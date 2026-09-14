Un hombre de 90 años asesina a su esposa de 88 en la vivienda que ambos compartían en Madrid y después se suicida: los feminicidios se elevan a 37

Dos agentes de la Policía Nacional en Madrid. (EFE/Mariscal)

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La violencia machista no entiende de edades ni contextos sociales. Así lo evidencia el último feminicidio de una mujer de 88 años en San Sebastián de los Reyes (Madrid) a manos de su cónyuge el pasado 11 de septiembre, según ha confirmado este lunes el Ministerio de Igualdad. La víctima no tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el agresor, que tras cometer el crimen, se suicidó, por lo que nunca podrá ser juzgado por los hechos. El hombre tenía 90 años.

Según ha informado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, fue la cuidadora del matrimonio quien encontró el viernes en la vivienda el cuerpo sin vida del hombre, que presentaba señales compatibles con un posible suicidio, mientras que la mujer agonizaba en el dormitorio con múltiples traumatismos. La víctima falleció en el hospital un día después.

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Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 37 en 2026 y a 1.378 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su condena y rechazo ante este nuevo feminicidio y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Tanto la ministra como la delegada instan a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

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Según los datos de la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, de 2019, las mujeres mayores muestran prevalencias de violencia más altas que las que tienen menos de 65 años, y acuden en menor medida a los servicios de ayuda disponibles. Por otro lado, el 54% de las mujeres de 65 años o más ha contado a su entorno la violencia machista sufrida frente al 81% de las mujeres de 16 a 64 años, lo que evidencia que lo ocultan en mayor medida que el resto, con todas las implicaciones que esto conlleva.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

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Por otro lado, en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados tanto por la víctima como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.