España

La Ley de Propiedad Horizontal es clara: si no tienes dinero para afrontar una derrama para poner un ascensor, pueden embargar tu casa

La obligatoriedad del pago varía según la naturaleza de la obra. El artículo 17.4 de la LPH contempla una excepción para mejoras que no resulten necesarias para la conservación, habitabilidad, seguridad o accesibilidad del edificio

Varios obreros con cascos y chalecos trabajan en la estructura metálica de un ascensor sobre andamios junto a un edificio de ladrillo.
Varios operarios trabajan en la instalación de la estructura de un ascensor exterior en una comunidad de vecinos. (Imagen Ilustrativa Infobae/IA)
Guardar

La instalación de un ascensor en un edificio de viviendas es una de las obras que más conflictos genera entre vecinos en España. El motivo principal es económico, ya que se trata de una derrama cuyo importe suele superar las 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes, un desembolso que muchos propietarios no pueden asumir de forma inmediata.

La duda de fondo aparece cuando un vecino carece de recursos para pagar la parte que le corresponde y se pregunta si existe alguna vía legal para eximirse. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH), la norma que regula la vida en comunidad en España, establece en su artículo 17.9 que los acuerdos adoptados válidamente en junta resultan obligatorios para todos los propietarios, con independencia de su situación económica o de si votaron a favor o en contra.

PUBLICIDAD

El acuerdo de la junta obliga a todos los propietarios

Cuando la junta de vecinos aprueba la instalación de un ascensor, el pago de las cantidades correspondientes debe realizarse en los términos fijados en el acta. La falta de recursos no exime de la obligación, según recoge la respuesta del consultorio de vivienda de El País, elaborada con la colaboración de Legálitas.

La obligatoriedad del pago varía según la naturaleza de la obra. El artículo 17.4 de la LPH contempla una excepción para mejoras que no resulten necesarias para la conservación, habitabilidad, seguridad o accesibilidad del edificio, siempre que el coste individual supere tres mensualidades ordinarias. En esos casos, el propietario que haya votado en contra puede quedar liberado del pago. Sin embargo, esta salida no aplica de forma automática a los ascensores, ya que la instalación de este elemento suele considerarse una obra de accesibilidad, y por tanto de carácter obligatorio para todos los comuneros, incluidos los propietarios de locales en planta baja, según ratifican distintas sentencias del Tribunal Supremo.

PUBLICIDAD

Reunión de vecinos de una comunidad. (Europa Press)
Reunión de vecinos de una comunidad. (Europa Press)

Además, existe un requisito temporal: el propietario insatisfecho debe manifestar su rechazo dentro de los 30 días posteriores a la junta, ya sea de forma directa o mediante escrito de oposición. Si no lo hace, queda vinculado al acuerdo.

Qué pasa si el edificio necesita el ascensor por accesibilidad

La situación se vuelve aún más estricta cuando la instalación responde a necesidades de accesibilidad vinculadas a personas mayores de 70 años o con discapacidad que residan en el inmueble. En estos supuestos, la obra puede resultar obligatoria incluso sin necesidad de votación en junta, siempre que el presupuesto no exceda el equivalente a una cuota de comunidad anual, según explicaron administradores de fincas colegiados al citado diario.

Cuando el coste supera las 12 mensualidades ordinarias, como suele ocurrir en la instalación de ascensores, basta con una mayoría simple de propietarios para que el acuerdo obligue a todos, de acuerdo con Peio Mendia, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Navarra. “La oposición jurídica tiene cero recorrido, ya que aunque no quieran pagar deben hacerlo si está dentro del coste máximo legal establecido”, señalaron fuentes de la empresa Inmho al citado diario.

No usar el ascensor no exime del pago

Ante la imposibilidad de costear la derrama, algunos propietarios plantean la opción de renunciar al uso del ascensor a cambio de no contribuir económicamente. La legislación no prohíbe expresamente este tipo de pactos, pero tampoco los permite de forma automática ni unilateral.

Para que una exención de este tipo tenga validez, debe constar en los estatutos originales de la comunidad o contar con una base jurídica específica que la respalde. Un acuerdo puntual adoptado en una junta no resulta suficiente por sí solo. Si la junta decide aprobar una excepción de este tipo, el pacto debe quedar reflejado con precisión en el acta, con detalles como si el ascensor tendrá parada en la planta del propietario excluido, si se le entregará llave o sistema de acceso, y bajo qué condiciones podría revertirse la exclusión. Para que ese acuerdo tenga efectos frente a futuros compradores de la vivienda, además, resulta necesario inscribirlo en el Registro de la Propiedad.

El embargo, último recurso tras el impago

Cuando la deuda con la comunidad se acumula, la vía judicial queda habilitada por el artículo 21 de la LPH. La comunidad puede acudir a un procedimiento monitorio especial, un mecanismo pensado específicamente para reclamar gastos comunes impagados. Para iniciarlo, resulta necesario acompañar la petición con un certificado de liquidación de la deuda, expedido por el secretario de la comunidad con el visto bueno del presidente, además de acreditar que la deuda fue notificada al propietario moroso.

Interior de un ascensor con paneles de madera, botonera metálica, alfombra café y puertas con ventanas de vidrio.
El interior de un ascensor con paneles de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae/IA)

Si el vecino se opone a esa petición inicial, la comunidad puede solicitar al tribunal el embargo preventivo de bienes suficientes para cubrir la cantidad reclamada, los intereses y las costas del proceso. La ley no exige que la comunidad preste caución para obtener esa medida, aunque el deudor puede evitar el embargo si presenta un aval bancario por el importe correspondiente, según establece el artículo 21.4 de la norma.

En la práctica, lo más habitual es que la comunidad solicite la anotación preventiva del embargo sobre la propia vivienda del deudor, sin necesidad de investigar otros bienes de su patrimonio, dado que la deuda deriva directamente de la titularidad de ese inmueble. Si el embargo no resulta suficiente para saldar la deuda, el proceso puede derivar en la subasta judicial de la vivienda.

Mientras el propietario mantenga cuotas vencidas, además, pierde el derecho a votar en las juntas, aunque conserva la posibilidad de asistir y expresar su opinión, de acuerdo con el artículo 15.2 de la LPH. Ese derecho se recupera de forma automática en el momento en que se abonan las cantidades pendientes.

La negociación de plazos, la alternativa antes de llegar a los tribunales

La normativa no impide que los propietarios alcancen acuerdos internos más flexibles. La propia junta puede aprobar un calendario de pagos distinto, ampliado o adaptado, para aquellos vecinos que no puedan asumir la derrama en las mismas condiciones que el resto. Los especialistas consultados por los distintos medios coinciden en que plantear la dificultad económica ante el administrador y la comunidad, antes de que la deuda se acumule, resulta la vía más efectiva para evitar un proceso judicial que puede derivar en el embargo de la vivienda.

Temas Relacionados

Ley de Propiedad HorizontalVecinosComunidad de VecinosViviendaVivienda EspañaJusticiaJusticia EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El empresario José Elías ya tiene un veredicto sobre la IA: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos”

El presidente de Audax augura que “las empresas no harán una escabechina”, sino que “lo que va a pasar será mucho más silencioso”

El empresario José Elías ya tiene un veredicto sobre la IA: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos”

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es mantenerse actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Un hombre de 90 años asesina a su esposa de 88 en la vivienda que ambos compartían en Madrid y después se suicida: los feminicidios se elevan a 37

Los hechos ocurrieron el pasado viernes en San Sebastián de los Reyes. La víctima sufrió múltiples traumatismos y murió el sábado en el hospital

Un hombre de 90 años asesina a su esposa de 88 en la vivienda que ambos compartían en Madrid y después se suicida: los feminicidios se elevan a 37

El Gobierno amplía en 23 millones de euros el Plan Veo, la ayuda para la compra de gafas y lentillas a menores de 16 años

Más de 454.000 menores se han beneficiado de la medida en menos de un año

El Gobierno amplía en 23 millones de euros el Plan Veo, la ayuda para la compra de gafas y lentillas a menores de 16 años

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La crisis de Ceuta catapulta el voto a Vox y penaliza a PSOE y Sumar, según el CIS

La crisis de Ceuta catapulta el voto a Vox y penaliza a PSOE y Sumar, según el CIS

Despiden a un trabajador después de recibir una carta para iniciar un curso de reinserción social: la Justicia avala la medida por su bajo rendimiento

Una llamativa coincidencia afecta al jurado popular que decidirá sobre Begoña Gómez: “Efectuarán un sorteo los quince últimos días de septiembre de los años pares”

Félix Bolaños no tira la toalla con Peinado: acusa al CGPJ de “conservadurismo” por archivar sus quejas contra el juez y recurre al Tribunal Supremo

Juan José Ebenezer, mecánico: “Me da igual lo que diga el fabricante, la caja de cambio automática necesita mantenimiento”

ECONOMÍA

El empresario José Elías ya tiene un veredicto sobre la IA: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos”

El empresario José Elías ya tiene un veredicto sobre la IA: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos”

Fedea publica un informe en el que se propone endurecer el control por las bajas de salud mental y que se amplíe el papel de las mutuas en algunos casos

La Justicia ordena el cierre de una conocida discoteca del paseo marítimo de Palma de Mallorca tras más de 30 años: la comunidad de vecinos gana el juicio

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de septiembre

Guardar las nóminas puede evitar errores en tu pensión de jubilación: cuánto tiempo debes conservarlas

DEPORTES

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado

La debacle del Valencia en una década: once entrenadores, tres veces en Europa y varias tentaciones con el descenso

España no se achica en tierra hostil y se cuelga el bronce en el Mundial Femenino de Baloncesto ante Alemania