatible con cocinas que no reciben sol directo. En cuanto al sustrato, se recomienda una mezcla de tierra para macetas normal, sin requerimientos especiales. Su reputación como purificadora de aire se suma a estas ventajas prácticas. No obstante, el filodendro es tóxico para humanos y animales, por lo que su ubicación requiere cierto cuidado en hogares con niños pequeños o mascotas.

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Las hierbas aromáticas ofrecen ingredientes frescos todo el año

Una mujer sostiene y huele una maceta con albahaca verde sobre una mesa de madera junto a otras macetas y un esqueje con raíces.
La albahaca es una planta aromática, a parte de dejar buen olor en la cocina, sirve para dar sabor a las mejores elaboraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cultivar hierbas aromáticas en la cocina responde a una lógica práctica, ya que permite disponer de productos orgánicos frescos sin depender del mercado. Esta opción funciona siempre que el ambiente reciba luz solar directa y brillante durante buena parte del día, aunque la exposición exacta varía según la variedad elegida y también puede complementarse con una lámpara de cultivo en espacios con menor iluminación natural. El sustrato ideal es una mezcla de tierra orgánica de alta calidad para macetas.

Entre las variedades más sencillas de mantener en interiores se encuentran el cebollino, el perejil, la menta, el tomillo, el romero, la albahaca, el orégano y el cilantro. Ninguna de estas especies presenta toxicidad para personas ni animales, lo que las convierte en una alternativa segura para cualquier hogar.

La planta de serpiente resiste la luz tenue y el descuido

Planta de serpiente en maceta cerámica sobre barra de madera, junto a frascos de especias, aceite y utensilios en una cocina rústica.
La planta de serpiente conviene que no le de luz solar directa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocida popularmente como “lengua de suegra”, la planta de serpiente se cuenta entre las especies de interior más extendidas por su capacidad de adaptación. Su mantenimiento resulta sencillo incluso para quienes no disponen de tiempo para dedicarle atención constante.

A diferencia de otras plantas, no exige un lugar junto a la ventana, ya que tolera tanto la luz brillante y cálida como los ambientes con poca iluminación, aunque conviene evitarle la exposición solar directa. Esta versatilidad la convierte en una opción práctica para cocinas con rincones sombríos. Requiere una mezcla para macetas arenosa y con buen drenaje. La especie resulta tóxica para los animales, un dato relevante en hogares con mascotas.

La planta de café aporta follaje brillante y crecimiento compacto

hojas de café - México - 3 de julio del 2025
Esta planta contiene beneficios para la salud. (Wikimedia Commans)

La planta de café se presenta como una alternativa distinta para quienes buscan una especie con cierto atractivo visual. Aunque la posibilidad de cosechar granos en un ejemplar de interior resulta poco probable, su follaje brillante y su porte compacto la vuelven una opción decorativa consolidada.

Esta especie requiere luz brillante indirecta y un riego frecuente para desarrollarse de manera adecuada, condiciones que suelen darse en cocinas con buena iluminación natural. El sustrato debe ser a base de turba y contar con buen drenaje. Cabe diferenciarla del árbol del café, una especie distinta que sí resulta tóxica para las mascotas.

La violeta africana suma flores durante casi todo el año

Una maceta con una violeta africana morada sobre un alféizar de madera junto a azulejos, estantes con vasijas de barro y ristras de ajos.
La violeta africana prefiere el riego frecuente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes prefieren incorporar color a través de flores, la violeta africana representa la alternativa más habitual entre las plantas de interior. Un ejemplar en buen estado de salud florece durante la mayor parte del año.

Se trata de una especie compacta que se adapta bien a espacios reducidos como los de una cocina, y que prefiere la luz indirecta junto con un riego frecuente. El sustrato recomendado es una mezcla sin tierra que garantice un buen drenaje. No presenta registros de toxicidad para personas ni animales, lo que la posiciona como una opción segura para cualquier tipo de hogar.

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