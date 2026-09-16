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Javier Quintero, psiquiatra: “Es muy probable que tu vida sea mucho mejor de lo que crees, y este ejercicio puede ayudarte a verlo”

Es importante que valores estos cinco aspectos antes de juzgar tu rutina

Es importante apreciar las cosas positivas que nos da la vida
Hombre preocupado. (Magnific)
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El estrés, las obligaciones y el sentir que llegamos tarde a todos lados muchas veces nos hacen tener una percepción negativa de nuestra vida. El ritmo del día a día puede hacer que nos centremos en aquello que nos falta, en los problemas pendientes o en todo lo que todavía queremos conseguir, dejando en segundo plano lo que ya hemos construido.

Esta forma de mirar nuestra realidad puede hacer que sintamos que no estamos donde deberíamos o que nuestra vida no es tan espectacular como nos gustaría. Sin embargo, en ocasiones el problema no está tanto en lo que tenemos como en la manera en la que lo valoramos.

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El psiquiatra Javier Quintero ha compartido en su cuenta de TikTok (@drjquintero) una reflexión sobre esta cuestión y propone un ejercicio sencillo para cambiar el foco y comprobar hasta qué punto nuestra percepción puede estar alejándose de la realidad.

Cinco aspectos que solemos pasar por alto

El ejercicio que propone el psiquiatra se basa en analizar cinco aspectos básicos de la vida cotidiana y ponerlos en valor. El primero es tener una salud razonablemente buena que nos permita desenvolvernos con cierta autonomía. El segundo, contar con una o dos personas en las que podamos confiar y a las que podamos acudir cuando lo necesitemos.

La tercera cuestión se basa en disponer de un lugar seguro al que volver al terminar el día. La cuarta consiste en tener a alguien que se preocupe por nosotros, aunque ninguna relación sea perfecta. Por último, el psiquiatra plantea si contamos con los recursos suficientes para cubrir nuestras necesidades básicas.

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Tener estos cinco aspectos cubiertos no significa que nuestra vida sea perfecta ni que no tengamos problemas. Sin embargo, son cosas que podemos dar por sentadas precisamente porque forman parte de nuestro día a día. Cuando algo está presente de manera constante, es fácil acostumbrarse a ello y dejar de darle la importancia que tiene.

Por qué dejamos de valorar lo que ya tenemos

Según explica Javier Quintero, esto tiene relación con la propia forma en la que funciona nuestro cerebro. Estamos acostumbrados a prestar atención a aquello que falta, a los problemas que todavía tenemos que resolver o a las situaciones que pueden suponer una amenaza. Esa tendencia puede hacer que lo negativo ocupe más espacio en nuestra percepción que todo aquello que funciona con normalidad.

Por eso, algunas circunstancias que en otro momento consideraríamos importantes pueden terminar convirtiéndose en parte del paisaje cotidiano. Tener un hogar al que volver, personas en las que confiar o recursos para cubrir nuestras necesidades dejna de sentirse como algo extraordinario cuando forma parte de nuestra rutina.

El ejercicio que plantea el psiquiatra busca precisamente detener ese automatismo durante unos minutos y hacer una revisión diferente de nuestra situación. No se trata de ignorar aquello que preocupa, sino de incorporar también lo que sí está presente a la hora de valorar cómo es nuestra vida.

La propuesta de Javier Quintero no busca convencer de que todo va bien ni restar importancia a las dificultades que puedan aparecer. Su planteamiento pasa por ampliar la mirada y no medir nuestra situación únicamente en función de aquello que todavía no hemos conseguido.

Compararnos con otras personas, pensar en cómo imaginábamos que estaríamos a estas alturas o fijarnos constantemente en el siguiente objetivo puede hacer que perdamos de vista el punto en el que nos encontramos.

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