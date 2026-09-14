España

Se cancelan los programas de intercambio de tres estudiantes que esperaban empezar el siguiente semestre en Morelos tras el crimen de Claudia Tacoronte

La Universidad de Granada ha mantenido el programa de otras ciudades mexicanas de otros 15 alumnos andaluces

Participantes en el minuto de silencio convocado por la Universidad de Granada en memoria de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera, asesinada en México. A 14 de septiembre de 2026 en Granada (Andalucía, España). (Arsenio Zurita / Europa Press)
Minuto de silencio convocado por la Universidad de Granada en memoria de Claudia Tacoronte Aguilera, asesinada en México. (Arsenio Zurita / Europa Press)
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La Universidad de Granada (UGR) ha suspendido el programa de intercambio con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), según ha podido saber El País. La decisión llega menos de veinticuatro horas después del asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante canaria de 21 años que se había movilizado a la ciudad para cursar su último año de Educación Infantil .

Debido a ello, la institución andaluza ha comunicado que facilitará el regreso de tres alumnos españoles que tenían previsto comenzar el siguiente semestre en la UAEM. Por el momento, la Fiscalía local investiga el caso como un posible feminicidio. Claudia era la primera alumna de la UGR que participaba en este convenio entre sendas universidades. Sin embargo, parece que por el momento el acuerdo quedará cancelado.

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Estudiante española asesinada en Morelos - UAEM
Foto: Facebook / Claudia Tacoronte

Asimismo, el rectorado de la institución andaluza ha asegurado que no conocía el precedente de que otras tres alumnas hubieran sido asesinadas en la misma universidad. Por lo que ahora se ascienden a cuatro los homicidios de estudiantes registrados en 2026.

*Noticia en ampliación

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