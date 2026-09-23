España consolida su peso en los Emmy Internacionales 2026 con cinco nominaciones: Javier Cámara, ‘Animal’ y ‘Anatomía de un instante’, entre los candidatos

Javier Cámara y Carla Quílez en 'Yakarta' (Movistar Plus+ y Mediapro Studios)

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Hace un año, el actor Oriol Pla (Barcelona, 1993) hizo historia al convertirse en el primer español nominado en la categoría de mejor actor de los Emmy Internacionales, premios que reconocen las mejores producciones televisivas emitidas inicialmente fuera de Estados Unidos. Meses después consiguió la estatuilla por su interpretación en Yo, adicto, la serie creada, dirigida y basada en la vida de Javier Giner.

Ahora, Javier Cámara puede seguir sus pasos. La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión (IATAS) ha nominado este miércoles al intérprete riojano por su papel en Yakarta, la serie de Movistar Plus+ que ya le dio al actor el Premio Feroz, y donde da vida a Joserra, un exjugador olímpico de bádminton reconvertido en profesor de educación física que cree encontrar en una adolescente la oportunidad de cumplir el sueño que él nunca alcanzó. Eso sí, el dos veces ganador del Goya tendrá enfrente a Ricardo Darín, nominado por El Eternauta —con quien ya compartió reparto en Truman—; al sudafricano Ian Roberts, por A Kind of Madness; y al británico Bobby Schofield, por Unforgivable.

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Y Cámara no está solo. La industria española ha conseguido colocar otras cuatro producciones entre los nominados de esta 54 edición. Animal, la comedia de Netflix producida por Alea Media y protagonizada por Luis Zahera, optará al Emmy Internacional a mejor comedia. La serie, que sigue a un veterinario rural gallego obligado a empezar a trabajar en una sofisticada tienda para mascotas, se enfrentará a la segunda temporada de la argentina División Palermo, la británica Man vs Baby y el especial indio Vir Das: Fool Volume.

Tráiler de 'Yakarta'

También habrá representación española en mejor documental deportivo con Temps Mort, producido por 3Cat con la colaboración de El Terrat (The Mediapro Studio). Dirigido por Fèlix Colomer, reconstruye la historia de Charles Thomas, la estrella estadounidense del baloncesto español que jugó en el Sant Josep de Badalona, el FC Barcelona y el Manresa y que desapareció sin dejar rastro cuando se encontraba en la cima de su carrera.

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De Javier Cámara al éxito de la telenovela ‘Valle Salvaje’ o la miniserie ‘Anatomía de un instante’

España ya se llevó el galardón en esta categoría el año pasado gracias a #SeAcabó: Diario de las campeonas, el documental que revisita el momento en el que Luis Rubiales, entonces presidente de la RFEF, dio un beso no consentido a la futbolista Jenni Hermoso tras la victoria de la selección española en el Mundial Femenino. En esta ocasión, Temps Mort competirá contra la brasileña Baila, Vini, centrada en la trayectoria del futbolista del Real Madrid Vinícius Júnior; la sudafricana The Philipstown WireCar Grand Prix, sobre un grupo de adolescentes que construyen coches con alambre y materiales reciclados para participar en una peculiar carrera; y la británica Tom Daley: 1.6 Seconds, que recorre la vida y la carrera del cinco veces medallista olímpico de saltos Tom Daley.

Valle Salvaje, por su parte, repite candidatura por segundo año consecutivo. La segunda temporada de la ficción de Bambú Producciones para RTVE ha sido seleccionada en la categoría de mejor telenovela, después de que su primera entrega ya compitiera por el mismo premio en 2025. Esta vez tendrá como rivales a la brasileña Garota do Momento y a dos producciones turcas, Leyla y Uzak Sehir.

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Alejo le recrimina a Manuela en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Completa las candidaturas españolas Anatomía de un instante, la producción de DLO Producciones para Movistar Plus+ dirigida por Alberto Rodríguez y basada en el libro homónimo de Javier Cercas. La miniserie, que reconstruye el intento de golpe de Estado del 23-F a través, entre otros, de Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Manuel Gutiérrez Mellado, competirá como mejor película para televisión o miniserie. Frente a ella estarán la surcoreana Hyper Knife, la brasileña Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente y la británica Prisoner 951.

La gala tendrá lugar en exactamente un mes, el próximo 23 de noviembre en Nueva York.