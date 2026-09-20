España

Los embalses de agua se encuentran al 61,85 % de su capacidad este domingo 20 de septiembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último informe sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)
Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)
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El nivel de agua almacenada en los embalses de España se sitúa en un 61,85 % de su capacidad, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, divulgado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

La información oficial señala que la captación de este recurso hídrico bajó en comparación con los últimos siete días.

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Estar actualizados sobre la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema de vital importancia para comprender la gestión de los recursos hídricos en el país.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: domingo 20 de septiembre de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 34.662 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 61,85 %.

Variación de hace una semana: -446 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,80 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 32.024 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 57,14 %.

Estado de los embalses peninsulares

Los embalses de agua están a su 61,85 % de capacidad (Europa Press)
Los embalses de agua están a su 61,85 % de capacidad (Europa Press)

Andalucía: 71,53%.

Aragón: 48,39%.

Asturias: 62,28%.

C. Valenciana: 40,08%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 38,83%.

Castilla-La Mancha: 58,79%.

Cataluña: 67,59%.

Comunidad de Castilla y León: 58,43%.

Extremadura: 66,32%.

Galicia: 60,40%.

Murcia: 24,32%.

Navarra: 33,17%.

¿Cómo ahorrar agua?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares.

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Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

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