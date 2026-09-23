Mamdani cita a Lorca ante Pedro Sánchez en Nueva York: “Él creía profundamente en la posibilidad de un mundo mejor”

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, ofrece un poderoso discurso citando al poeta Federico García Lorca para reflexionar sobre los momentos de oscuridad y convulsión, trazando un paralelismo entre el auge del fascismo en la época de Lorca y los desafíos actuales.

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se ha convertido en la nueva sensación de la izquierda mundial. Comprometido, cercano y muy hábil con las redes sociales, se ha ganado la simpatía no solo de los neoyorquinos, sino también la de España -recordemos que es accionista del Oviedo-.

Ha sido precisamente en su encuentro con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en Gracie Mansion, la residencia oficial del edil neoyorquino con motivo del acto ‘Construir una economía para la mayoría’, donde Mamdani ha compartido una reflexión sobre uno de los mayores símbolos de la cultura española: Federico García Lorca.

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“Mientras esperaba con ilusión esta mañana, he vuelto a las palabras de un hombre que sé que es un héroe para muchos de los que están aquí”, ha comenzado Mamdani antes de recitar, en inglés, los primeros versos de Canción del jinete: “Córdoba. Lejana y sola. Jaca negra, luna grande, y aceitunas en mi alforja. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba”.

Los paralelismos entre la época de Lorca y el mundo actual

El alcalde ha utilizado después el poema para trazar un paralelismo entre el tiempo que vivió Lorca y el momento actual. “Cuando García Lorca publicó Canción del Jinete [lo hizo en Canciones, 1921-1924] hace casi noventa años, el mundo, como ahora, atravesaba un momento de inmensa oscuridad y convulsión. El fascismo se extendía sigilosamente por Europa. Aquí, en Nueva York, donde García Lorca había encontrado una profunda resonancia entre la poesía afroamericana del Harlem y el flamenco de su España natal, el aislacionismo era la corriente dominante de la época”

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (izda), saluda al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante un acto organizado por el alcalde neoyorquino, bajo el título 'Construir una economía para la mayoría'. (EFE/Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)

“En 1937 no nos veíamos como personas interconectadas, sino que pensábamos que estábamos más seguros cuanto más separados estuviéramos”, ha continuado. Después ha dirigido su mirada hacia España y la Guerra Civil: “Mientras la guerra civil hacía estragos, las fuerzas represivas de Franco perpetraban atrocidades contra aquellos a quienes consideraban demasiado de izquierdas”.

La reflexión ha desembocado en el asesinato de Lorca en agosto de 1936. “Un año antes de que se publicara Canción del jinete, García Lorca fue asesinado por los hombres de Franco, ejecutado por un pelotón de fusilamiento”, ha afirmado Mamdani, antes de recordar que “nunca llegó a Córdoba”, tal y como finaliza el poema del poeta: “¡Ay, que la muerte me espera,antes de llegar a Córdoba! / Córdoba. Lejana y sola”.

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Pero el alcalde no se ha quedado en la muerte del escritor. “García Lorca nunca ocultó sus convicciones. Creía demasiado profundamente en la posibilidad de un mundo mejor”, ha señalado. Y ha convertido esa figura en el punto de partida de su mensaje político ante Sánchez y otros líderes mundiales, cuyo acto se enmarca en la apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuyo debate general se celebrará entre el martes 22 y el lunes 28 de septiembre.

“Hoy, nueve décadas después, quienes estamos en esta sala tenemos el poder de hacer realidad esa visión. Podemos llevar nuestro movimiento por la igualdad y la justicia a horizontes más lejanos de lo que jamás hubiéramos imaginado”, ha finalizado antes de arrancar una jornada en la que se han debatido temas como políticas públicas, economía y migración.

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