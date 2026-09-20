Madrid contrata a una empresa estatal para que mantenga las 13 bibliotecas publicas ante las quejas de los usuarios: 35 grados, 88 reclamaciones y 45 incidencias por calor

El Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, visitando la biblioteca Pedro Salinas

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La Comunidad de Madrid ha tenido que contratar a una empresa estatal, Tragsa, para que le lleve el mantenimiento de las 13 bibliotecas públicas y los seis bibliometros que dependen del Ejecutivo regional. Y lo ha hecho porque la anterior empresa que hacía este servicio (Clide Mantenimiento) no cumplía con lo estipulado. De hecho, el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso tuvo que rescindirle el contrato porque incluso puso en riesgo la seguridad de los visitantes y ni siquiera cambiaba las bombillas que se estropeaban. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte impuso una sanción a Clide de 414.000 euros por daños y perjuicios.

Los problemas no se han solucionado del todo. Marisa Escalante, diputada de Más Madrid, denuncia que este verano se han alcanzado “temperaturas asfixiantes” de hasta 35 grados, problemas de climatización que han provocado 88 quejas y 45 incidencias de climatización. Estos datos proceden de la propia Comunidad, tras varias peticiones de información que ha realizado Más Madrid. Escalante denuncia que “12 de las 13 bibliotecas autonómicas han necesitado actuaciones de climatización solo entre mayo y julio y reclama un plan de renovación de los equipos”. Tras el fracaso con Clide, la Comunidad de Madrid ha encargado este servicio de mantenimiento al Grupo Tragsa, que forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

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Lo de Tragsa no viene de una licitación abierta a otras empresas, sino de un convenio firmado en julio. Madrid argumenta esta decisión porque “un procedimiento de contratación de un nuevo expediente de mantenimiento preventivo por procedimiento abierto supone un plazo muy superior al que se produce a través de encargo, y no se puede garantizar mediante contratos menores el adecuado y completo mantenimiento y el correcto estado de conservación que asegure el funcionamiento continuado y eficaz de las bibliotecas”. Por eso se procedió al encargo a Tragsa. No se podía esperar más.

“El retraso en la formalización del mantenimiento puede conllevar deterioros mayores en elementos esenciales de funcionamiento, que causen daños no reparables que originen la necesidad de sustituir equipos e instalaciones y perjudiquen gravemente el funcionamiento de la actividad de los edificios, pudiendo llegar a provocar el cierre de los mismos, así como la falta de mantenimiento obligatorio podría derivar en sanciones por parte de autoridades competentes o incluso en cierres temporales o falta de cobertura de las compañías aseguradoras”, admiten desde el Gobierno regional, que pagará 592.343 euros por este año y 2027.

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Alumnos estudiando en una biblioteca pública de la Comunidad de Madrid

La biblioteca Miguel Hernández

Marisa Escalante recalca que “se trata de una red de bibliotecas que ha llegado al verano con equipos obsoletos, averías que duran meses y usuarios estudiando, leyendo y trabajando a temperaturas de hasta 35 grados”. Según la documentación oficial, el caso más extremo se registró en la Biblioteca Miguel Hernández de Puente de Vallecas, donde el Gobierno autonómico reconoce temperaturas de entre 31 y 35 grados. Este centro acumuló además 37 quejas de usuarios, la cifra más alta de toda la red, pese a que durante mayo y junio se habían realizado diferentes intervenciones sobre bombas, filtros y la torre de refrigeración. “No sirve con poner ‘incidencia resuelta’ en un expediente, si después tienes a la gente estudiando a 35 grados”, ha afirmado Escalante.

Las altas temperaturas no se limitaron a Vallecas. La Comunidad reconoce registros de hasta 30,7 grados en la Biblioteca Pedro Salinas, 30,6 grados en el salón de actos de Luis Martín Santos, en Villa de Vallecas, y alrededor de 29,5 grados en Luis Rosales, en Carabanchel. En total, el Gobierno regional reconoce 88 quejas de usuarios relacionadas con la climatización: 37 en Miguel Hernández, 19 en Pedro Salinas, 18 en María Moliner, 10 en Luis Rosales, tres en Luis Martín Santos y una en Rafael Alberti. Las bibliotecas que dependen de la Comunidad tienen 3.350 plazas de consultas (de las que 3.013 son de lectura) y cada año son visitadas por 2,8 millones de personas. En 2025, por ejemplo, se han registrado casi 3,1 millones de préstamos bibliotecarios.

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El edificio permitirá conocer su acervo artístico, archivos, biblioteca histórica y obras de Goya, mezclando cultura, historia económica y tradiciones artesanales con su función financiera.

La situación de la Biblioteca Pedro Salinas ejemplifica, según Más Madrid, los problemas de mantenimiento. Una avería de la enfriadora número 2 fue detectada el 25 de mayo y su reparación no terminó completamente hasta el 17 de agosto, casi tres meses después. Durante junio constan además otras intervenciones sobre el sistema de climatización, como la sustitución de 20 filtros. En la Biblioteca Luis Rosales (Carabanchel), una incidencia registrada el 5 de mayo sigue en ejecución en septiembre. Lo mismo ha pasado en la Elena Fortún (Retiro) con el circuito de climatización. Y en la Luis Martín Santos (Villa de Vallecas), la propia Comunidad reconoce directamente la “obsolescencia” de los equipos, cuya renovación sigue pendiente. “El verano llega antes y se va después todos los años. Lo que no puede hacer el Gobierno de Ayuso es esperar a que lleguen las olas de calor para descubrir que tiene equipos obsoletos, compresores averiados o reparaciones que llevan abiertas desde mayo”, ha criticado Escalante.

La documentación revela asimismo numerosos trabajos de puesta a punto de los sistemas cuando el calor ya había comenzado. En algunas bibliotecas, los equipos fueron pasando del modo invierno al modo verano durante mayo y junio y, en el caso de la Luis Martín Santos, el propio Gobierno especifica que el cambio fue realizado por personal de la biblioteca. Para Escalante, “los 35 grados forman parte del desprecio de Ayuso a los usuarios y usuarias de las bibliotecas públicas. La incompetencia del Gobierno regional ha dejado deteriorar durante años el mantenimiento de las bibliotecas públicas. Una buena gestión cultural también consiste en cuidar los edificios, a sus trabajadores y trabajadoras y a las miles de personas que los utilizan cada día”.

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