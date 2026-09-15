Esther Lapaz, geóloga, a los jóvenes: “Mirad a vuestro alrededor y preguntaos qué es lo que sostiene el mundo en el que vivimos”

La geóloga Esther Lapaz publica 'Con los pies en la tierra'. (Montaje Infobae con imágenes cedidas por Ediciones B)

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Nuestra especie, el Homo sapiens, lleva recorriendo la Tierra aproximadamente 300.000 años. Pese a lo gigantesco que resulta este periodo temporal para nosotros —sin embargo, diminuto en comparación a los 4.540 millones de edad de nuestro mundo—, todavía no conocemos por completo el planeta en el que habitamos.

En la historia de la humanidad, una disciplina ha marcado cada uno de nuestros pasos, desde el momento en el que los homínidos aprendieron a hacer fuego hasta la carrera actual por las tierras raras, pasando por las erupciones volcánicas más destructivas a las que el ser humano se ha enfrentado o el uso de combustible fósiles: la geología.

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Todo este recorrido por nuestra historia a través de lo que se esconde bajo el suelo que pisamos lo realiza la geóloga y divulgadora Esther Lapaz (@thermoclina en redes sociales) en su nuevo libro, Con los pies en la tierra (Ediciones B, 2026). En una entrevista con Infobae, la autora ahonda en la importancia de esta disciplina, así como en los posibles fenómenos geológicos que podría sufrir España.

Imagen de archivo de pilas de mineral en un almacén de ENAMI (Empresa Nacional de Minería) cerca de Copiapó, Chile. (REUTERS/Iván Alvarado)

Pregunta: En tu libro explicas que uno de los grandes retos de la geología es la falta de relevo generacional. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones para que se interesasen por esta disciplina y entendiesen por qué es importante?

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Respuesta: Les diría que miren a su alrededor y se pregunten qué es lo que sostiene el mundo en el que vivimos. La respuesta está, en buena medida, bajo nuestros pies. Nuestra economía depende de los recursos geológicos: minerales, metales, combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas…).

No obstante, la importancia de la geología va más allá de la extracción de recursos. Muchos de los grandes retos a los que nos enfrentaremos en las próximas décadas (la transición energética, la gestión del agua, el aumento del nivel del mar, la prevención de riesgos geológicos…) van a requerir que entendamos muy bien cómo funciona nuestro planeta. Por eso, si tuviera que lanzar un mensaje a las nuevas generaciones, sería muy sencillo: necesitamos geólogos. Y probablemente los vamos a necesitar más que nunca.

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La geología tiene un papel fundamental en la transición hacia las energías renovables. (REUTERS/Borja Suárez)

P: Para muchas personas posiblemente resulte muy abstracto que podamos saber cómo era la Tierra hace millones de años. ¿De qué técnicas se vale la geología para estudiarlo?

R: Hay muchas formas de hacerlo y eso es precisamente lo divertido. Siempre me gusta poner el símil de que un geólogo es como un detective, pero en vez de resolver un crimen con las pistas que ha dejado el asesino, el trabajo del geólogo consiste en reconstruir el pasado del planeta utilizando las pistas que la naturaleza ha ido dejando a lo largo de millones de años.

El ejemplo por antonomasia son los fósiles. Cuando encontramos restos o huellas de seres vivos, podemos saber qué organismos habitaban un lugar y hacernos una idea de cómo eran los ecosistemas de aquella época. Asimismo, los geólogos también analizan las proporciones de determinados isótopos en sedimentos marinos, ya que pueden actuar como indicadores de las condiciones ambientales del pasado. ¿Cómo se accede a ellos? Perforando el fondo marino y extrayendo cilindros de sedimento, a los que llamamos “testigos”.

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Otro ejemplo muy interesante son los minerales magnéticos que podemos encontrar en algunas rocas. Estos minerales se comportan como pequeñas brújulas microscópicas: al formarse, se orientan según el campo magnético terrestre y esa orientación queda registrada. Gracias a ello podemos reconstruir cómo era y cómo ha cambiado el campo magnético de la Tierra.

El fósil del renacuajo más antiguo del mundo, en Buenos Aires, Argentina. (REUTERS/Agustín Marcarian)

P: ¿Qué aspectos de nuestra historia y la del planeta no conoceríamos de no ser por la geología?

R: La geología ha dado respuesta a un montón de cuestiones que, durante siglos, no hemos sabido explicar. Una de las aportaciones más importantes ha sido, probablemente, la teoría de la tectónica de placas: es decir, la idea de que la litosfera está dividida en grandes placas que se mueven lentamente unas respecto a otras.

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Gracias a ella, hoy entendemos muchas cosas. Hace un par de siglos, Charles Darwin se sorprendió al encontrar fósiles y especies muy similares en continentes que hoy están separados por océanos. Por aquel entonces, el naturalista británico no podía explicar cómo habían llegado hasta allí. Hoy sabemos que esos continentes no siempre estuvieron donde están ahora, y que en el pasado permanecieron unidos.

La tectónica de placas también nos permite entender por qué existen terremotos y volcanes. Sin ella, muchos de estos fenómenos seguirían siendo grandes incógnitas y probablemente seguiríamos teniendo que recurrir a explicaciones religiosas o sobrenaturales para intentar darles sentido.

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Erupción volcánica del Anak Krakatau en 2018, en Indonesia. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

“La costa andaluza es una de las zonas de España más propensa a un tsunami”

P: ¿Hay posibilidades de que en España se dé una erupción volcánica como la del Vesubio que sepultó Pompeya, o incluso peores?

R: Por suerte, una erupción como la del Vesubio en nuestro país es extremadamente improbable. En la Península no tenemos actualmente volcanes activos capaces de producir erupciones de ese tipo.

Las islas Canarias son el único territorio español con vulcanismo activo, pero el estilo eruptivo que predomina en el archipiélago es muy diferente al de volcanes como el Vesubio. En general, predominan las erupciones con un Índice de Explosividad Volcánica bajo, es decir, con emisión de coladas de lava relativamente fluidas, como ocurrió en La Palma en 2021. Aunque también pueden producirse episodios explosivos moderados, no son comparables a una erupción como la del Vesubio en el año 79 d. C., que generó columnas eruptivas colosales y flujos piroclásticos muy calientes y capaces de desplazarse a gran velocidad.

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P: ¿Es posible que se vuelva a producir una Pequeña Edad del Hielo como la de los siglos XIII-XIX?

R: Primero hay que entender en qué consistió la Pequeña Edad de Hielo. El término alude a un periodo, aproximadamente entre los siglos XIII y XIX, durante el cual se produjeron episodios de enfriamiento muy marcados en algunas regiones del planeta. Es importante aclarar que no fue una especie de “edad de hielo” a escala global ni un periodo de frío constante, sino una etapa climática bastante compleja y, de hecho, el propio término sigue siendo objeto de debate entre los científicos.

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Cuadro 'El Támesis congelado' (1677), de Abraham Hondius. Pintado durante la conocida como Pequeña Edad de Hielo. (Wikimedia Commons)

¿Qué la causó? Pues se cree que fue un cúmulo de factores, siendo el más importante una concatenación de erupciones volcánicas. Estas inyectaron aerosoles en la atmósfera, reduciendo la cantidad de radiación solar que llegaba a la superficie y provocando un descenso de las temperaturas. Otros factores que también pudieron contribuir fueron periodos de baja actividad solar, cambios en las corrientes oceánicas…

¿Podrían volver a darse esas condiciones? En principio, sí. Al final, son procesos naturales que escapan a nuestro control. Sin embargo, hay algo importante que tener en cuenta: hoy vivimos en un contexto muy diferente al de aquella época. La actividad humana ha aumentado enormemente la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Así pues, aunque se produjera un cúmulo de factores naturales que favoreciera un enfriamiento, probablemente no sería suficiente para compensar el calentamiento que estamos provocando actualmente.

P: ¿Podría repetirse el terremoto de Lisboa de 1755, que es considerado uno de los más mortíferos y destructivos de Europa y cuyos efectos llegaron a España?

R: El terremoto de Lisboa de 1755 es un acontecimiento que, a día de hoy, sigue siendo estudiado. No sabemos con certeza cuál fue exactamente la falla que lo originó, pero lo que sí sabemos es que se produjo en el límite entre las placas africana y euroasiática, en la parte de Azores-Gibraltar.

Grabado anónimo del terremoto de Lisboa de 1755. (Imagen coloreada por Infobae)

Allí, bajo el océano Atlántico, existen numerosas fallas que pueden acumular tensión debido al movimiento de las placas. En 1755, esa tensión se liberó de forma repentina, provocando un terremoto de gran magnitud. Al tratarse de una falla submarina, el desplazamiento del fondo marino puede provocar un desplazamiento vertical de una gran cantidad de agua. Eso fue precisamente lo que ocurrió en 1755 y dio lugar a un tsunami que afectó a las costas de Portugal, España y Marruecos.

¿Podría volver a ocurrir? Sí. Las placas tectónicas siguen moviéndose, las fallas siguen existiendo y la tensión continúa acumulándose. Hoy en día seguimos sin ser capaces de predecir terremotos, pero sí que podemos estudiar las fallas, analizar los sismos que se han producido en el pasado y evaluar qué zonas presentan un mayor peligro. Además, contamos con redes de vigilancia sísmica y sistemas de alerta de tsunamis que permiten detectar rápidamente un terremoto y, si existe riesgo de tsunami, emitir un aviso con antelación.

P: ¿Es posible que España sea víctima de un tsunami? ¿Qué zona podría ser más propensa?

R: Si enlazamos con la pregunta anterior, podemos seguir el límite entre las placas africana y euroasiática desde la zona del Atlántico donde se produjo el terremoto de Lisboa hacia el Mediterráneo occidental, hasta llegar al mar de Alborán, frente a las costas de Málaga, Granada y Almería.

Un terremoto de magnitud 8,8 frente a Rusia provoca alertas de tsunami en parte del Pacífico. (Europa Press)

Esta región también concentra muchas fallas submarinas. Además, aquí existe un factor adicional: mientras que las estructuras responsables del terremoto de Lisboa se encontraban a cientos de kilómetros de la Península, las fallas del mar de Alborán están mucho más cerca de la costa.

Los geólogos llevan tiempo señalando que la costa andaluza es una de las zonas de nuestro país más propensas a un tsunami. Aunque no estamos hablando de uno como los que solemos imaginar por películas como Lo imposible, un tsunami de unos pocos metros sería suficiente para inundar zonas costeras y causar daños importantes.

Entre las fallas del mar de Alborán, la que más se suele mencionar es la falla de Averroes. Algunos estudios han planteado escenarios en los que las olas generadas por esta falla podrían alcanzar hasta unos 6 metros y llegar a la costa en aproximadamente 30 minutos.