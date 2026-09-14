Harry Styles anuncia una tercera fecha en Madrid: cuándo es y cuándo salen a la venta las entradas

Harry Styles performs to a sold out crowd on Night 1 of his 12 show residency at Wembley Stadium 12/06/26

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El pop (y rock) británico está de enhorabuena. El mismo día que Oasis ha anunciado su regreso a España -concretamente a Barcelona- 18 años después de su separación, Harry Styles ha puesto a la venta las entradas para sus dos conciertos en Madrid. Y eso no es todo: ante la alta demanda prevista para sus conciertos el 30 y 31 de julio en el Riyadh Air Metropolitano, el cantante ha anunciado una tercera fecha en la capital.

Será el 2 de agosto de 2027, apenas dos días después de la segunda de las actuaciones inicialmente previstas, cuando Harry vuelva a toparse con sus fans españoles. La venta de entradas tendrá lugar este miércoles, y al igual que ha ocurrido con las dos fechas anteriores tendrán su propio proceso de compra: ambas se celebrarán el próximo 16 de septiembre y será necesito que para la preventa se cuente con una tarjeta de American Express. Esta tendrá lugar a las 09:00 horas y la venta general será a partir de las 16:00.

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Cuánto cuestan las entradas para Harry Styles en Madrid

Como ha comunicado la promotora, los precios se mantienen entre los 75,20 euros de las localidades más económicas y los 284,70 euros. La pista general cuesta 143,20 euros y el Front Stage, 171,20, mientras que las localidades de grada oscilan entre los 75,20 y los 228,20 euros. Las entradas se podrán adquirir a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Durante su primer concierto de la residencia "Together, Together" en el Madison Square Garden, el cantante hizo una referencia al matrimonio de su exnovia (Instagram/@deuxmoi)

Con esto, Madrid será la duodécima parada del exmiembro de One Direction como parte de la gira promocional de su último álbum, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, estrenado en marzo y tres años después de Harry’s House.

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En Europa, Styles pasará por Berlín, París, Madrid, Roma, Dublín y Londres, acompañado en cada ciudad por distintos artistas invitados. En Madrid, será Feist, cantante y compositora canadiense conocida por una trayectoria que combina el indie pop y el folk. La artista ha publicado discos como The Reminder y Metals y será la encargada de abrir las tres noches del británico en el Riyadh Air Metropolitano.

Las fechas, recintos y artistas invitados anunciados para la gira europea son:

Berlín: 2 y 3 de julio en el Flughafen Tempelhof, con Getdown Services .

París: 16 y 17 de julio en el Plenitude Arena, con Caroline Polachek . Nueva fecha añadida: 23 y 24 de julio.

Madrid: 30 y 31 de julio y 2 de agosto en el Riyadh Air Metropolitano, con Feist .

Roma: 7 y 8 de agosto en el Circo Massimo, con LCD Soundsystem .

Dublín: 18 y 20 de agosto en Croke Park, con Baby Rose . Nueva fecha añadida: 21 de agosto.

Londres: 25, 27 y 28 de agosto en Wembley Stadium, donde Tears for Fears ejercerá de artista invitado.