Un incendio en Tuéjar (Valencia) moviliza a la UME: evacúan diversas granjas y una zona de acampada tras subir la alerta al nivel 2

Imágenes aéreas registradas por el Servei de Bombers Forestals muestran el avance de un incendio forestal en el término municipal de Tuéjar.

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Un incendio forestal declarado este martes en el término municipal de Tuéjar (Valencia) ha obligado a movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a activar la Situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF). La principal complicación para los efectivos de extinción está siendo la intensidad del viento que sopla en la zona, sumada a la topografía embarrancada del terreno, factores que favorecen la propagación del frente hacia la Reserva de la Biosfera del Alto Turia.

Ante el avance ininterrumpido de las llamas, que se iniciaron sobre las 15:30 horas en el paraje de la Cueva de las Palomas, las autoridades han dispuesto el desalojo preventivo de una zona de acampada, una veintena de viviendas y diversas granjas ubicadas en los alrededores. Asimismo, la carretera CV-390 permanece cortada al tráfico en el punto kilométrico 2 en ambos sentidos para garantizar la seguridad de los ciudadanos y facilitar la movilidad de los vehículos de extinción. El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se ha instalado junto al gimnasio municipal y la piscina cubierta de Tuéjar.

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En las labores de extinción participan 14 medios aéreos autonómicos y del Ministerio para la Transición Ecológica, junto a más de una veintena de dotaciones terrestres. El contingente movilizado integra a 17 unidades de bomberos forestales, seis brigadas de la Diputación de Valencia, bomberos del Consorcio Provincial, voluntarios de Chelva y Titaguas, efectivos de la Guardia Civil y la Policía, además de la incorporación de la UME.

Equipo de bomberos desplegado en las labores de extinción del incendio forestal en Tuéjar. (Bombers de València)

El retorno del viento es la mayor preocupación

Además, la situación ha requerido el desplazamiento hasta el centro de mando del presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y diputado comarcal, Avelino Mascarell, quien se encuentra sobre el terreno coordinando las tareas del dispositivo. El incendio presenta un comportamiento convectivo con la formación de un pirocúmulo cuya columna de humo ha alcanzado los 4 kilómetros de altitud, siendo visible desde comarcas lejanas como La Safor.

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Los servicios de emergencia mantienen la máxima alerta. Pese a que la bajada nocturna de las temperaturas y el giro del viento a componente oeste (terral) prevén moderar parcialmente la fuerza de las llamas durante la madrugada, la mayor preocupación se centra en la jornada del miércoles. Los técnicos sitúan la ventana más crítica entre las 12:00 y las 18:00 horas del 16 de septiembre, momento en el que el retorno del viento del sureste y la inestabilidad atmosférica podrían reactivar el incendio de forma brusca y errática.

Equipo de bomberos desplegado en las labores de extinción del incendio forestal en Tuéjar. (Bombers de València)

Ante la evolución crítica del fuego, las autoridades piden cautela y responsabilidad a los vecinos. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha querido trasladar su apoyo a las unidades desplegadas: “Mucho ánimo a quienes lucháis contra el fuego. Recordad que es muy importante que todas y todos sigáis siempre la información por los canales oficiales”. Mientras que el president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, ha agradecido el trabajo de todos los efectivos de emergencia movilizados y ha hecho un llamamiento a los vecinos pidiendo “máxima precaución y atención a las indicaciones en los canales oficiales”.

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