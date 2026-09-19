Europa alerta del “riesgo real” de un ataque ruso tras la ofensiva híbrida de Putin y la agresión más cercana desde que empezó la guerra de Ucrania

Emmanuel Macron. (Reuters)

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Los últimos movimientos revelan el temor real a que Rusia traspase fronteras con sus ataques. Países por toda Europa han anunciado nuevos ejercicios militares, inversiones y acuerdos entre líderes como respuesta a la “intensificación” de las amenazas del Kremlin. El presidente francés, Emmanuel Macron, convocó el viernes a los líderes de los partidos representados en el Parlamento para debatir la situación internacional. Tras este encuentro, reconoció ante la prensa que “el riesgo ha aumentado”. Antes del francés, su homólogo polaco avisó en su Parlamento: “El plan ruso, según las evaluaciones de inteligencia, incluye ataques híbridos con drones y misiles contra los países que apoyan a Ucrania, incluida Polonia”, afirmó Donald Tusk.

Dentro de la ofensiva rusa, hay que diferenciar entre la “zona gris”, es decir, los ataques híbridos que ya sufre Europa, y un ataque físico directo. Para SAP, el servicio oficial de inteligencia de Letonia, uno de los países más afectados, “la posibilidad de un ataque convencional contra los países bálticos y la OTAN es actualmente y en un futuro próximo muy baja”. No obstante, esta semana un dron ruso atacó un tren de pasajeros a dos kilómetros de la frontera de Polonia con Ucrania, lo que supuso una aproximación no vista hasta ahora en el conflicto. La guerra híbrida hace años que es una realidad, con agentes rusos detrás de desestabilizaciones internas, injerencia con drones o los buques de la conocida flota fantasma.

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Múltiples cazas de la OTAN han derribado pasada la medianoche de este martes un dron en el espacio aéreo de Lituania, concretamente sobre el distrito de Kaunas, tras saltar las alarmas por el avistamiento del mismo, lo que ha puesto en alerta a varias zonas del país, incluida la capital del país báltico, Vilna. (Fuente: DPA/OTAN/Ministerio de Defensa)

El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) advierte en uno de sus últimos estudios sobre la intensificación de la campaña rusa de drones en Europa. Entre agosto de 2024 y febrero de 2026, aeronaves no tripuladas sobrevolaron el espacio aéreo de 12 miembros de la OTAN. Según el informe, provocaron el cierre de aeropuertos y alertas en instalaciones militares sensibles. El último caso ha sido el de Leipzig. Alemania atribuyó a Rusia el hallazgo de un dron con explosivos en el aeropuerto de Leipzig-Halle a comienzos de septiembre. Este sábado, se añadía Luxemburgo a la lista de posibles objetivos. Las autoridades aseguran haber avistado drones rusos que obligaron a interrumpir los vuelos. Y también hace pocos días, cazas de la OTAN interceptaron un dron cerca de Kaunas, en Lituania.

Un video que documenta una operación de abordaje de Reino Unido a buque de la flota fantasma de Rusia. Dos helicópteros de transporte militar sobrevuelan un gran buque en alta mar. Las aeronaves se aproximan a la cubierta del buque, que muestra diversas estructuras, tuberías y pasamanos blancos.

Rearme y preparación de Europa

Los movimientos militares en el Báltico, la activación aérea polaca y una nueva estrategia suiza de seguridad han reflejado esta semana la creciente preocupación europea. En Gotland, isla sueca situada en el mar Báltico, fuerzas de Suecia y Alemania han realizado un ejercicio de despliegue rápido. El objetivo fue ensayar el refuerzo inmediato de ese territorio estratégico y garantizar la seguridad marítima en el norte de Europa, según explicaron las Fuerzas Armadas del país nórdico. Participaron unidades navales y aéreas, además de capacidades avanzadas como los sistemas de misiles de crucero de defensa costera.

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En paralelo, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia desplegó el sábado su aviación militar ante los ataques rusos con drones contra objetivos en Ucrania cercanos a la frontera. Los sistemas terrestres de defensa antiaérea y vigilancia por radar también alcanzaron un estado de alerta. Días antes, Polonia había movilizado cazas en dos oportunidades tras ataques contra el oeste ucraniano. Las alertas incluyeron sirenas en Podkarpacie y Lublin, además de suspensiones temporales en los aeropuertos de Rzeszów y Lublin.

Por otro lado, el Consejo Federal de Suiza aprobó el 18 de septiembre su Estrategia de Política de Seguridad 2026, que contempla 10 objetivos y 46 medidas. El plan prioriza el fortalecimiento de la resiliencia estatal, la protección civil y las capacidades de defensa. El Gobierno suizo advirtió que la invasión rusa a Ucrania, los ciberataques y las dependencias críticas han elevado los riesgos. De esta manera, incluso un país históricamente neutral comienza a armarse para tener capacidad de respuesta.

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