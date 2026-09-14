España

“Un acto brutal”: conmoción en la Universidad de Granada tras el asesinato de una estudiante española en México

La joven tenía 21 años y realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Según las primeras informaciones, fue asaltada

Imagen de la fachada de la Universidad de Granada. (Universidad de Granada)
Imagen de la fachada de la Universidad de Granada. (Universidad de Granada)
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La Universidad de Granada (UGR) ha activado su protocolo internacional y ha contactado con la veintena de estudiantes Erasmus que cursan estudios en México tras el asesinato el pasado sábado de Claudia Tacoronte Aguilera, una joven de 21 años que realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). El crimen ocurrió en el municipio de Cuautla, en el estado de Morelos, a unos 130 kilómetros al sur de Ciudad de México y, según las primeras informaciones, fue asaltada.

La UGR ha expresado su “más firme repulsa y absoluta condena” por el asesinato de la estudiante de Ciencias de la Educación y ha anunciado un minuto de silencio en su memoria. El homenaje tendrá lugar a las 11:00 en las puertas de todos los centros de trabajo de la institución.

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“La comunidad universitaria desea trasladar sus más sentidas condolencias, solidaridad y afecto a la familia, personas allegadas, compañeros y compañeras de Claudia en estos momentos de tan profundo dolor. Como institución pública comprometida con la transferencia de conocimiento, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un pensamiento crítico, la Universidad de Granada reitera la necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres”, indica la UGR en un comunicado.

El rector de la UGR, Pedro Mercado, ha calificado lo ocurrido como un “acto brutal” en una entrevista en Canal Sur radio y ha confiado en que los responsables sean identificados y puestos a disposición de la Justicia. También ha explicado que la Universidad se ha comunicado con el Consulado y la Embajada de España en México para conocer las circunstancias del caso.

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Asesinan a 10 mujeres al día

Por su parte, la UAEM ha informado que, desde que tuvo conocimiento de los hechos, activó los protocolos y mecanismos institucionales correspondientes para mantener abiertos los canales de comunicación y atención con la familia de la estudiante, a través de la Universidad de Granada y de las autoridades consulares españolas. La institución también ha reclamado a la Fiscalía General del Estado de Morelos y a las autoridades competentes una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género.

El fiscal general del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron. (Infobae México)
El fiscal general del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron. (Infobae México)

El fiscal general de ese Estado, Fernando Blumenkron Escobar, ha explicado que se realizan ya las diligencias para esclarecer lo ocurrido, bajo el protocolo de feminicidio, y para identificar a la persona que habría participado en la agresión y determinar su posible vínculo con la víctima.

Según datos de organizaciones sociales del país, en México asesinan a diez mujeres al día.

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